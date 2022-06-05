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Изобретения, к которым общественность была не готова

«Если в первый момент идея не кажется абсурдной, она безнадежна», — говорил Альберт Эйнштейн. Однако стоит признать, что иногда абсурд так и остается абсурдом и никакого смысла в нем искать не стоит. В прошлом веке некоторые идеи были настолько революционны, что общество не смогло их принять, тем самым не дав многим невероятным изобретениям после прохождения первичных испытаний и тестов добраться до масс. А жаль.

Изобретения, к которым общественность была не готова

Изобретения, к которым общественность была не готова

«Мотоколесо»


На фотографии швейцарский инженер М. Гердер за рулем «мотоколеса» — мотоцикла, вмонтированного в большое колесо с толстой цельной резиновой шиной.

Изобретения, к которым общественность была не готова

Комфортная газонокосилка


Демонстрация 14 октября 1957 года газонокосилки Power Mower of the Future. У изделия была пластиковая сфера диаметром полтора метра, на которой располагалось сиденье. А также электрогенерирующая система, радиотелефон, кондиционер и даже миниатюрный холодильник, чтобы в жаркий день можно было освежиться.

Изобретения, к которым общественность была не готова

Светящиеся в темноте шины


В 1961 году компания Goodyear представила светящиеся шины. Они были сделаны из синтетической резины, а внутри обода диска были встроены лампочки.

Изобретения, к которым общественность была не готова

Трубка для двоих


Мужчины демонстрируют изобретение под названием «Двусторонняя трубка» (Double Ender) в Нью-Йорке, 2 июня 1949 года.


Изобретения, к которым общественность была не готова

Автомат, распыляющий солнцезащитный лосьон


Модель Бетти Даттер показывает, как надо распылять лосьон, на ежегодной выставке торговых автоматов в Чикаго, 19 января 1949 года. Стоило это удовольствие 10 центов.

Изобретения, к которым общественность была не готова

Расческа для лысых


Тед Спенс, инженер лос-анджелесской компании по изготовлению расчесок, демонстрирует изобретение для лысых, 12 января 1950 года.

Изобретения, к которым общественность была не готова

Убежище от ядерных бомб


12 сентября 1958 года прошла демонстрация бомбоубежища под землей, в котором могли поместиться от 8 до 12 человек. Бомбоубежище выдерживало падение 20-мегатонной бомбы в тротиловом эквиваленте.

Изобретения, к которым общественность была не готова

Парта-кровать


На фотографии 1913 года школьник отдыхает в гамаке, который раскладывается из письменного стола.

Изобретения, к которым общественность была не готова

Вибрирующий бюстгальтер


Модель демонстрирует спиральный электрический бюстгальтер на 20-м международном шоу изобретений в Брюсселе, 13 марта 1971 года. Изделие развивает и укрепляет грудь, вибрирует, пока его носят, например, на работе.

Изобретения, к которым общественность была не готова

Остужающая суп ложка


На фотографии 1948 года мужчина ест суп ложкой, специально спроектированной так, чтобы миниатюрный вентилятор остужал горячий суп.

Изобретения, к которым общественность была не готова

Прозрачные лодки


На фотографии 1941 года модель демонстрирует прозрачную весельную лодку под названием «Люсит».

Изобретения, к которым общественность была не готова

Приспособление для чаевых


На фотографии 1955 года изобретатель Рассел Оакс показывает свое изобретение — приспособление для чаевых, представляющее собой искусственную руку и коробку для денег, которые прикреплены к талии. Знак No Sale (в переводе — «не пойдет») показывается в том случае, если чаевых недостаточно.

Изобретения, к которым общественность была не готова

Стул с одной опорой


Сиденье-монопод 1953 года было сконструировано так, чтобы его было удобно брать с собой и раскладывать.

Изобретения, к которым общественность была не готова

Вращатель для спагетти


Изобретение 1968 года принадлежит французу Алену Даму.

Изобретения, к которым общественность была не готова

Велосипед с ракетным двигателем


На фотографии немецкий инженер готовит велосипед с 12 ракетами, установленными на заднее колесо. Спустя мгновение после того, как был сделан кадр, велосипед взорвался. К счастью, инженер серьезно не пострадал.

Изобретения, к которым общественность была не готова

Шезлонг для принятия солнечных ванн


На фотографии 1964 года 10-летняя Марни Смит придумала легкий способ для удобного загорания.

Изобретения, к которым общественность была не готова

Реактивный ранец


Роберт Куртер парит в воздухе во время тестирования своего изобретения — реактивного ранца. Вирджиния, 10 июня 1969 года.

Изобретения, к которым общественность была не готова

Кофеварка на панели приборов автомобиля


На фотографии 1950 года водитель показывает свое изобретение — кофеварку, прикрепленную к панели приборов. По словам изобретателя, в кофеварке хватало воды для трех чашек кофе. Также изобретение можно было использовать для приготовления супов, варки яиц и подогрева воды.

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