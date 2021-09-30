17 обыденных азиатских вещей, которые кажутся безумными европейцам

Культура Азии для европейцев всегда казалась в чем-то запретной и загадочной, а местные привычки и традиции могут развеселить, удивить и даже напугать. Именно поэтому многие, знакомые на первый взгляд, вещи заполучают необычные фишки, от которых без ума европейцы.
1. Спящие в IKEA
Отдых в магазине IKEA.| Фото: Animales Imagenes.
Посетители магазинов IKEA в Китае чувствуют себя в них как дома. Многие из них приходят в первые часы после открытия и остаются в торговом зале до самого вечера. Причем посетители чувствуют себя очень расковано: они кушают, спят и читают книги. Стоит заметить, мало кто из постоянных «жителей» IKEA уходит оттуда с покупкой, но политика магазина не позволяет выгнать потенциальных покупателей. Руководство компании свято верит, что рано или поздно человек захочет приобрести полюбившийся диван или кровать.
2. Названия магазинов
Магазины с громкими названиями. | Фото: BrightSide.
Китайцы известны по всему миру своими подделками известных брендов. Более того, в Поднебесной есть целые улицы магазинов с названиями самых известных компаний и приложений таких, как Google, Play Market, WhatsApp, Apple и так далее. Но самое забавное то, что продаются в этих точках обычные вещи, причем сомнительного качества.
3. Бассейны для ног
В Японском городе Изу можно встретить такие общественные водоемы с лавками. Местные жители любят отдыхать там, опустив ноги в теплую воду, которая регулярно подогревается.
4. Чипсы со вкусом вишни
Закуски со странными вкусами. | Фото: brutaljack.live.
Пожалуй, Азия - единственная страна, где делают самые странные сладости и закуски. Тут можно попробовать чипсы со вкусом вишни или голубики, Доширак со вкусом чипсов, Kit-Kat со вкусом картофеля и многое другое.
5. Туалетные тапочки
Сменная обувь для туалета. | Фото: VietTimes.
Японцы очень ценят чистоту своего жилья. Неудивительно, что перед посещением туалета принято переобуваться в специальные туалетные тапочки.
6. Скамейка с подогревом
Уличная скамейка с подогревом. | Фото: mynewsforwomen.ru.
Развитые азиатские страны заботятся о своих жителях. На остановках установлены специальные подогреваемые скамейки, чтобы люди не замерзли в ожидании своего автобуса.
7. Держатель для ребенка
Держатель для ребенка в туалете. | Фото: Filing.pl.
В странах Азии достаточно много внимания уделяют туалетной теме. Для молодых мам в кабинках устанавливают специальные подставки, куда можно посадить малыша, чтобы спокойно сходить в туалете. Кому-то это может показаться пустяком и глупостью, но каждая женщина, которая хоть раз посещала туалет с ребенком, оценит эту идею по достоинству.
8. Против жвачки
Сингапур против жвачки. | Фото: blockablock.
Собираетесь посетить Сингапур? Не берите с собой жевательную резинку. За ввоз, употребление, покупку или продажу жевательной резинки можно схлопотать штраф в 500 сингапурских долларов. Те, кто жуют жвачки в лифтах, рискуют расстаться с 1000 долларами. Еще больше придется заплатить, если выбросить резинку на асфальт.
9. Японский майонез
Упаковка японского майонеза с ложкой. | Фото: fishki.net.
Японский майонез очень популярен в Стране восходящего солнца. Наверное, именно по этой причине его продают в упаковке вместе с ложкой.
10. Пицца с душком
Пицца с дурианом. | Фото: Div.bg.
По мнению Novate.ru, дуриан - фрукт очень экзотический и весьма неоднозначный. Его мякоть имеет неповторимый вкус, а запах в секунду сможет вызвать рвотные позывы. Именно поэтому фрукт можно купить только на рынках. В ресторанах и магазинах Азии его не встретить. Но в Китае одна пиццерий начала продавать пиццу в этим экзотическим фруктом. Местные жители в восторге от нового вкуса, а вот европейцы отмечают, что она похожа на испорченное мясо с луком.
11. Доставка
Службы доставки в Азии. | Фото: Detetive Curioso.
Азиатские доставщики уверены, что лучше один раз загрузиться по завязку, чем целый день кататься туда сюда. Поэтому не стоит удивляться, если на улице вы то и дело будете встречать велосипедистов, которых сложно разглядеть под огромным грузом.
12. Упаковка
Упаковка супа. | Фото: Thue.live.
Во многих азиатских ресторанах суп на вынос упаковывают в обычный пакет. Таким образом владельцы экономят на контейнерах для упаковки.
13. Рисунки на полях
Объемные картины на рисовых полях. | Фото: Gooza.
Некоторые рисовые поля Китая превратились в настоящие произведения искусства. А все благодаря креативным рисоводам, которые начали создавать на полях объемные картины.
14. Форма фруктов
Квадратные фрукты. | Фото: Deskgram.
Японцы - те еще креативщики. Неизвестно, чем им не угодили обычные фрукты и овощи, но с недавних пор в Стране восходящего солнца люди собственноручно меняют форму плодов. Для этого они используют специальные жесткие формы. На рынках Японии можно купить квадратные арбузы, пятиугольные апельсины и фрукты в форме звездочек.
15. Водопад из небоскреба
Водопад в небоскребе. | Фото: China.com.
А вот Китай славится своими необычными постройками. Одной из них является небоскреб со стометровым фонтаном, который бьет прямо из его стены. Поток, изливающийся из стены, является ничем иным, как переработанной водопроводной и дождевой водой.
16. Камеры хранения мужей
Камеры для хранения мужей. | Фото: De Standaard.
Наверняка вы слышали о специальных камерах для собак. В них можно оставить своего питомца на время шопинга. Так вот в одном из крупных моллов Китая установили камеры для мужей, которые не хотят таскаться с женщинами по магазинам. Небольшие стеклянные кабинки оборудованы удобными креслами, акустическими системами и видео-приставками - то, что нужно, чтобы мужчина не капризничал в магазине.
17. Дома на крыше
Виллы на крыше. | Фото: WordPress.com.
Проблема перенаселения является злободневной в Китае. Однако, предприимчивые жители не унывают. Яркий тому пример - современные виллы, построенные на крыше торгового центра.
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