Как у викингов появились кольцевые крепости, и какие достоинства они имели

Уникальные крепости викингов. /Фото: dostoyanieplaneti.ru

Найти пятую крепость удалось только с помощью инновационных технологий. /Фото: polit.ru







Когда в крепости нет углов, захватить её труднее. /Фото: pinterest.com

Кольцевые крепости и позднее были довольно популярны в Англии. /Фото: habr.com

Крепость была маленьким городом. /Фото: ciwar.ru