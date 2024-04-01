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Система капельного самополива для комнатных растений

Если вы не бываете на даче каждый день, или вам нужно уехать в отпуск, то воспользуйтесь идеей ниже! С помощью двух бутылок, куска ткани и фольги соорудите систему капельного самополива. Это очень просто и доступно!
Поливать можно хоть комнатные цветы, хоть огородные культуры. Отличная идея для всех садоводов!

Система капельного самополива

Материалы и инструменты:

2 пластиковые бутылки;

х/б ткань;

фольга;

ножницы;

канцелярский нож.

Шаг № 1: обрезка бутылок


Возьмите 2 пластиковые бутылки. Одна должна быть большего объема, чем другая (например, 1,5 л и 0,5 л). У обеих бутылок отметьте линию, отступая от дна вверх 6 см. Обрежьте по линии только большую бутылку. Вставьте в неё маленькую.

Система капельного самополива

На маленькой отступите немного вниз от линии, нарисуйте окошко 0,5*0,5 см. Вырежьте его канцелярским ножом.

Система капельного самополива

Шаг № 2: фольга и ткань


Отрежьте кусок фольги. Возьмите отрез х/б ткани примерно 30-35 см. Сверните в полоску. Закрутите фольгой в рулет.

Система капельного самополива

Шаг № 3: система капельного самополива


Установите деталь из фольги на дно большой бутылки, согните. Если необходимо, то подрежьте. Обратите внимание, что ткань слегка выступает с одной стороны фольги — примерно на 4 см. Именно эта часть и должна быть в бутылке.

Система капельного самополива

Налейте воду. Дождитесь, пока заполнится донышко большой бутылки через отверстие. Поставьте деталь из фольги и ткани.

Система капельного самополива

Через 10-15 минут, когда ткань пропитается, начнётся капельный полив. Его скорость можно регулировать: для этого просто пережмите и перекрутите фольгу, и капать будет реже!

Система капельного самополива

Если взять бутылки большего размера, то капельного полива хватит на целый месяц! Сделайте себе такую несложную конструкцию из бутылки, ткани и фольги. Исключительно практично и просто!
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