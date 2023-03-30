Неприятные сюрпризы, которые могут подстерегать в супермаркетах при выборе еды

Внешняя красота — это еще не залог высокого качества и полезности.

1. Яблоки-долгожители

В яблоках может быть гораздо меньше витаминов, чем мы думаем. /Фото: static.wixstatic.com

2. Слой воска

Странный неестественный блеск, который не приносит организму ничего хорошего. /Фото: assets.website-files.com

3. Длительное хранение

Очень сложно по внешнему виду определить свежесть овощей и фруктов. /Фото: media-exp1.licdn.com

Неприятная правда о хранении продуктов может шокировать. /Фото: pbs.twimg.com

4. Предварительно нарезанные продукты — проблема для желудка

Опасно покупать нарезанные фрукты и овощи. /Фото: sun9-29.userapi.com

5. Салаты, которые не стоит покупать

В продуктовом магазине не стесняются перепродавать несвежие продукты в приготовленном виде. /Фото: russianreport.files.wordpress.com

6. Хитрость супермаркетов

Стоит тщательно выбирать товар перед покупкой. /Фото: from-ua.com

7. Лишняя влага

Запечатанные продукты часто разоряют кошелек. /Фото: envybox.io