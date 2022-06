Изобретения, к которым общественность была не готова

«Если в первый момент идея не кажется абсурдной, она безнадежна», — говорил Альберт Эйнштейн. Однако стоит признать, что иногда абсурд так и остается абсурдом и никакого смысла в нем искать не стоит. В прошлом веке некоторые идеи были настолько революционны, что общество не смогло их принять, тем самым не дав многим невероятным изобретениям после прохождения первичных испытаний и тестов добраться до масс. А жаль.











На фотографии швейцарский инженер М. Гердер за рулем «мотоколеса» — мотоцикла, вмонтированного в большое колесо с толстой цельной резиновой шиной.Демонстрация 14 октября 1957 года газонокосилки Power Mower of the Future. У изделия была пластиковая сфера диаметром полтора метра, на которой располагалось сиденье. А также электрогенерирующая система, радиотелефон, кондиционер и даже миниатюрный холодильник, чтобы в жаркий день можно было освежиться.В 1961 году компания Goodyear представила светящиеся шины. Они были сделаны из синтетической резины, а внутри обода диска были встроены лампочки.Мужчины демонстрируют изобретение под названием «Двусторонняя трубка» (Double Ender) в Нью-Йорке, 2 июня 1949 года.Модель Бетти Даттер показывает , как надо распылять лосьон, на ежегодной выставке торговых автоматов в Чикаго, 19 января 1949 года. Стоило это удовольствие 10 центов.Тед Спенс, инженер лос-анджелесской компании по изготовлению расчесок, демонстрирует изобретение для лысых, 12 января 1950 года.12 сентября 1958 года прошла демонстрация бомбоубежища под землей, в котором могли поместиться от 8 до 12 человек. Бомбоубежище выдерживало падение 20-мегатонной бомбы в тротиловом эквиваленте.На фотографии 1913 года школьник отдыхает в гамаке, который раскладывается из письменного стола.Модель демонстрирует спиральный электрический бюстгальтер на 20-м международном шоу изобретений в Брюсселе, 13 марта 1971 года. Изделие развивает и укрепляет грудь, вибрирует, пока его носят, например, на работе.На фотографии 1948 года мужчина ест суп ложкой, специально спроектированной так, чтобы миниатюрный вентилятор остужал горячий суп.На фотографии 1941 года модель демонстрирует прозрачную весельную лодку под названием «Люсит».На фотографии 1955 года изобретатель Рассел Оакс показывает свое изобретение — приспособление для чаевых, представляющее собой искусственную руку и коробку для денег, которые прикреплены к талии. Знак No Sale (в переводе — «не пойдет») показывается в том случае , если чаевых недостаточно.Сиденье-монопод 1953 года было сконструировано так, чтобы его было удобно брать с собой и раскладывать.Изобретение 1968 года принадлежит французу Алену Даму.На фотографии немецкий инженер готовит велосипед с 12 ракетами, установленными на заднее колесо. Спустя мгновение после того, как был сделан кадр, велосипед взорвался. К счастью, инженер серьезно не пострадал.На фотографии 1964 года 10- летняя Марни Смит придумала легкий способ для удобного загорания.Роберт Куртер парит в воздухе во время тестирования своего изобретения — реактивного ранца. Вирджиния, 10 июня 1969 года.На фотографии 1950 года водитель показывает свое изобретение — кофеварку, прикрепленную к панели приборов. По словам изобретателя, в кофеварке хватало воды для трех чашек кофе. Также изобретение можно было использовать для приготовления супов, варки яиц и подогрева воды . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)