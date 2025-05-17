Зачем на самом деле японцы берут родственников в аренду

В Японии купить родственника за деньги - нормальное явление. / Фото: stock.adobe.com, idntimes.com
В нашей стране взять в аренду загородный дом, квартиру, автомобиль и даже инструменты вполне нормальное явление. Но чтобы взять «напрокат» живого человека — самая настоящая дикость. А вот в Японии к этому относятся позитивно.
1. Как появилась услуга аренды родственников
Каждый месяц лишь в одну компанию обращается более 200 японцев. / Фото: Pinterest.com
С каждым годом в Японии проблема одиночества только усугубляется. Пожалуй, нет на земле ни одной такой нации, которая испытывала бы коммуникативную изоляцию в отношении семьи. И вместо того, чтобы решить проблему, делает вид, что все хорошо! Японцы ценят мнение окружающих, поэтому им приходится создавать иллюзию идеального человека, коллеги, друга и семьянина. Правда, во время такой «игры» возникают неразрешимые задачи. Вот как раз в этом деле помогают арендованные люди, которые за деньги помогут подыграть в важном деле.
2. Агентства по подбору родственников
На работу принимают только специально обученных людей. / Фото: bellefit.com
В Японии существуют специальные агентства, которые занимаются подбором нужного человека. Работу выполняют обученные люди, как правило, это актеры. Любой житель с улицы не может стать родственником напрокат. Для этой услуги нужно пройти курсы актерского мастерства. Самым распространенным запросом в агентстве является замена родственника, друга или коллегу, который отправится на неприятные переговоры.
3. Как появилась идея проката
Аренда родственников в Японии существует с 90-х годов. / Фото: kasheloff.ru
Владелец компании по подбору родственников напрокат в Японии Family Romance Исии Юити обнародовал информацию о своей работе. Он рассказал, что в его компании работают профессионалы своего дела совершенно разного возраста. В компании их около 800 человек. Японцы могут арендовать собеседника, мужа, ребенка или родственника, который будет скорбеть на похоронах. В этом году компании исполнится 15 лет. За это время в фирму обратилось более 250 японцев в месяц.
Юити рассказал, что идея создания проката у него возникла после того, как его близкая подруга попала в сложную ситуацию. Она одна воспитывала дочь, и ей просто необходимо было перевести ребенка в частную школу. Однако девочку отказались зачислить, поскольку в заведение принимались только дети из полных семей. Тогда подруга обратилась за помощью к Юити. Ему успешно удалось сыграть роль отца. А после он решить продолжить это дело. К его удивлению, в стране оказалось большое количество людей, которые находятся в затруднительной ситуации лишь только из-за того, что у него нет нужно родственника или коллеги.
Японцы считают вполне нормально покупать родственника на несколько часов. / Фото: fb.ru
Владельцу компании запомнился еще один опыт. Ему снова нужно было быть отцом, но уже девочки-подростка, которую постоянно обижали одноклассники. Мама представила его папой, который защитил девочку. Она стала к нему относиться, как к родному отцу. Теперь он появляется в их семье на день рождения ребенка, а когда она выйдет замуж, то с удовольствием поведет ее под венец. Бизнесмен понимает, что для жителей других стран это может показаться дикостью, но вот уже 8 лет они дружат с ребенком, у которого больше нет проблем. Также он рассказал, что взрослые дети тоже обращаются в его фирму за услугами. Они нанимают девушек или парней, которые нужно показать требовательным родителям. Средняя стоимость такого родственника составляет 47 тысяч долларов.
4. Компания, родом из 90-х
Первая компания обслуживала только пожилых людей. / Фото: Pinterest .com
Бизнесмен Юити не единственный и не первый, кто придумал открыть подобный бизнес. Еще в начале 90-х годов в стране появилась компания Japan Effeciency. Правда, изначально она проводила тренинги для людей, которые могут оказывать психологическую помощь пожилым людям. Услуги стали пользоваться большим спросом, и со временем в компании появилась аренда людей. Пожилые люди часто заказывают детей. Причем, им нужно, чтобы семья была полная именно с маленьким ребенком.
Одна из клиенток Japan Effeciency обнародовала свою историю в СМИ. Она рассказала, что ей уже 75, а ее мужу 79 лет. Родные дети давно выросли и в родительском доме появляются очень редко. А пенсионерам хочется по выходным проводить время в кругу детей: слышать их смех, наблюдать за игрой и даже давать умные советы. По словам пожилой женщины, родные дети не против, что они пользуются услугами Japan Effeciency. Им даже это удобно, поскольку родители не отвлекают от работы.
5. Интересные обращения в компании по прокату родственников
Каждая компания соблюдает строгую конфиденциальность. / Фото: ria.ru
За 15 лет работы в Family Romance обратилась тысяча японцев, среди которых были неожиданные просьбы. Одна клиентка заказывает идеального мужа, который приходит с работы не уставшим и замученным, а полным энергии. Женщине нужно было, чтобы он просто посидел с ней рядом на диване, выслушал ее или посмотрел фильм. Другая клиентка заказывала актера, чтобы он сыграл мужа, который будет возить ее тележку в супермаркете. За каждым клиентом сохраняется конфиденциальность.
Средняя стоимость услуги составляет 47 тысяч долларов. / Фото: vektor-a.com
Актерская работа только семейными делами не ограничивается. В компанию часто обращаются бизнесмены, которым нужен «козел отпущения». Актеру нужно изобразить коллегу, который отправится на деловую встречу, где ему нужно будет извиниться за проделанную работу. А некоторые японцы берут друга напрокат, которому можно будет выплакаться и рассказать, как его обижают на работе. Но самым необычным случаем был с девушкой, которая пыталась вылечиться от анорексии. Она заказывала подругу, которая будет с аппетитом есть вместе с ней. Услуга дала положительный эффект! А вот интимные услуги в таких компаниях являются табу. За это сотрудников увольняют и вносят в «черный список».
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