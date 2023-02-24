22 блюда, которые идеально подходят для весны

С нами не соскучишься!

После зимы у многих из нас появилась депрессия и накопилась усталость и хочется без больших мучений скинуть пару лишних килограмм и порадовать свой организм. Если вы относитесь к таким людям и вам хочется тепла, свежести и ярких красок, приготовьте эти 22 легких блюда как напоминание, что настоящая весна уже совсем скоро!







Салат из копченого лосося, авокадо, и рукколы

















Приготовленный на гриле зелёный лук с измельчёнными лесными орехами и острым томатным соусом

















Креветки с «лапшой» из цуккини

















Салат из печёных овощей с бурым рисом и соусом из горчицы в капустном листе

















Листовая свёкла с чесноком и нутом

















Курица приготовленная с имбирём, чесноком и кунжутом + морковь и брокколи

















Жареный лук с картофелем, варёным яйцом и зеленью

















Шпинат, нут и яичница-глазунья

















Курица и абрикос на шпажке

















Жареный редис со сладким горошком и укропом

















Листовая капуста, кунжутная паста и измельченный нут

















Салат из фарро, поджаренными кедровыми орешками, сушёной смородиной и листовой горчицей

















Картофель с листовой свёклой и зеленью

















Салат из острого жареного свиного фарша с овощами в капустном листе

















Нераспустившиеся побеги папоротника с помидорами и сыром

















Спаржа с лососем запечённые в фольге

















Запечённый картофель с руккола

















Овощи в омлете

















Салат из манго с креветками и кешью

















Жареные брокколи с арахисом

















Салат из белой фасоли с редисом













