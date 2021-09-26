Хильдегарда Бингенская - средневековая прорицательница, музыка которой попала на компакт-диски

Детство и путь монахини

Хильдегарда

Монастырь в Айбингеме существует и в настоящее время

Видения и записи Хильдегарды

Миниатюра из рукописи Хильдегарды

Изображение Вселенной в рукописи Хильдегарды

Уже при жизни Хильдегарда Бингенская почиталась как святая

Музыкальные сочинения Хильдегарды

Один из дисков с записью музыки Хильдегарды

Ансамбль "Секвенция"

"Язык незнаемый"

Памятник Хильдегарды в Айбингеме