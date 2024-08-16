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6 бытовых проблем, которые с лёгкостью решит куриное яйцо


6 бытовых проблем, которые с лёгкостью решит куриное яйцо

6 бытовых проблем, которые с лёгкостью решит куриное яйцо

 

Помните эту поговорку: «яйца выеденного не стоит»? Мелочь, пустяк, бессмыслица. Вот нам, например, искренне обидно за героев этого выражения. Потому что обыкновенное куриное яйцо – отнюдь не пустяк. И даже может помочь не только состряпать годный завтрак на скорую руку, но и решить вот эти шесть бытовых (и косметических) проблем.

6 бытовых проблем, которые с лёгкостью решит куриное яйцо

6 бытовых проблем, которые с лёгкостью решит куриное яйцо

 

Собрались готовить омлет? Прекрасно! Только пощадите и оставьте одно яйцо про запас. Ведь с его помощью можно решить вот такие мелкие неурядицы.

1. Вернуть блеск поврежденным волосам


6 бытовых проблем, которые с лёгкостью решит куриное яйцо

6 бытовых проблем, которые с лёгкостью решит куриное яйцо

 

Особенно после неудачного окрашивания. Тусклые пряди портят настроение? Смешайте яичный желток с оливковым маслом и нанесите на косы после мытья головы. Яйца богаты протеинами, очень близкими по своей белковой структуре к «строительному материалу» волоса, а масло прекрасно удерживает влагу. Так что эффект от домашнего лечения будет заметен уже после первого применения. Ну а для приятного аромата можно добавить в самодельную маску пару капель масла эфирного.

2. Сделать безопасный клей для детского творчества


6 бытовых проблем, которые с лёгкостью решит куриное яйцо

6 бытовых проблем, которые с лёгкостью решит куриное яйцо

 

Яичный белок запросто сможет заменить клей для аппликаций и работы с цветным картоном. И полностью безопасен для здоровья малышей. Правда, тут уж придётся разбить ни одно яйцо.

3. Подкормить комнатные и огородные растения


6 бытовых проблем, которые с лёгкостью решит куриное яйцо

6 бытовых проблем, которые с лёгкостью решит куриное яйцо

 

Скорлупа яиц – отменный источник кальция, столь необходимого для быстрого роста и «стрессоустойчивости» многих видов растений (к примеру, перцев, томатов, баклажанов). А потому смело используйте её в качестве удобрения. А ещё можно добавить немного раздробленной скорлупы в воду, подготовленную для полива комнатных «питомцев», и дать настояться.

4. Когда под рукой нет аптечки


6 бытовых проблем, которые с лёгкостью решит куриное яйцо

6 бытовых проблем, которые с лёгкостью решит куриное яйцо

 

Порезались? Быстро отварите яйцо, почистите его и аккуратно извлеките тонкую белковую плёнку (мембрана между скорлупой и самим белком). Она сгодится в роли пластыря. Ценители народной медицины даже утверждают, что раны с таким «пластырем» затягиваются куда быстрее.

5. Очистить даже старые пятна с кожаной обуви и аксессуаров


6 бытовых проблем, которые с лёгкостью решит куриное яйцо

6 бытовых проблем, которые с лёгкостью решит куриное яйцо

 

Яичный белок, засыхая, отлично захватывает все частицы грязи. А заодно смягчает кожу. Главное, хорошенько его вытереть.

6. Вернуть серебру блеск


6 бытовых проблем, которые с лёгкостью решит куриное яйцо

6 бытовых проблем, которые с лёгкостью решит куриное яйцо

 

Необычный способ предлагают народные умельцы: сварить одно-два яйца, отделить желтки и отправить их в пиалу, миску или пластиковый контейнер. Сверху застелить бумажным полотенцем и уже на него (полотенце) выложить серебро, нуждающееся в очистке (к слову, метод работает эффективнее для серебра 925 пробы и ниже). Оставить надень, а затем аккуратно промыть изделия с небольшим количеством мыла. Результат удивит.

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