Как у викингов появились кольцевые крепости, и какие достоинства они имели

С прошлого столетия в Дании было найдено целых пять остатков крепостей эпохи викингов. Однако предметом исторических дискуссий они стали потому, что до этого ни разу на просторах Скандинавии не находили фортификационные сооружения в форме кольца. Именно это и странно, ведь многие историки считают такой тип крепостей идеальным для обороны.
Уникальные крепости викингов. /Фото: dostoyanieplaneti.ru
Обнаружение остатков этих уникальных сооружений проходило нерегулярно. В тридцатых годах прошлого столетия было найдено сразу четыре таких объекта. А вот последнюю из обнаруженных на сегодняшний день, пятую, которая получила название Боргинг (Borgring), была открыта южнее Копенгагена только в 2017 году. Это стало возможным благодаря применению методики лазерного сканирования LIDAR, с помощью которой археологи сконструировали трехмерную цифровую карту местности в высоком разрешении.
Найти пятую крепость удалось только с помощью инновационных технологий. /Фото: polit.ru
Такие находки, по сути, перевернули представления историков о жизни и быте викингов. Ведь внимание привлекает не только само наличие крепостей, но и их форма. Дело в том, что кольцо считают фактически идеальным силуэтом для фортификационного сооружения. Во-первых, она захватывает обширную площадь, а во-вторых, отсутствие углов, которые являются наиболее уязвимыми точками любых крепостей. Правда, не до конца ясно, почему эти укрепления имеют форму идеального круга, однако выдвигается версия, что это было решением тогдашнего правителя Харальда I «Синезубого».
Когда в крепости нет углов, захватить её труднее. /Фото: pinterest.com
Археологи также уверены, что круглые крепости не являются детищем именно архитекторов из Скандинавии. Наиболее вероятно, что они заимствовали эту схему строительства в Англии, когда совершали туда набеги. Фортификационные сооружение такого типа стали серьёзным препятствием для викингов, потому они и не смогли на тот момент вытеснить англосаксов. Возможно, именно это и стало причиной решения приспособить технологию строительства круглых крепостей для себя.
Кольцевые крепости и позднее были довольно популярны в Англии. /Фото: habr.com
Расположение крепостей в Скандинавии, как и в большинстве других стран, зависело от наличия в непосредственной близости от логистической инфраструктуры и пригодных водоемов. К тому же, хотя эти укрепления и строились для обороны, основная часть жизни в них проходила всё-таки в мирное время. Археологические раскопки достоверно доказали, что в таких крепостях проживала не только армия, но и гражданское население, включая женщин и детей. Вполне вероятно, что там же жили и правитель с семьей и свитой.
Крепость была маленьким городом. /Фото: ciwar.ru
Однако некоторые ответы на вопросы историкам ещё предстоит найти. Так, не совсем ясно, почему все из четырёх найденных в 1930-е годы, были заселенными всего лишь около двадцати лет, а потом оказались заброшенными. При этом обнаруженный четыре года назад Боргинг оставался местом проживания людей в течение нескольких поколений, и, судя по найденным остаткам, пал в результате нападения извне. Это позволяет историкам сделать вывод, что именно там проживал Харальд I «Синезубый», причём напали на него также викинги, только с территории Швеции, которые частенько воевали с датскими. Исследования круглых крепостей продолжается, и, возможно, ответы на нераскрытые вопросы в скором времени будут найдены.
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