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10 запретных вещей, которые не стоит делать в Японии, чтобы не попасть впросак



В каждой стране есть не только свои законы, но также традиции и обычаи. Достаточно сильно на фоне других государств в этом плане выделяется Япония. Дело в том, что в Стране восходящего солнца существует достаточно много табуированных вещей из числа обыденных и нормальных для многих европейцев. Вот несколько наиболее важных традиций.

1. Нельзя говорить по телефону


Только очень тихо. /Фото: quotemaster.org.

Только очень тихо. /Фото: quotemaster.org.

 

У японцев действует достаточно строгий общественный регламент по поводу мобильных устройств. Жители страны никогда не пользуются телефонами в общественном транспорте. Более того, они не используют звуковой сигнал во всех общественных местах. Рядом с пожилыми людьми и детьми японцы и вовсе стараются не доставать гаджеты.

2. Нельзя ходить обутым


Обувь остается у порога. /Фото: buzzon.live.

Обувь остается у порога. /Фото: buzzon.live.

 

Входить в жилое помещение или храм в обуви нельзя. Это будет воспринято, как абсолютный дурной тон. И японец, и иностранец обязан разуваться перед входом оставляя свою обувь у специального порожка.

3. Нельзя сморкаться


Только не на людях. /Фото: vbrosam.net.

Только не на людях. /Фото: vbrosam.net.

 

Японцы крайне негативно относятся к сморканию на людях. Те, кто так делают, сразу же выглядят не лучшим образом в глазах окружающих. Даже если человек совсем болен, он должен постараться избавить отгружающих от подобного зрелища. Публичное сморкание – знак огромного неуважения.

4. Нельзя оставлять чаевые


Подобное - знак неуважения. /Фото: samosoboj.ru.

Подобное - знак неуважения. /Фото: samosoboj.ru.

 

В Японии сервис находится на весьма высоком уровне. Возможно, это одна из тех причин, по которой оставлять чаевые таксистам, курьерам, официантам и многих другим здесь не принято. Японец, которому оставляют чаевые, будет сильно обижен подобным жестом. Тоже самое касается сдачи в магазине.

5. Нельзя передавать вещи одной рукой


Кстати, такая же традиция есть в Корее. /Фото: blogspot.com.

Кстати, такая же традиция есть в Корее. /Фото: blogspot.com.

 

В Японии неуважительным жестом будет считаться попытка передать какую-нибудь вещь одной рукой. Брать вещь от кого-то также стоит только двумя руками. Наконец, нельзя передавать из рук в руки деньги. В магазинах обмен наличностью производится только через специальный лоток.

6. Нельзя курить на улице


Только в специальных местах. /Фото: thetimes.co.uk.

Только в специальных местах. /Фото: thetimes.co.uk.

 

В Японии активно борются с курением, а потому употребление табачного изделия на улице чревато не только общественным осуждением, но и вполне реальным штрафом. Курить можно только в специальных комнатах, которых, к слову, совсем не много.

7. Нельзя показывать пальцем


Никаких пальцев. /Фото: konnichiwa.ru.

Никаких пальцев. /Фото: konnichiwa.ru.

 

Признаком дурного тона в Стране восходящего солнца будет и попытка указать на какой-то предмет (не говоря уже про человека) при помощи пальца. Делать такие вещи следует только при помощи взмаха руки.

8. Нельзя оставлять еду на тарелке


Следует съесть все. /Фото: okezone.com.

Следует съесть все. /Фото: okezone.com.

 

Япония – это сердце общества «чистых тарелок». Недоедать и оставлять пищу на блюде здесь считает проявлением неуважения к тому, кто ее готовил. Поэтому, следует очистить тарелке до последней крошки. Особенно, если пришли в гости.

9. Нельзя наливать соус в еду


В Японии в соус макают. /Фото: my-food-advisor.com.

В Японии в соус макают. /Фото: my-food-advisor.com.

 

В Японии не принято лить соус непосредственно в еду. В стране используется несколько специальных добавок для блюд, в которые необходимо макать еду. Наливание соуса в блюда считается неумением вести себя за столом.

10. Нельзя есть в поездах


Только в специальном вагоне. /Фото: surfingbird.ru.

Только в специальном вагоне. /Фото: surfingbird.ru.

 

Кушать в общественном транспорте в Японии нельзя. Кроме того, нельзя употреблять пищу в поездах, только если они не оборудованы специальными столиками для приема пищи.

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