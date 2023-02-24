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22 блюда, которые идеально подходят для весны

После зимы у многих из нас появилась депрессия и накопилась усталость и хочется без больших мучений скинуть пару лишних килограмм и порадовать свой организм. Если вы относитесь к таким людям и вам хочется тепла, свежести и ярких красок, приготовьте эти 22 легких блюда как напоминание, что настоящая весна уже совсем скоро!




22 блюда, которые идеально подходят для весны блюдо, витамины, еда, полезно, салат






Салат из копченого лосося, авокадо, и рукколы





Салат из копченого лосося, авокадо, и рукколы блюдо, витамины, еда, полезно, салат





Омлет с артишоками, шпинатом и зеленью





Омлет с артишоками, шпинатом и зеленью блюдо, витамины, еда, полезно, салат





Приготовленный на гриле зелёный лук с измельчёнными лесными орехами и острым томатным соусом





Приготовленный на гриле зелёный лук с измельчёнными лесными орехами и острым томатным соусом блюдо, витамины, еда, полезно, салат





Креветки с «лапшой» из цуккини





Креветки с «лапшой» из цуккини блюдо, витамины, еда, полезно, салат





Салат из печёных овощей с бурым рисом и соусом из горчицы в капустном листе





Салат из печёных овощей с бурым рисом и соусом из горчицы в капустном листе блюдо, витамины, еда, полезно, салат





Листовая свёкла с чесноком и нутом





Листовая свёкла с чесноком и нутом блюдо, витамины, еда, полезно, салат





Курица приготовленная с имбирём, чесноком и кунжутом + морковь и брокколи





Курица приготовленная с имбирём, чесноком и кунжутом + морковь и брокколи блюдо, витамины, еда, полезно, салат





Жареный лук с картофелем, варёным яйцом и зеленью





Жареный лук с картофелем, варёным яйцом и зеленью блюдо, витамины, еда, полезно, салат





Шпинат, нут и яичница-глазунья





Шпинат, нут и яичница-глазунья блюдо, витамины, еда, полезно, салат





Курица и абрикос на шпажке





Курица и абрикос на шпажке блюдо, витамины, еда, полезно, салат





Жареный редис со сладким горошком и укропом





Жареный редис со сладким горошком и укропом блюдо, витамины, еда, полезно, салат





Листовая капуста, кунжутная паста и измельченный нут





Листовая капуста, кунжутная паста и измельченный нут блюдо, витамины, еда, полезно, салат





Салат из фарро, поджаренными кедровыми орешками, сушёной смородиной и листовой горчицей





Салат из фарро, поджаренными кедровыми орешками, сушёной смородиной и листовой горчицей блюдо, витамины, еда, полезно, салат





Картофель с листовой свёклой и зеленью





Картофель с листовой свёклой и зеленью блюдо, витамины, еда, полезно, салат





Салат из острого жареного свиного фарша с овощами в капустном листе





Салат из острого жареного свиного фарша с овощами в капустном листе блюдо, витамины, еда, полезно, салат





Нераспустившиеся побеги папоротника с помидорами и сыром





Нераспустившиеся побеги папоротника с помидорами и сыром блюдо, витамины, еда, полезно, салат





Спаржа с лососем запечённые в фольге





Спаржа с лососем запечённые в фольге блюдо, витамины, еда, полезно, салат





Запечённый картофель с руккола





Запечённый картофель с руккола блюдо, витамины, еда, полезно, салат





Овощи в омлете





Овощи в омлете блюдо, витамины, еда, полезно, салат





Салат из манго с креветками и кешью





Салат из манго с креветками и кешью блюдо, витамины, еда, полезно, салат





Жареные брокколи с арахисом





Жареные брокколи с арахисом блюдо, витамины, еда, полезно, салат





Салат из белой фасоли с редисом





Салат из белой фасоли с редисом блюдо, витамины, еда, полезно, салат





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