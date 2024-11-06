7-летний Кассель ждёт ребёнка от 27-летней бразильянки

Французский актер Венсан Кассель прославился во всем мире не только как экс-супруг Моники Беллуччи, но и благодаря яркой роли Ночного Лиса в серии фильмов о друзьях Дэнни Оушена. Он заставил трепетать сердца миллионов женщин по всему миру, правда некоторые не видят в нём ничего привлекательного. В жизни Касселя было много девушек, в основном моделей.
Работал акробатом и «живой статуей»
Венсан Кассель, настоящая фамилия — Крошон, родился в семье парижского актера Жан-Пьера Крошона, известного под сценическим именем Кассель. Его детство прошло на «религиозном перекрестке»: отец был протестантом, а мать колебалась между иудаизмом и католицизмом. Семья жила в районе, населенном выходцами из Африки и стран арабского мира, и среди друзей Венсана было много мусульман.
Венсан Кассель в детстве. / Фото: joinfo.com
Хотя он учился в католической школе, религия не вызывала у него особого интереса — его настоящей страстью был театр. Венсан активно участвовал в школьных спектаклях, посещал курсы актерского мастерства и оттачивал свои умения, вдохновляясь фильмами любимого режиссера Мартина Скорсезе.
Венсан Кассель работал акробатом. / Фото: autoparus.by
Отец Венсана, Кассель-старший, долгое время не поддерживал стремление сына стать актером, придерживаясь строгих методов воспитания. В результате Венсан решил пойти другим путем и поступил в цирковое училище, где получил диплом акробата. Некоторое время он гастролировал с цирком, но заработок оказался невелик. В поисках лучшей жизни Венсан отправился в США, где работал на улицах, выступая в роли "живой статуи". Однако это занятие не принесло ни денег, ни удовлетворения, и вскоре он вернулся во Францию.
Мировая слава
Вернувшись на родину, Венсан присоединился к труппе известного актера и режиссера Жана-Луи Барро, давнего друга своегоотца, который основал театр Д’Орсэ. Параллельно он начал сниматься в кино, хоть роли поначалу были небольшие и второстепенные. К 1995 году в его фильмографии насчитывалось около 15 работ. Однако настоящим прорывом стало знакомство с режиссером Матьё Кассовицем, который предложил ему главную роль в драме "Ненависть" (1995), посвященной проблемам расовых и социальных предрассудков. За эту роль Венсан дважды был номинирован на премию «Сезар».
Венсан Кассель в фильме «Ненависть». / Фото: imdb.com
В 2000 году вышел триллер «Багровые реки», который подарил зрителям яркий дуэт Венсана Касселя и Жана Рено. Эта роль принесла Касселю премию Европейской киноакадемии и закрепила за ним статус одной из самых узнаваемых фигур французского кино. На волне успеха Венсан предпринял очередную попытку покорить Голливуд. В 2001 году он снялся в своем первом англоязычном фильме — криминальной драме «Именинница».
Венсан Кассель в фильме «Порок на экспорт». / Фото: kinoafisha.info
В этой картине ему досталась роль русского гангстера. А в фильме «Порок на экспорт» Венсан играл русского мафиози. Ему пришлось учить текст на русском языке, оттачивать произношение. Он даже попросил режиссера себя переозвучить, но тот отказал, и Касселю пришлось изрядно помучиться. В 2004 году на экраны вышел сиквел популярного фильма «11 друзей Оушена», в котором Кассель сыграл Франсуа Тулура, известного как Ночной Лис. Его герой, мастерски исполняющий капоэйру среди лазерных лучей, завоевал сердца миллионов зрителей. Сейчас в кинокопилке Касселя более 100 работ.
Брак с Моникой Беллуччи
В 1996 году Венсан Кассель и Моника Беллуччи встретились на съемках романтической драмы "Квартира". И, что интересно, они сразу невзлюбили друг друга. Венсан, известный своим непростым темпераментом и репутацией ловеласа, не сразу оценил Монику, посчитав ее очередной грудастой моделью, решившей стать актрисой. Правда, еще во время работы над фильмом они успели провести ночь вместе, и первое, что тогда сказала Моника: «У каждого своя жизнь, и не стоит нарушать чужие границы». Беллуччи сразу уехала в Рим, а Венсан остался в Париже и был просто обескуражен такими словами.
Венсан Кассель и Моника Беллуччи в фильме «Квартира». / Фото: imdb.com
Венсан Кассель, яркий представитель французской богемы и любимец артхаусных режиссеров, никак не мог понять, почему Моника, малоизвестная актриса, не спешит строить с ним серьезные отношения. Она не стремилась выйти замуж, что сильно удивляло Венсана, привыкшего к другому поведению женщин. Он всеми силами искал возможности совместных проектов, лишь бы проводить с ней больше времени. Тот, кто всегда избегал серьезных связей, внезапно стал одержим одной-единственной женщиной.
Венсан Кассель и Моника Беллуччи. / Фото: za.pinterest.com
Венсан Кассель более трех лет уговаривал Монику Беллуччи выйти за него замуж, но она категорически отказывалась. Лишь после того, как Кассель попал в серьезную аварию, испуганная Моника согласилась на брак. Однако вскоре после свадьбы она улетела в Италию, оставив Венсана в Париже. Моника откровенно признавалась, что семейная рутина ей чужда — ей не нравилась идея совместного быта и жизни под одной крышей. Она считала, что повседневность убивает страсть. Поэтому, как только она начинала скучать по Венсану, прилетела к нему в Париж.
Венсан Кассель и Моника Беллуччи с детьми. / Фото: hellomagrussia.ru
К тому времени Моника Беллуччи уже обрела популярность, и таблоиды активно приписывали ей романы с известными мужчинами. Джордж Клуни, главный ловелас Голливуда, едва не упал на красной дорожке засмотревшись на неё. Венсан Кассель сильно ревновал, но изменить жену не мог — пока в 2004 году на свет не появилась их дочь Дева, что кардинально изменило Монику.
С рождением дочери актриса нашла радость в готовке и задумалась о совместной жизни с Венсаном у моря, мечтая о втором ребенке. Материнство сделало ее более нежной и чувственной, и вскоре она родила вторую дочь Леону. Однако в конце лета 2013 года Моника и Венсан расстались. Что стало причиной их развода неизвестно.
Венсан Кассель и Тина Кунаки
На отдыхе на Ибице Венсан Кассель встретил молодую смуглую красавицу Тину Кунаки, которая не знала, кто перед ней. Девушка была из небольшой деревушки в Италии, ее мама — сицилийка, а папа — марокканец. Она не смотрела телевизор и не ходила в кино, поэтому просто воспринимала Венсана как интересного мужчину.
Венсан Кассель и Тина Кунаки. / Фото: ru.pinterest.com
Позже пара появилась на красной дорожке юбилейного Каннского кинофестиваля, где ведущей церемоний была первая жена Касселя. Осенью 2017 года в СМИ появились слухи о расставании, тогда Венсан и Тина удалили друг друга из друзей в соцсетях, и папарацци заметили Тину с рэпером A$AP Rocky. Однако вскоре выяснилось, что они просто дружат. В следующем году влюбленные поженились во французском Бидарте, и разница в 30 лет не помешала им это сделать.
Венсан Кассель и Тина Кунаки. / Фото: ru.pinterest.com
В 2019 году пара стала родителями, у них родилась дочь, которую назвали Амазони. Но уже 5 апреля 2023 года Венсан Кассель и Тина Кунаки официально объявили о своем расставании. Причины разрыва не раскрывались ни супругами, ни их окружением. В СМИ ходили слухи, что отношения ухудшились из-за неверности Тины, чего Венсан не смог простить. Он удалил все совместные фотографии из социальных сетей и даже не поздравил Тину с днем рождения, когда ей исполнилось 26 лет.
Новый роман и четвертый ребенок
О новом романе Венсана Касселя стало известно в прошлом году. 27-летнюю Нару Баптисту сравнивали с его бывшей возлюбленной Тиной Кунаки, и многие предполагали, что актер вскоре расстанется с девушкой из Австралии с бразильскими корнями. Однако этого не произошло!
Венсан Кассель и Нара Баптиста. / Фото: ВКонтакте
На днях Венсан и Нара объявили поделились своей радостью — они ждут ребенка. Для Касселя это будет четвертый ребенок, а Нара впервые станет мамой. Эта новость шокировала фанатов, но они с радостью поздравили влюбленных. Известно, что Нара участвовала в конкурсе «Мисс Вселенная Австралия — 2020» и попала в топ-15. Она не намерена ограничиваться модельной карьерой и планирует стать актрисой.
Венсан Кассель и Нара Баптиста. / Фото: starhit.ru
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