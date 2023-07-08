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Весёлые монахи на жанровых картинах немецкого художника фон Грютцнера


Весёлые монахи на жанровых картинах немецкого художника фон Грютцнера

Занимательные жанровые картины немецкого художника о веселой жизни баварских монахов-пивоваров.

Так повелось, что сюжетные картины во все времена привлекали публику в большей степени нежели другие жанры изобразительного искусства. Они по своей сути - маленькие повествования, застывшие во времени, которые в свое время взволновали и вдохновили художника и чем он захотел поделиться со зрителем. Так, Эдуард фон Грютцнер - немецкий художник, творивший на рубеже 19-20 столетий, превосходный знаток душ человеческих и их слабостей, создал целую галерею веселых жанровых полотен с образами жизнелюбивых монахов-пивоваров, поддающихся мирским соблазнам.

Немного о художнике и его творчестве


Эдуард фон Грютцнер - именитый немецкий художник.

Эдуард фон Грютцнер - именитый немецкий художник.

 

Эдуард фон Грютцнер (1846 —1925) родился в семье многодетных крестьян. Рисовать начал с малолетства и весьма прилично. Когда Эдуард подрос, родители отдали сына в графское имение в качестве прислуги. А там при любой возможности мальчишка не упускал случая нарисовать то хозяйских животных, то портреты крестьян илиграфских слуг.
Автор: Эдуард фон Грютцнер.

Автор: Эдуард фон Грютцнер.

 

И так случилось, что Грютцнера по жизни опекали добрые люди. Так, видя незаурядные способности поростка, управляющий дома исподтишка выдавал будущему художнику бумагу. А знакомый семьи, пастор местной церкви Фишер, помог с определением Эдуарда в гимназию. В 18 лет парню повезло попасть в художественную школу в Мюнхене благодаря архитектору Гиршбергу, увидевшему в юноше большие задатки художника.

И действительно, способности Грютцнера были потрясающими, он мастерски владел рисунком портрета и умением передавать нотки настроения на лицах своих героев. А в Академиии художеств, куда он перевелся с училища, художник превосходно постиг основы живописи. В 1870 году, сразу же по окончанию Академии, открыл в Мюнхене свою мастерскую и в скором у художника от заказчиков отбоя не было.
Кардинал в образе любителя искусства. Автор: Эдуард фон Грютцнер.

Кардинал в образе любителя искусства. Автор: Эдуард фон Грютцнер.

 

Пройдет лишь десятилетие и Эдуард фон Грютцнер станет знаменитым мастером, его наградят рыцарским крестом первого класса Ордена Заслуг святого Михаила. И еще через шесть лет он указом принца Баварии Леопольдом будет удостоен звания профессора изобразительных искусств.
Мефистофель. Автор: Эдуард фон Грютцнер.

Мефистофель. Автор: Эдуард фон Грютцнер.

 

Но к сожалению, как бы удачно не складывалась творческая карьера мастера, в личной жизни он потерпел фиаско. Жена оставила художника ради оперного певца, а он так и не найдя в себе силы принять это предательство ушел в себя. Вначале проявил страсть к коллекционированию работ немецких художников периода поздней готики и раннего Ренессанса. Потом искал отдушину в китайской философии и увлекся коллекционированием дальневосточного искусства. Дошло даже до того, что он начал изучать японский язык. Ну и конечно живопись - верная спутница его жизни скрашивала 35 лет одиночество художника.
Весёлые монахи на жанровых картинах немецкого художника фон Грютцнера

Фальстаф - комедийный герой.Автор: Эдуард фон Грютцнер.

 

Творческие изыскания художника в основном были на театральные сюжеты, изображающие комедийных героев, в том числе Фальстафа - комического персонажа ряда пьес Шекспира. Также Эдуард был известен как мастер портретов, натюрмортов с цветами ну и конечно же пресловутыми жанровыми картинами с образами монахов.

Галерея образов веселых монахов-пивоваров Эдуарда фон Грютцнера


В гостях у монахов. Автор: Эдуард фон Грютцнер.

В гостях у монахов. Автор: Эдуард фон Грютцнер.

 

Художник, всю жизнь проживая в Мюнхене - столице Баварии, славящейся своим пивоварением, не мог обойти эту тему стороной. Собственно и сам город Мюнхен был построен вокруг монастыря в котором жили монахи Ордена августинцев и варили свое пресловутое пиво. Эта тема в творчестве немецкого художника раскрыта весьма весело и занимательно. Он настолько мастерски передавал предвкушения удовольствия в выражении лиц почтенных монахов, что просто вовлекал зрителя в соучастие.
Весёлые монахи на жанровых картинах немецкого художника фон Грютцнера

Старый монах с бокалом вина. Автор: Эдуард фон Грютцнер.


У ворот монастыря. Автор: Эдуард фон Грютцнер.

У ворот монастыря. Автор: Эдуард фон Грютцнер.


Весёлые монахи на жанровых картинах немецкого художника фон Грютцнера

Автор: Эдуард фон Грютцнер.

 
Монах в келье шьет капюшон. Автор: Эдуард фон Грютцнер.

Монах в келье шьет капюшон. Автор: Эдуард фон Грютцнер.

 
Автор: Эдуард фон Грютцнер.

Автор: Эдуард фон Грютцнер.

 
Хороший глоток. Автор: Эдуард фон Грютцнер.

Хороший глоток. Автор: Эдуард фон Грютцнер.

 
Перекур пивовара. Автор: Эдуард фон Грютцнер.

Перекур пивовара. Автор: Эдуард фон Грютцнер.

 
Монах с бокалом вина. Автор: Эдуард фон Грютцнер.

Монах с бокалом вина. Автор: Эдуард фон Грютцнер.

 
Увлекательное чтиво. Автор: Эдуард фон Грютцнер.

Увлекательное чтиво. Автор: Эдуард фон Грютцнер.

 
Дегустация пива. Автор: Эдуард фон Грютцнер.

Дегустация пива. Автор: Эдуард фон Грютцнер.

 
Весёлые монахи на жанровых картинах немецкого художника фон Грютцнера

Автор: Эдуард фон Грютцнер.

 
Сидящий монах за столом. Автор: Эдуард фон Грютцнер.

Сидящий монах за столом. Автор: Эдуард фон Грютцнер.

 
Монах с бокалом вина. Автор: Эдуард фон Грютцнер.

Монах с бокалом вина. Автор: Эдуард фон Грютцнер.

 
Взгляд главного пивовара. Автор: Эдуард фон Грютцнер.

Взгляд главного пивовара. Автор: Эдуард фон Грютцнер.

 
Весёлые монахи на жанровых картинах немецкого художника фон Грютцнера

Автор: Эдуард фон Грютцнер.

 

На сегодняшний день многие работы художника вошли в собрания музеев Калининграда, Кёльна, Лейпцига, Майнца, Москвы, Мюнхена (Новая Пинакотека), Санкт-Петербурга, Франкфурта-на-Майне, а также частные собрания коллекционеров Европы и Америки.

Немецкое пиво и его монашеские истоки


Этикетка немецкого монашеского пива.

Этикетка немецкого монашеского пива.

 

Обращаясь к статистике, хотелось бы отметить, что ни один народ мира так не привержен пиву, как немцы. А первыми пивоварами Германии конечно же были монахи и при их монастырях были построены первые пивоварни. Монахам было запрещено употреблять крепкие напитки и они таким образом пристращались к мирским усладам. И нужно заметить, что пиво они варили достаточно крепкое - знали в этом толк.

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Весёлые монахи на жанровых картинах немецкого художника фон Грютцнера

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Весёлые монахи на жанровых картинах немецкого художника фон ГрютцнераПодписаться на мой Instagram
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