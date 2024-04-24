Как при помощи подручных средств определить кислотность почвы

Уровень кислотности почвы является важным фактором, который может повлиять на эффективность урожая и не только.







Очень кислая почва, зачастую, приводит к усиленному удержанию и поглощению влаги, тем самым провоцируя рост бактерий, грибков и образования плесени. Ко всему прочему, такая почва снижает доступность необходимых питательных веществ и витаминов, необходимых для развития и процветания растений, поэтому некоторые виды культур могут и вовсе замереть на ранних стадиях. Дабы избежать казусов и не потерять урожай, рассказываем о том, как с помощью подручных средств определить кислотность почвы.



Кислотность почвы: общие факты

Взятие проб грунта

Как узнать кислотность почвы в домашних условиях

1. По растениям

2. С помощью свеклы

3. С помощью краснокочанной капусты

4. С помощью смородиновых или вишнёвых листьев

5. С помощью соды

6. При помощи уксуса

7. При помощи лакмусовых полосок

Определить кислотность почвы в домашних условиях можно с помощью подручных средств.Как правило, уровень кислотности почвы определяется водородным показателем, который также известен как уровень pН. Уровень pН измеряется по шкале от 0 до 14 и показывает, насколько кислый или щелочной раствор, или вещество. Чем ближе уровень pH к 7, тем более нейтральным является вещество. С другой стороны, более высокий или более низкий уровень pH указывает на более кислую или щелочную природу, соответственно. рН почвы отражает концентрацию ионов водорода, присутствующих в почве, что может влиять на уровень её кислотности и наличие влаги.Для определения уровня рН необходимо взять несколько земельных проб с разных участков почвы.Стоит также обратить внимание на то, что разные культуры по-разному относятся к водородному индексу почвы. Большинство культур произрастают в нейтральной или слабощелочной почвенной смеси, поскольку это обеспечивает наилучший рост и развитие. Однако некоторые культуры, такие как черника и кислотолюбивые растения, лучше всего растут в слабокислой почвенной смеси. Кроме того, водородный индекс и кислотный уровень почвы также влияет на типы питательных веществ и минералов, доступных растению для усвоения, что в свою очередь сказывается на росте и продуктивности.Важно помнить о том, что уровень рН может колебаться в разных местах на одной территории.Важно отметить, что уровень pH может значительно различаться в разных местах в пределах одной и той же территории. Уровень и состав почвы, содержание воды и другие факторы окружающей среды влияет на уровень pH, в результате чего он может варьироваться на одном участке. Эти колебания создают различные условия, которые могут быть более или менее благоприятными для роста, усвоения питательных веществ и общего состояния почвы. Поэтому при принятии решения о том, какие культуры сажать или как вносить изменения в почву, важно учитывать конкретный уровень рН на выбранном участке.Уровень рН можно регулировать самостоятельно с помощью различных добавок.Садовод может регулировать уровень рН почвы в соответствии с предпочтительным диапазоном кислотности для конкретной культуры. Это может быть сделано путём добавления небольших количеств различных нейтрализующих химикатов, таких как удобрения, известь или другие продукты, способствующие повышению кислотности, или путём применения кислотных добавок, таких как сера, торфяной мох и др., если уровень кислотности необходимо сделать немного более кислым. Цель состоит в том, чтобы создать почвенную смесь, которая идеально подходила бы для того или иного типа выращиваемых растений.Взятие проб грунта стоит проводить до внесения удобрений.Чтобы проверить уровень кислотности почвы, садоводу необходимо выбрать правильный тип образца почвы для использования. Образец должен быть взят с различных земельных участков по всему саду\огороду, включая места с наиболее щелочной и кислой средой с глубины не менее двадцати сантиметров. Не забывайте о том, что невозможно провести отбор проб почвы после добавления подкормок или удобрения, поскольку такой метод направлен на изменение почвенной смеси и её физических свойств, и, следовательно, всё это может изменить уровень кислотности или водородный индекс почвы.Растения, произрастающие на земельном участке о многом могут рассказать.Кислотность почвы может быть определена по типам дикорастущих растений, которые распространены в данной местности или на участке. Некоторые с большей вероятностью произрастают в кислых или щелочных условиях, и присутствие этих растений может указывать на уровень кислотности почвы. Например, такие растения, как колокольчики, хоста, азалии и рододендроны, являются признаками кислой почвы. С другой стороны, такие растения, как лилейники, ландыши и водосборы, могут быть более благоприятными в слабощелочных условиях. Стоит также обратить внимание на присутствие полыни, подмаренника белого, молочая, лопуха, зверобоя, горчицы, дымянки и вьюнка, поскольку все они отлично приживаются в щелочных условиях. А вот наличие лебеды, крапивы, шиповника, подорожника, пырея и одуванчиков – указывает на нейтральную почву. Что же касается трёхцветной фиалки, мха и его различных видов, щавеля – указывают на кислую почву.Определить кислотность почвы можно с помощью свеклы.Как бы забавно это не звучало, но свеклу можно использовать для того, чтобы определить уровень кислотности почвы, поскольку цвет её ботвы является главным индикатором. Если почва нейтральная, то ботва будет красного цвета с зелёными черешками, в то время как при кислой почве её цвет будет ярко-красным, что же касается слабокислого состава, то цвет ботвы будет зелёным с красными пятнами, в то время как черешки обретут ярко-красный окрас.Отвар из краснокочанной капусты также послужит прекрасным индикатором для определения кислотности почвы.Отвар из такой капусты используют в качестве своего рода реагента, благодаря которому можно определить кислотность почвы, поскольку он содержит химическое соединение под названием индол-3-уксусная кислота (ИУК). Кусок краснокочанной капусты мелко нарезают или натирают на тёрке, после доводят до кипения и варят на среднем огне около пятнадцати минут. Остужают до комнатной температуры и добавляют пробы почвы. Если после взбалтывания и перемешивания капустный отвар приобретает сине-зелёный цвет, это означает, что почва щелочная. С другой стороны, если капустный отвар не меняет цвет после перемешивания, это указывает на то, что почва является со слабощелочным или нейтральным составом. Кислота в почве запросто обесцветит отвар, либо он просто посветлеет.Отвар из смородиновых и вишнёвых листьев также поможет определить кислотность почвы.Вишнёвый или смородиновый лиственный отвар играет роль индикатора, благодаря которому можно определить кислотность почвы. Проделывается всё то же самое, что и с отваром краснокочанной капусты. Если раствор после проделанных манипуляций приобретает зелёный оттенок, то это означает, что почва близка к нейтральной. Синий цвет указывает на то, что почва слабощелочная, а красный — на то, что почва очень кислая. Розовый цвет указывает на то, что почва слабокислая, а яркий или тёмно-красный — на очень суровую кислую среду, которая, вероятно, будет неподходящей для большинства растений.Простой и быстрый способ определить кислотность почвы — использовать соду.Приблизительный уровень кислотности почвы можно определить, добавив небольшое количество пищевой соды или бикарбоната натрия в водно-почвенную смесь, которую следует тщательно перемешать до однородной жидкой кашеобразной консистенции. Если после взбалтывания наблюдается ярко выраженное шипения и образование пузырьков, это означает, что происходит реакция нейтрализации. При слишком кислой почве, реакция будет гораздо активнее и интенсивнее, соответственно, шипение и образование пузырьков усилится в несколько раз.Это связано со способностью пищевой соды нейтрализовать кислоты в почве, и чем больше в ней кислот, тем активнее будет протекать процесс нейтрализации и тем более заметной будет реакция.Уксус также можно использовать для определения рН почвы.Для проведения эксперимента понадобится девятипроцентный раствор уксуса. Первым шагом является взятие небольшого количества образца почвы и нанесение его на чистую стеклянную поверхность. Затем раствор уксуса должен быть равномерно распределён по образцу почвы, полностью покрывая его (оставьте примерно на десять-двадцать минут). Если почвенная смесь кислая, уксус превратится в воду зелёного цвета при наличии меди, присутствующей в почве. А вот если нет пены и пузырьков, то это означает, что почва достаточно кислая. Что же касается лёгкого вспенивая и шипения, то подобная реакция указывает на нейтральный уровень pН. Более быстрое вспенивание и шипение – признак того, что почвенная смесь более щелочная.Лакмусовые полоски также станут прекрасной альтернативой и индикатором для определения кислотности почвы с помощью подручных средств.Ещё один способ измерить кислотность почвы в домашних условиях – использовать лакмусовые полоски. Для этого вам необходимо выполнить следующие действия:• Возьмите образец почвы и смешайте его с небольшим количеством воды (пропорция один к трём).• Добавьте полоску лакмусовой бумаги в эту смесь.• Если лакмусовая бумажка становится красной, значит, почва кислая, а если она синеет, значит, почва щелочная.