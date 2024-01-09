10 запретных вещей, которые не стоит делать в Японии, чтобы не попасть впросак

В каждой стране есть не только свои законы, но также традиции и обычаи. Достаточно сильно на фоне других государств в этом плане выделяется Япония. Дело в том, что в Стране восходящего солнца существует достаточно много табуированных вещей из числа обыденных и нормальных для многих европейцев. Вот несколько наиболее важных традиций.
1. Нельзя говорить по телефону
Только очень тихо. /Фото: quotemaster.org.
У японцев действует достаточно строгий общественный регламент по поводу мобильных устройств. Жители страны никогда не пользуются телефонами в общественном транспорте. Более того, они не используют звуковой сигнал во всех общественных местах. Рядом с пожилыми людьми и детьми японцы и вовсе стараются не доставать гаджеты.
2. Нельзя ходить обутым
Обувь остается у порога. /Фото: buzzon.live.
Входить в жилое помещение или храм в обуви нельзя. Это будет воспринято, как абсолютный дурной тон. И японец, и иностранец обязан разуваться перед входом оставляя свою обувь у специального порожка.
3. Нельзя сморкаться
Только не на людях. /Фото: vbrosam.net.
Японцы крайне негативно относятся к сморканию на людях. Те, кто так делают, сразу же выглядят не лучшим образом в глазах окружающих. Даже если человек совсем болен, он должен постараться избавить отгружающих от подобного зрелища. Публичное сморкание – знак огромного неуважения.
4. Нельзя оставлять чаевые
Подобное - знак неуважения. /Фото: samosoboj.ru.
В Японии сервис находится на весьма высоком уровне. Возможно, это одна из тех причин, по которой оставлять чаевые таксистам, курьерам, официантам и многих другим здесь не принято. Японец, которому оставляют чаевые, будет сильно обижен подобным жестом. Тоже самое касается сдачи в магазине.
5. Нельзя передавать вещи одной рукой
Кстати, такая же традиция есть в Корее. /Фото: blogspot.com.
В Японии неуважительным жестом будет считаться попытка передать какую-нибудь вещь одной рукой. Брать вещь от кого-то также стоит только двумя руками. Наконец, нельзя передавать из рук в руки деньги. В магазинах обмен наличностью производится только через специальный лоток.
6. Нельзя курить на улице
Только в специальных местах. /Фото: thetimes.co.uk.
В Японии активно борются с курением, а потому употребление табачного изделия на улице чревато не только общественным осуждением, но и вполне реальным штрафом. Курить можно только в специальных комнатах, которых, к слову, совсем не много.
7. Нельзя показывать пальцем
Никаких пальцев. /Фото: konnichiwa.ru.
Признаком дурного тона в Стране восходящего солнца будет и попытка указать на какой-то предмет (не говоря уже про человека) при помощи пальца. Делать такие вещи следует только при помощи взмаха руки.
8. Нельзя оставлять еду на тарелке
Следует съесть все. /Фото: okezone.com.
Япония – это сердце общества «чистых тарелок». Недоедать и оставлять пищу на блюде здесь считает проявлением неуважения к тому, кто ее готовил. Поэтому, следует очистить тарелке до последней крошки. Особенно, если пришли в гости.
9. Нельзя наливать соус в еду
В Японии в соус макают. /Фото: my-food-advisor.com.
В Японии не принято лить соус непосредственно в еду. В стране используется несколько специальных добавок для блюд, в которые необходимо макать еду. Наливание соуса в блюда считается неумением вести себя за столом.
10. Нельзя есть в поездах
Только в специальном вагоне. /Фото: surfingbird.ru.
Кушать в общественном транспорте в Японии нельзя. Кроме того, нельзя употреблять пищу в поездах, только если они не оборудованы специальными столиками для приема пищи.
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