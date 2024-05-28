Создайте шикарные высокие грядки из неожиданного материала — оцинкованной сетки! Это действительно просто — читайте ниже. Её можно собрать за очень короткое время. Наполнение такой грядки может быть любым.
Её несомненные преимущества — это низкая стоимость, небольшой вес (мобильность), а также шикарный внешний вид!
Материалы:
сетка сварная оцинкованная (ячейка квадратная размером 2,5 см);
проволока диаметром 2 мм;
доски;
органические удобрения.
Высокие тёплые грядки из сетки
Для удобства работы приобретите рулоны шириной 2 м и делите их на 3 части. Вырезайте их кусачками для проволоки.
Сверните подготовленную сетку в круг и зафиксировать проволокой. Наполните их любой органикой! На дно — обязательно древесина. Она будет медленно перепревать и согревать землю.
Чтобы земля оставалась внутри сетки, нужно что-то постелить. Можно использовать нетканый материал, или сено, или камни, или даже ветки/доски/брёвна!
Наполните высокую грядку землей и сеном. По желанию можно добавить компост, траву, мел и любые органические удобрения.
Дальше можно установить опору (самодельную или магазинную), высадить растения и ухаживать, как в обычной грядке. Смотрится весьма неплохо! По желанию можно даже сделать мини-парник.
Кроме красивого внешнего вида, такая грядка будет настоящим спасением во время непогоды. Растениям тепло весь сезон! Практично и универсально.
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