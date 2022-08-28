10 требований к тебе, за которые давно стоит послать лесом

Не так-то просто быть женщиной, оказывается. Потому что женщина всем должна. С самого раннего детства должна вести себя прилично, учиться на одни пятерки и не лазить по деревьям. Потому что “Ты же девочка!”

Будь женственной

В детстве всякие нелепые требования нас волновали мало, потому что на то оно и детство, чтобы бегать босиком по стройке и воображать себя Чингачгуком, воткнув в косичку голубиное перо. А теперь, знаете ли, как-то слишком. Потому что от выросшей девочки требуют невыполнимого. Вот такого, например.

Будь хорошей хозяйкой

Хочется треснуть по голове чем-нибудь тяжелым и заорать «Эээй, МакФлай, есть кто дома?!». Если родилась женщиной, то куда женственнее-то? Еще одну пару сисек отрастить, что ли? И вот тут начинается: быть женственной – это быть такой, быть сякой.. Товарищи граждане! Вы уж определитесь, прежде чем требовать, а? А то у одних женственность – это чтобы юбки, локоны и прелесть, какая дурочка, а у других – чтобы семеро по лавкам и полный подол борща. Нам что, разорваться, что ли?

Будь понимающей

И это в наше время, когда космические корабли бороздят, ну и так далее. Требование бессмысленное, оттого и невыполнимое. Вот есть женщины, которым нравится вести дом, играться в разнообразные системы типа флай-леди и приручать машинки для изготовления пасты.Дело хорошее. А остальным это зачем? И, главное – когда? Ходишь в школу , ходишь, а потом – бац! – вторая смена? У плиты или с веником. А жить когда? Когда жить, мы вас спрашиваем?

Будь секси

И всепрощающей. Окей. Мы готовы все-все понимать и все-все прощать. Только, пожалуйста, вы тогда на нас молитесь и приносите нам жертвы, что ли. Потому что всепрощение и понимание – это туда, в ноосферу, населенную разнообразными богами. Это у них такая опция по умолчанию вшита – ну, если вы как следует покаетесь. А у нас этой опции нет. Есть вещи, которые мы понимать не хотим и не будем. Не нравится? Напишите в Спортлото.

Будь скромной

Это не-воз-мож-но. Физиологически. Мы по-другому устроены. В узком кругу прожженных циников (которые медины оканчивали) в ходу странный термин – «овуляторная красота». Несколько дней в месяц мы правда прямо-таки излучаем секс. И мы хотим. И мы такие прекрасные в этот момент, что слов нет. А все остальное время – не-а. То есть , хороший секс – это мы завсегда, но чтобы прям светиться этой самой сексуальностью – фигу. А то, что называется «быть секси» – все эти шпильки, откровенные платья и призывные взгляды – все это плохо заканчивается. В лучшем случае – переломом лодыжки. В худшем – нападением в темном переулке.

Будь хорошей матерью

Не высовывайся, то есть. Не отсвечивай лишний раз, а то мало ли что. Остается понять, как это совместить с требованием «Будь секси».

Будь загадочной

Как?! Вот почитаешь о том, кто такая хорошая мать – это же робот. Бесчувственный и неутомимый. Она никогда не спит, никогда не испытывает никаких эмоций, кроме умиления, а в голове у нее не мозг, а пухлый справочник по выращиванию идеальных человечков. С ребенком хорошей матери никогда ничего не случается. Он здоров, хорошо воспитан и никогда не капризничает. То есть – он тоже робот. Знаете, что мы говорим своим подругам, которые чувствуют себя загнанными в угол? «Ты – достаточно хорошая мать». Достаточно хорошая. Потому что просто хорошая – она не человек, нет. Во всяком случае, требовния к ней – нечеловеческие.

Будь беззащитной, но сильной

А потом они говорят нам «Вас, женщин, хрен поймешь». А потом они говорят нам «Женская логика – непостижима». А потом они говорят нам «А прямо сказать ты не могла?!». Вам этого мало, зайчики? Еще отсыпать?

Будь послушной

Худой, но с формами. Блондинкой, но чтобы с черными волосами. Зеленоглазой, но чтоб смотрела синими очами. И вообще – пойди туда, не знаю куда.

Будь мудрой

Да убоится жена мужа своего и так далее. Позвольте, но послушание свойственно, в основном, собакам. Иногда – детям. Во всяком случае, от них этого требуют. А ничего другого не требуют, нет. Поскольку поражение в правах автоматически означает поражение в обязанностях. Так что вы того-этого – или крестик снимите, или трусы наденьте. Или женщина послушна, или она – все остальное. Вместе – никак.