Природные элементы для уюта и гармонии в интерьере дома

Каждый раз, когда дело доходит до оформления интерьера, возникает вопрос «как довести до ума начатое, да так, чтобы всё было гармонично?». Ответ прост – добавьте природные элементы, соответствующие вашему темпераменту и настроению.

О том, кому подойдёт огонь, а кто останется доволен водой, воздухом или землёй – далее в обзоре.

На что в первую очередь стоит обратить внимание

1. Формы

2. Фактуры

3. Текстуры

4. Цвета

5. Образы

Природные стихии

1. Огонь

2. Вода

3. Земля

4. Воздух

Природные элементы играют далеко не последнюю роль в дизайне интерьера.Практически каждый человек, подсознательно тянется к природе и стихиям, привнося их элементы в дом, тем самым пытаясь создать уютную и располагающую к релаксу атмосферу. Но вместо того, чтобы в очередной раз выбирать обои с изображением закатного неба или ставить в угол вазон с пальмой, обратите внимание на формы, текстуры, фактуры, цвета и образ, поскольку всё это играет весомую роль.Обратите внимание на природные формы, поскольку они гармонично впишутся в любой интерьер.Использование природных форм в интерьере, создадут тёплую и располагающую атмосферу. Округлые или угловатые предметы мебели, такие как стулья с закруглёнными подлокотниками или обеденный стол с волнообразными краями, придадут помещению органичный вид. Также стоит обратить внимание на элементы декора, имеющих природные формы. Это может быть плавно изогнутый торшер, напоминающий лозу или светильник, выгнутый в форме морской волны. Ассиметричные вазоны, напоминающие каменные глыбы, также будут отлично смотреться в интерьере, придавая ему ощущение спокойствия и тепла. Природные формы также могут быть воплощены с помощью текстур, таких как тканые или плетёные материалы. Добавление предметов, изготовленных из натуральных материалов или украшенных природными мотивами (например, цветочные узоры или животные принты), также привнесут в интерьер частичку природы.Используйте природную фактуру для создания гармоничного и уютного интерьера.Ковры, подушки, пледы, изготовленные из натуральных материалов, а также шершавые поверхности (стены, полы, потолки) – всё это и многое другое придают помещению ту самую фактуру, без которой не обойтись. Плетёные элементы декора, такие как гобелены или корзины, также привнесут в интерьер фактурные элементы. Ко всему прочему, оригинальное сочетание фактур, создаёт уникальное и динамичное пространство. Гладкие изогнутые металлические ножки стола, имитирующие движение пламени, будут прекрасно контрастировать с грубой, неровной фактурой каменной или скалистой настенной панели. А вот добавление абажура в форме клубящегося грозового облака, создаст яркий визуальный образ, тем самым придав глубину дизайну комнаты.Уделите особое внимание текстурам.В интерьере можно использовать множество разнообразных природных текстур, в том числе дерево, камень, джут, хлопок, лён, кожу, коноплю, штукатурку, пробку, бамбук и многое другое. Как правило, все они придают помещению особую умиротворяющую атмосферу, а также создают более органичную и естественную обстановку. Кроме того, плетение из лозы, джут или ротанг, привнесут в интерьер особое настроение, навеянное воспоминаниями об отдыхе и море.Естественные природные цвета всегда выгодно смотрятся в интерьере.Естественные природные цвета в интерьере, как правило, создают расслабляющую и умиротворяющую атмосферу. Для имитации цветов, встречающихся в природе, можно использовать такие естественные тона, как коричневый, зелёный, песочный, терракотовый, землистый, кирпичный, охристый и др. Бежевый, кремовый и другие светлые тона также могут быть использованы для придания более утончённого и светлого оттенка. Чтобы добавить контраста, используйте более тёмные цвета, такие как тёмно-синий или тёмно-зелёный. Ярких оттенков можно добиться с помощью таких ярких акцентов, как декоративные подушки, произведения искусства или предметы декора. Наконец, белый цвет в качестве основного акцента, сбалансирует между собой остальные цвета и оттенки, создав гармоничный образ.Общая визуальная картинка и образы, также являются неотъемлемой частью интерьера.Природные образы в значительной степени улучшают атмосферу интерьера. Использование изображений природы, таких как художественное произведение с живописным пейзажем, изображение заката или даже фреска с природными мотивами, может создать расслабляющую и успокаивающую обстановку. Как правило, такие образы задают тон комнате, привнося ощущение покоя и безмятежности. Кроме того, дизайн, вдохновлённый природой, такой как обои или декоративные подушки с рисунком или текстурой дерева, или листьев, станет простым способом интеграции мира природы в интерьер.Выбирайте стихию под ваш темперамент и настроение.Теперь поговорим о природных стихиях в интерьере, поскольку каждую из них можно сочетать между собой, акцентируя внимания на той, которая больше всего подходит вашему настроению и темпераменту.Огненная стихия в интерьере.Свечи и фонари — популярный способ привнести в интерьер огонь. Камин может быть как практичным, так и декоративным элементом в любом помещении. Каминные полки можно использовать для демонстрации произведений искусства или других предметов (книг, фотографий, ваз с цветами, статуэток и т.д.). Огненная цветовая гамма красного и оранжевого цветов также может быть использована в интерьере в виде декоративных подушек, пледов, ковров, штор и прочих оригинальных безделушек.Пример интерьера: Стихия огонь.Формы: Как правило, объекты имеют плавные изгибы, острые концы, правильные радиусы и повторения, создающие уникальный и интересный дизайн.Текстура: Зачастую варьируется от шероховатых и бугристых до ровных и гладких, вызывая различные ощущения при прикосновении. Шероховатая и неровная текстура придаёт объекту естественный природный вид, в то время как гладкая и ровная текстура является более изысканной и современной.Водная стихия в дизайне интерьера.Что же касается водной стихии в интерьере, то её присутствия можно добиться различными способами. Например, с помощью декоративных водопадов, аквариумов или фонтанов, создающих умиротворяющую атмосферу. Произведения искусства или декор на водную тематику (принты с изображением озера или коллекция ракушек), также не будут лишними, поскольку прекрасно отдают дань водной стихии. Синий или аквамариновый оттенок и декор, например, декоративные подушки, акцентная стена, занавески, также привнесут в интерьер элемент воды.Пример интерьера: Стихия земля.Элемент земли может быть воплощён в интерьере с помощью натуральных материалов, таких как деревянная мебель, каменные акценты на стенах или полах, а также натуральные ткани в виде подушек, ковриков, пледов, штор. Растения и цветы, а также произведения искусства и декор в землистой тематике, отлично впишутся в общую картину. Ко всему прочему можно использовать естественные цвета, такие как коричневый, охровый, кирпичный, терракотовый и зелёный, чтобы создать атмосферу, отражающую стихию земли.Лёгкий и воздушный интерьере, полностью соответствующий своей стихии.Что же касается воздушного элемента то эффекта можно добиться различными способами. Открытые окна и высокие потолки способствуют циркуляции воздуха, создавая ощущение воздушного потока. Использование лёгких, воздушных тканей для штор и мягких подушек, наполнит помещение лёгкостью. Светлые тона и оттенки, такие как бледно-голубой, белый или жёлтый, сделают помещение более просторным и открытым. Подвесные кашпо с растениями или установка зеркал, также привнесут в интерьер воздушный элемент.