Хильдегарда Бингенская - средневековая прорицательница, музыка которой попала на компакт-диски

Женщина в эпоху Средних веков была обречена на затворничество в стенах дома или монастыря, а о том, чтобы реализовать свои таланты и возможности сразу в нескольких сферах деятельности, представительницам прекрасного пола не приходилось и мечтать. Тем более поразительной и выдающейся кажется сейчас биография Хильдегарды Бингенской, чье имя история мировой культуры хранит почти тысячу лет.
Детство и путь монахини
Хильдегарда была десятым ребенком в дворянской семье, ее отец Хильдеберт был вассалом графа фон Шпонхайма. По утверждению биографов, девочка отличалась болезненностью и слабым здоровьем, что приводило к ее постоянному стремлению развиваться духовно, учиться. Она испытывала большой интерес к лекарственным растениям и снадобьям из них. Когда Хильдегарде исполнилось восемь, ею стала заниматься сестра графа, монахиня Ютта. Будучи ненамного старше своих воспитанников, Ютта посвящала жизнь обучению знатных девочек, выбрав для себя такой путь служения Богу. Всю свою жизнь она носила власяницу и вериги, вела крайне аскетичный образ жизни.
Хильдегарда
Вся последующая жизнь Хильдегарды прошла под влиянием юной монахини. С 14 лет обе они перебрались в скит Дизибоденберга под Бингеном, основанный монахами ордена бенедиктинцев. Несмотря на отшельническую жизнь, Хильдегарде удавалось много учиться, изучать грамматику, логику, риторику, арифметику, геометрию, астрономию, гармонию.
Ютта прожила всего 44 года, и после ее смерти скитом и его общиной стала управлять Хильдегарда.
В возрасте около пятидесяти лет Хильдегарда принялась за строительство женского монастыря Рупертсберг, а позже - его подворья в Айбингеме.
Монастырь в Айбингеме существует и в настоящее время
Видения и записи Хильдегарды
Согласно откровениям Хильдегарды, еще с детства ее посещали видения, а позже ей было велено свыше эти видения записывать. Так монахиня принялась за свой труд Scivias, который вела около десяти лет и в который было включено 26 видений.
Миниатюра из рукописи Хильдегарды
С записями настоятельницы женского монастыря ознакомился папа римский Евгений III, который передал сочинения специальной комиссии, и комиссия подтвердила их пророческий характер. Хильдегарда записывала события, которые должны были произойти в будущем, раскрывала не доступные человеку знания, считая своей миссией узнавание божественного замысла, побуждение верующих к уважению Бога и смирению во время молитв.
Изображение Вселенной в рукописи Хильдегарды
Хильдегарда посвятила много лет целительству и описанию лечения с помощью молитв, правильного образа жизни и целебных растений. Ее перу принадлежит труд под названием «Книга о внутренней сущности различных природных созданий». Подход монахини к лечению был для ее времени весьма прогрессивным. В частности, она настаивала на восприятии и исцелении общего состояния человека, включая его телесные и духовные особенности.
В книге подробно описывались и лечебные свойства разных растений, камней, животных, основанные на наблюдениях самой Хильдегарды, трудах ее предшественников и все тех же откровениях, которые, по убеждению аббатисы, направляли ее при написании своих трудов.
Уже при жизни Хильдегарда Бингенская почиталась как святая
Преклонение перед настоятельницей было настолько велико, что, согласно жизнеописаниям Хильдегарды, больной начинал чувствовать исцеление уже при самом обращении к ней.
Музыкальные сочинения Хильдегарды
Аббатиса прославилась не только как прорицательница и врачеватель, но и как автор музыкальных произведений, дошедших, как ни сложно себе это представить, до наших дней. Не будучи обученной нотной грамоте или песнопению, она сочиняла музыку, призванную прославить бога на земле, воспринимала свою деятельность композитора как вид служения, как таинство.
Один из дисков с записью музыки Хильдегарды
Хильдегарда считала музыку проявлением божественной гармонии, раскрывающей суть души человека. Музыкальные произведения создавались для монастыря и исполнялись во время литургий и праздников в церковном календаре. Хильдегарда сама составила сборник своих сочинений под названием «Гармоническая симфония небесных откровений», состоящий из семи десятков распевов. В число музыкальных произведений аббатисы вошла и единственная опера, посвященная борьбе сил света и сил тьмы.
Особое внимание в своих музыкальных сочинениях Хильдегарда уделяла деве Марии и Святой Урсуле, несколько песен были написаны специально к открытию кельнского кладбища, где находились мощи этой святой.
Ансамбль "Секвенция"
В настоящее время музыку Хильдегарды Бингенской исполняют ансамбли старинной музыки, самым известным из которых является группа «Секвенция» Бенджамина Бэгби и Барбары Торнтон (после ее смерти сольные партии исполняет Катарина Ливлянич). Полное собрание сочинений монахини составляет коллекцию из 8 компакт-дисков.
Из других достижений Хильдегарды нужно отметить и создание ею лингвистического феномена под названием «язык незнаемый» (Lingua ignota) - сотни новых слов и измененные способы написания латинских букв – за многие годы до первых экспериментов с созданием искусственных языков!
"Язык незнаемый"
Личность Хильдегарды Бингенской вызывает интерес и в наши дни - не только потому, что она на столетия опередила свое время и в эпоху средневекового восприятия мира внесла в культуру той эпохи новое, ценное знание, обогатила науку и искусство. Ее удивительная судьба уникальна еще и потому, что Хильдегарда была признана современниками, почитаема ими, состояла в переписке с первыми лицами государств и католической церкви – это во времена преследования инакомыслия и крайне низкого статуса женщин в обществе. Причудливое переплетение религиозных откровений, научных изысканий и произведений музыкального искусства сформировало образ этой женщины, уважаемый на протяжении уже тысячи лет.
Памятник Хильдегарды в Айбингеме
Хильдегарда была канонизирована в 2012 году папой римским Бенедиктом XVI, ей был присвоен титул Учителя Церкви. Имя Святой Хильдегарды носит церковь в Айбингеме, на территории основанного ею монастыря.
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