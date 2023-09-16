10 вещей, которые нужно сделать в Гватемале

Коста-Рика и Никарагуа, кажется, стали основными странами для посещения в Центральной Америке, но в следующий раз, когда Вы захотите на юг, обратите внимание на Гватемалу. Там есть все – от красивых колониальных городов до активных вулканов. И мы подскажем Вам, что стоит сделать, будучи в Гватемале.







Посмотрите на уличных артистов.



Посетите Центральный исторический район, насладитесь живописью и музыкой.







Пройдитесь по магазинам с изделиями местных ремесленников.



На местных рынках можно найти множество товаров по низким ценам. Все, что там продается, сделано руками местных жителей.







Узнайте больше о древней культуре майя.



Вы можете посетить Тикаль – одно из крупнейших городищ майя, столица Мутульского царства. Расположено в провинции Эль-Петен Гватемалы.. Там все еще есть жрецы майя, и, если они разрешат, Вы можете понаблюдать за древними обрядами.







Увидеть вулканы.



Гватемала богата на вулканы. Их там целых 30! Будучи в Гватемале, обязательно посетите хотя бы несколько из них.







Прогуляйтесь по Антигуа и посетите церкви.



В Гватемале много красивых церквей. А в Антигуа также много цветных домиков, которые порадуют Ваш взор.







Поплавайте на лодке по озеру Атитлан.



Насладитесь красотой природы.







Увидеть собственными глазами красоты серии каскадов Семук Чампей на реке Кахабон.







Прогуляйтесь по пляжам.



Побережья Тихого океана в Гватемале красивы, и поражают воображение туристов.







Купите жареные бобы.



Местные закуски очень вкусные, и бобы не исключение.







Выпейте чашечку кофе.



Гватемала известна своим вкусным кофе. Поэтому всем, кто любит и разбирается в этом напитке, обязательно надо выпить чашечку кофе.



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