Молодой папа показал умилительный способ, как убаюкать ребёнка менее, чем за 1 минуту

Миссия: убаюкать малыша за 1 минуту.
Для каждой мамы и каждого папы ребёнок уже с первого дня рождения – Личность. Но при индивидуальности и «непохожести» малышей абсолютно все родители сталкиваются с одинаковыми проблемами. Например, как бы побыстрее уложить спать капризничающего младенца. Нестандартное решение стандартной проблемы нашёл один находчивый папаша. Есть, чему поучиться!
Разные дети – одинаковые проблемы.
Дети – это всегда непросто. Нужно быть готовым ко всему и сразу. Например, что первые год-два молодым родителям можно с чистой совестью забыть про здоровый сон. Просыпаться среди ночи, кормить, успокаивать и менять подгузник станет рефлексом, доведённым до автоматизма. Но ведь всегда можно немножечко схитрить. Герой этого обзора, молодой человек по имени Нейтан, научился убаюкивать своего трёхмесячного сына буквально за 40 секунд. И предлагает всем уставшим родителям позаимствовать его опыт.
Чудо-салфетка.
Нейтан и его супруга обнаружили, что их маленький сын моментально успокаивается и засыпает, если аккуратно погладить его личико…бумажной салфеткой. Главное, предварительно хорошо запеленать малыша. И, конечно, проследить, чтобы салфетка была чистой.
И мама тоже сможет выспаться!
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