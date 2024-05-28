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Высокие тёплые грядки из сетки

Создайте шикарные высокие грядки из неожиданного материала — оцинкованной сетки! Это действительно просто — читайте ниже. Её можно собрать за очень короткое время. Наполнение такой грядки может быть любым.
Её несомненные преимущества — это низкая стоимость, небольшой вес (мобильность), а также шикарный внешний вид!

В такой грядке любое растение будет чувствовать себя очень комфортно. Инновационный подход к садоводству!



Материалы:


сетка сварная оцинкованная (ячейка квадратная размером 2,5 см);

проволока диаметром 2 мм;

доски;

органические удобрения.

Высокие тёплые грядки из сетки



Для удобства работы приобретите рулоны шириной 2 м и делите их на 3 части. Вырезайте их кусачками для проволоки.



Сверните подготовленную сетку в круг и зафиксировать проволокой. Наполните их любой органикой! На дно — обязательно древесина. Она будет медленно перепревать и согревать землю.



Чтобы земля оставалась внутри сетки, нужно что-то постелить. Можно использовать нетканый материал, или сено, или камни, или даже ветки/доски/брёвна!



Наполните высокую грядку землей и сеном. По желанию можно добавить компост, траву, мел и любые органические удобрения.



Дальше можно установить опору (самодельную или магазинную), высадить растения и ухаживать, как в обычной грядке. Смотрится весьма неплохо! По желанию можно даже сделать мини-парник.



Кроме красивого внешнего вида, такая грядка будет настоящим спасением во время непогоды. Растениям тепло весь сезон! Практично и универсально.
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идея
д. Грядки

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