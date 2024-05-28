Создайте шикарные высокие грядки из неожиданного материала — оцинкованной сетки! Это действительно просто — читайте ниже. Её можно собрать за очень короткое время. Наполнение такой грядки может быть любым.

Её несомненные преимущества — это низкая стоимость, небольшой вес (мобильность), а также шикарный внешний вид!

Высокие тёплые грядки из сетки

В такой грядке любое растение будет чувствовать себя очень комфортно. Инновационный подход к садоводству!сетка сварная оцинкованная (ячейка квадратная размером 2,5 см);проволока диаметром 2 мм;доски;органические удобрения.Для удобства работы приобретите рулоны шириной 2 м и делите их на 3 части. Вырезайте их кусачками для проволоки.Сверните подготовленную сетку в круг и зафиксировать проволокой. Наполните их любой органикой! На дно — обязательно древесина. Она будет медленно перепревать и согревать землю.Чтобы земля оставалась внутри сетки, нужно что-то постелить. Можно использовать нетканый материал, или сено, или камни, или даже ветки/доски/брёвна!Наполните высокую грядку землей и сеном. По желанию можно добавить компост, траву, мел и любые органические удобрения.Дальше можно установить опору (самодельную или магазинную), высадить растения и ухаживать, как в обычной грядке. Смотрится весьма неплохо! По желанию можно даже сделать мини-парник.Кроме красивого внешнего вида, такая грядка будет настоящим спасением во время непогоды. Растениям тепло весь сезон! Практично и универсально.