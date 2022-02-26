Цветы, которые сеют на рассаду в феврале

Весна еще далеко, а цветоводы уже должны подумать о том, какие цветы в новом сезоне будут украшать их клумбы. Напоминаем, что сеять некоторые цветы на рассаду нужно уже в феврале.



Ранний посев позволит растениям с длинным вегетационным периодом успеть подготовиться к летнему цветению. В феврале высевать на рассаду можно однолетние, двухлетние и многолетние цветы.

Посев на рассаду однолетних цветовЧтобы эти яркие и быстро растущие растения украсили подвесные кашпо или клумбы к началу лета, семена стоит посеять уже зимой.



Посев петунии на рассаду

Посев бегонии

Посадка лобелии на рассаду

Посадка гвоздики Шабо

Анютины глазки – посев на рассаду

Посадка маргариток

Посев примулы на рассаду

Посадка люпина

Посадка корейской хризантемы

Это, пожалуй, самое популярное цветущее растение, которое успешно приживается не только на приусадебных участках, но и в квартирах. А все благодаря удивительной неприхотливости и жизнестойкости. Посадка петунии займет у вас совсем немного времени. Поскольку ее семена очень мелкие, их просто рассыпают по поверхности влажной почвы и даже не присыпают землей. Затем накрывают пленкой и ставят в темное и теплое место (после появления всходов пленку убирают). До пересадки в открытый грунт придется произвести две пикировки рассады.Если петуния зацвела еще до того, как вы пересадили ее на постоянное место – не волнуйтесь: цветущая рассада переносит пересадку хорошо.В это же время стоит посадить еще одну пеструю красотку – бегонию. Кстати, некоторые цветоводы начинают высевать эту культуру еще в январе. Однако в таком случае сеянцам потребуется досвечивание. Если же у вас нет специальных ламп, то лучше заняться посевом в феврале. Семена бегонии, как и петунии, высевают поверхностно и землей не присыпают.Не забудьте о нежной лобелии с мелкими голубыми, розовыми или белыми цветочками. Это растение будет уместно практически в любой цветочной композиции. В зависимости от сорта вы можете вырастить отличный почвопокровник или ампельное растение. Посев мелких семян лобелии схож с посевом петунии (их рассыпают по поверхности влажной почвы и накрывают емкость пленкой). Когда сеянцы подрастут, для получения более пышных кустиков в один горшок можно высаживать сразу несколько экземпляров.Это красивое растение зацветает только спустя 6 месяцев после посева, поэтому семена гвоздики Шабо высевают в январе либо феврале. Глубина посева – 3 мм, сверху семена можно присыпать прокаленным песком (это защитит растения от черной ножки). Гвоздике Шабо необходимы несколько пикировок – тогда к моменту пересадки на постоянное место кустик будет густой и пышный.Посев на рассаду двулетников и многолетниковКроме однолетников в феврале можно высевать на рассаду быстрорастущие многолетники. Тогда не придется ждать следующего года, чтобы насладиться их цветением. Растения зацветут к концу лета – началу осени.Первые цветки у этого растения распустятся в конце июля, если вы не забудете посеять анютины глазки (или виолу) в последний месяц зимы. Посадка анютиных глазок довольно проста. Хотя семена этой культуры также не отличаются крупными размерами, но высевая, их слегка присыпают субстратом. Чтобы впоследствии не мучиться с пикировкой, посевной материал можно сразу распределять по поверхности почвы на некотором расстоянии друг от друга.Добиться от маргаритки цветения осенью текущего года можно, если сажать цветы на рассаду в начале февраля. Для прорастания семенам маргариток требуется солнечный свет, поэтому их не заделывают слишком глубоко. Обычно достаточно распределить их по влажной почве и присыпать тонким слоем песка или просеянного перегноя. Маргаритки хорошо переносят пересадку в цветущем состоянии, так что, если растения зацвели в стаканчиках у вас на подоконнике, переживать не стоит.В первый год цветение может быть не слишком впечатляющим, особенно в случае жаркого и засушливого лета.Обязательно посейте в феврале примулу. Вот только стоит взять на заметку, что посевной материал этой культуры предварительно нужно стратифицировать. Так что о подготовке семян примулы к посеву стоит позаботиться заранее. При посеве их не стоит слишком сильно заглублять в грунт, достаточно будет просто вдавить их почву и опрыскать из пульверизатора.Обратите внимание, что семена примулы быстро теряют всхожесть. Так что при покупке обязательно смотрите на срок годности, указанный на упаковке.Посеянный в феврале люпин обычно зацветает к концу августа – началу сентября. Чтобы семена проросли быстрее, перед посевом их стоит на сутки завернуть в увлажненный ватный диск. Посевной материал люпина высевают на глубину 5-8 мм. Лучше сразу высевать семена в индивидуальные стаканчики, чтобы сеянцы не пришлось рассаживать – культура не любит пикировок.Чтобы хризантемы зацвели в год посева и до конца сезона успели окрепнуть и подготовиться к зиме, заняться их посевом стоит в последний зимний месяц. Семена хризантем высевают просто прижав ладонью к почве и опрыскав из пульверизатора. В остальном их выращивание достаточно простое. Когда сеянцы подрастут, их следует распикировать, а чуть позже – пересадить в цветник.Так уж получается, что готовиться к новому дачному сезону следует еще зимой. Заранее продумайте, какие цветы вы хотите видеть на клумбе и посейте их на рассаду.