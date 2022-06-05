Изобретения, к которым общественность была не готова

«Если в первый момент идея не кажется абсурдной, она безнадежна», — говорил Альберт Эйнштейн. Однако стоит признать, что иногда абсурд так и остается абсурдом и никакого смысла в нем искать не стоит. В прошлом веке некоторые идеи были настолько революционны, что общество не смогло их принять, тем самым не дав многим невероятным изобретениям после прохождения первичных испытаний и тестов добраться до масс. А жаль.











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