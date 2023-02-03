Странные и необычные туристические достопримечательности в Германии

В западной Европе есть много великолепных стран, которые стоит посетить, но Германия находится во главе списка у многих людей. Несмотря на свою историю, это очень гостеприимная страна, которая всегда относится к туристам с уважением. Кроме того, в этой стране можно узнать много нового о странных традициях и посмотреть на необычные здания.



10 – Стена воронок во «Дворе Искусств» (Kunsthofpassage Funnel Wall) в Дрездене (Dresden)

9 – Самый узкий переулок в мире в Ройтлингене (Reutlingen)

8 – Бирпинзель (Bierpinsel) в Берлине

7 – Пфауэнинзель (Pfaueninsel) в Ванзе (Wannsee)

6 – Национальный парк Баварский Лес (Bavarian Forest National Park) в коммуне Санкт-Освальд-Ридльхютте (Sankt Oswald-Riedlhütte)

5 – Дом Рицци (Rizzi House) в Брауншвейге (Braunschweig)

4 – Перевёрнутый Дом (Upside Down House) в земле Мекленбург-Передняя Померания (Mecklenburg-Vorpommern)

3 – Дом Футуро (Futuro House) в Нидернхаузене (Niedernhausen)

2 – «Лесная спираль» (Waldspirale) в Дармштадте (Darmstadt)

1 – Вуппертальская подвесная дорога (Wuppertal Suspension Railway) в Вуппертале (Wuppertal)