Как вкусно пожарить креветки, чтобы они были сочными и хрустящими: 6 аппетитных рецептов

Креветки отлично подойдут на перекус, в качестве закуски, в виде гарнира, как самостоятельное блюдо для тех, кто придерживается правильного питания и просто так, чтобы порадовать себя и своих близких. В кляре, панировке, под соусом и ещё множество всевозможных и разнообразных вариантов и способов приготовления на скорую руку.
1. В кляре
Креветки в кляре. \ Фото: images-gmi-pmc.edge-generalmills.com.
Хрустящая румяная корочка сверху и нежное сочное мясо внутри – идеальный способ приготовления креветок в кляре.
Ингредиенты:
• Креветки очищенные крупные – 400 г;
• Яйца – 2 шт;
• Мука – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Смесь пряных трав – по вкусу;
• Масло оливковое или подсолнечное – для жарки.
Жареные креветки в кляре. \ Фото: valentinascorner.com.
Способ приготовления:
• Креветки ополоснуть под холодной проточной водой;
• После отварить в слегка подсоленной воде пару минут;
• Откинуть на дуршлаг;
• Обдать ледяной водой;
• Просушить;
• В миске смешать соль с перцем, пропущенным через пресс или натёртым на мелкой тёрке чесноком, смесью пряных трав и яйцами;
• Перемешать и взбить до однородной массы;
• В получившейся смеси обвалять креветки;
• После обмокнуть их в муку;
• Обжарить со всех сторон до золотистого цвета на подсолнечном или оливковом масле;
• Выложить на бумажные полотенца или салфетки;
• После переложить на тарелку и подать на стол.
2. В панировке
Креветки в панировке. \ Фото: res.cloudinary.com.
Ещё один способ быстро и вкусно приготовить креветки, так это выбрать для них подходящую панировку. Блюдо получается одновременно нежным и хрустящим.
Ингредиенты:
• Креветки крупные очищенные – 300-350 г;
• Сухари для панировки – опционально;
• Яйца – 1-2 шт;
• Соль – по вкусу;
• Хлопья перца чили – по вкусу;
• Соус соевый – опционально;
• Мука – опционально;
• Семена кунжута – опционально;
• Масло подсолнечное или оливковое – для жарки.
Креветки в панировочных сухарях. \ Фото: thespruceeats.com.
Способ приготовления:
• Креветки выложить в миску;
• Залить соевым соусом;
• Перемешать и оставить на пятнадцать-двадцать минут;
• Муку смешать с солью и хлопьями перца чили;
• Яйца смешать с семенами кунжута;
• Креветки обвалять в муке;
• После обмакнуть в яичную смесь и панировочные сухари;
• Обжарить до золотистого цвета со всех сторон на оливковом или подсолнечном масле;
• Выложить на бумажные полотенца или салфетки;
• Затем переложить на тарелку и подать к столу;
• При желании можно добавить ломтики лимона или лайма, а также свежую зелень и листья салата.
3. Под чесночно-соевом соусом
Креветки под чесночно-соевом соусом. \ Фото: foodandwine.com.
Сладковатое мясо креветок и пикантный чесночно-соевый соус – идеальное сочетание ингредиентов, делающее блюдо поистине восхитительным.
Ингредиенты:
• Креветки очищенные – 0,5 кг;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Соус соевый – опционально;
• Чили молотый – по вкусу;
• Розмарин молотый – по вкусу;
• Масло подсолнечное или оливковое – опционально;
• Масло сливочное – опционально;
• Лимон или лайм – для подачи;
• Петрушка свежая – для подачи.
Креветки под соусом. \ Фото: foodandwine.com.
Способ приготовления:
• Две-три минуты обжарить креветки на сильном огне на подсолнечном или оливковом масле;
• После влить соевый соус;
• Добавить сливочное масло, пропущенный через пресс или натёртый на мелкой тёрке чеснок;
• Приправить розмарином и молотым чили;
• Перемешать;
• Готовить на среднем огне около трёх-четырёх минут;
• Обжаренные креветки выложить на тарелку;
• Сбрызнуть лимонным или лаймовым соком;
• Посыпать мелко нарезанной петрушкой;
• По краю тарелки выложить ломтики лимона или лайма;
• Подать к столу.
4. С томатами и зеленью
Креветки с томатами. \ Фото: delishdlites.com.
Креветки, приготовленные с сочными помидорами черри и ароматной смесью свежей зелени, с первых же секунд пробуждают аппетит. Они отлично подходят в качестве закуски под шампанское, а ещё их можно подать на ломтиках подсушенного хлеба.
Ингредиенты:
• Креветки крупные очищенные – 0,5 кг;
• Томаты черри или коктейльные – 10-12 шт;
• Чеснок – 4-5 зубков;
• Базилик свежий – 2-3 веточки;
• Розмарин – 1 веточка;
• Петрушка – 2-3 веточки;
• Тимьян молотый – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Масло оливковое – для жарки.
Креветки с помидорами и зеленью. \ Фото: ciaochowbambina.com.
Способ приготовления:
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс или натереть на мелкой тёрке;
• Базилик, петрушку и розмарин вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Смешать с чесноком;
• Выложить в миску;
• Приправить солью и тимьяном;
• Томаты вымыть;
• Разрезать на две или четыре части;
• Добавить к остальным ингредиентам;
• После выложить креветки;
• Как следует всё перемешать;
• Оставить на десять-пятнадцать минут;
• Затем всё обжарить семь-восемь минут на оливковом масле;
• Выложить на тарелку или в салатник;
• И подать к столу.
5. С сыром и соусом
Креветки с сыром и соусом. \ Фото: easyweeknightrecipes.com.
Казалось бы, креветки с сыром не особо сочетаются, тем не менее, блюдо получается невероятно вкусным и ароматным.
Ингредиенты:
• Креветки очищенные – 1 кг;
• Томатная паста – 1-2 пакетика;
• Вино белое – опционально;
• Лук фиолетовый или белый среднего размера – 1 шт;
• Чеснок – 1 небольшая головка;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Петрушка свежая – 3-4 веточки;
• Тимьян молотый – по вкусу;
• Прованские травы – по вкусу;
• Масло оливковое или подсолнечное – для жарки.
Жареные креветки с сырной посыпкой. \ Фото: amycaseycooks.com.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Обжарить две-три минуты на оливковом или подсолнечном масле;
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс (можно натереть на тёрке или мелко нарезать);
• Добавить к луку;
• Обжарить несколько секунд;
• Добавить креветки;
• Посолить и поперчить;
• Приправить прованскими травами и тимьяном;
• Влить вино;
• Затем добавить томатную пасту;
• Перемешать;
• Готовить около семи-десяти минут;
• После снять с огня;
• Выложить на тарелку;
• Посыпать раскрошенным или натёртым на крупную тёрку сыром;
• Перед подачей украсить мелко нарезанной петрушкой.
6. С медовой глазурью
Креветки с медовой глазурью. \ Фото: i.ytimg.com.
Нет ничего интереснее и оригинальнее, чем сочетание сладкого мёда и жгучего перца чили.
Ингредиенты:
• Креветки очищенные – 0,5 кг;
• Мёд – опционально;
• Вода очищенная – опционально;
• Хлопья перца чили – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Смесь трав – по вкусу;
• Масло оливковое или подсолнечное – для жарки;
• Лимон или лайм;
• Мята свежая – для подачи.
Креветки в меду. \ Фото: joyfulhealthyeats.com.
Способ приготовления:
• В миске смешать немного очищенной воды с мёдом, солью, хлопьями перца чили и сушёными травами;
• Выложить креветки;
• Как следует перемешать;
• Оставить на пятнадцать-двадцать минут;
• После обжарить промаринованные креветки на сильном огне одну-две минуты с каждой стороны на подсолнечном или оливковом масле;
• Сбрызнуть лимонным или лаймовым соком;
• Полить мёдом;
• Готовить ещё несколько минут, периодически помешивая;
• Перед подачей украсить листочками свежей мяты.
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