Растения, которые будут радовать буйным цветением аж до середины осени

Цветы – это залог хорошего настроения независимо от сезона. А чтобы буйство красок и витающий вокруг аромат продержались как можно дольше, рассказываем о том, какие выбрать виды и сорта растений как для дачи, так и для подоконника на балконе.







1. Анютины глазки

2. Сальвия

3. Вербена

4. Бархатцы

5. Петуния

6. Гелениум

7. Астранция

8. Мальва

9. Клематис

10. Гвоздики

11. Эхинацея

12. Космея

Буйство разноцветной виолы.Виола – растение, известное как анютины глазки, является одним из видов многолетних цветов, которые обычно высаживают на дачных участках, в садах, на клумбах и подоконниках в домах.Оно относится к семейству фиалковых и славится своим буйством красок соцветий белого, жёлтого, фиолетового, розового, оранжевого и даже красного цвета. Анютины глазки любят полутень и влажную дренированную почву. Они цветут весной и летом, а со временем и вовсе самостоятельно сеются, отлично приживаясь.Сальвия отлично будет смотреться как на дачном участке, там и в вазоне на подоконнике.Шалфей, известный как сальвия — многолетнее травянистое растение, относящееся к семейству мятных, которую зачастую славятся своей сочной листвой и ароматными соцветиями. Как правило, у него маленькие соцветия синего, фиолетового, розового или белого цвета. Сальвия любит солнце дренированную почву. Растение пользуется огромной популярностью в ландшафтном дизайне, поскольку придаёт композициям не только цвет, а и текстуру. Именно поэтому оно высаживается в клумбы, сады на дачные участки или же вазоны для домашнего использования. Стоит также отметить тот факт, что шалфей используется не только в кулинарии, а и для приготовления лекарственных препаратов и трав. Сальвию также частенько высаживают для того, чтобы привлечь полезных опылителей (бабочек, пчёл и других).Украсить свой сад или подоконник можно и вербеной.Вербена — это разновидность многолетнего цветущего растения, родом из Европы и Азии. Оно образует маленькие пятилепестковые соцветия фиолетового, розового и белого цветов. Растение обожает солнечную погоду и дренированную почву, но при этом оно весьма неприхотливо в уходе. Его частенько высаживают на дачных участках и в контейнерах для домашнего использования. А благодаря своим целебным свойством, вербена используется в косметологии и медицине.Бархатцы станут отличным украшением садового участка и подоконника в квартире.Бархатцы — это разновидность цветковых растений, известных яркими и достаточно крупными соцветиями золотистых, жёлтых, оранжевых, терракотовых и красных цветов. И совсем неудивительно, что эти цветы пользуются огромной популярностью у садоводов, становясь главным достоянием клумбы. Ко всему прочему, они неприхотливы в уходе и имеют свойство отпугивать вредителей, поскольку выделяют сильный аромат, отпугивающий насекомых от других растений в саду, но при этом бархатцы привлекают полезных опылителей. Стоит также отметить тот факт, что бархатцы нуждаются в дренированной почве и солнечной погоде.Петуния одарит не только буйством красок, а и нежным ароматом.Петуния — это разновидность цветковых растений с ярко выраженным ароматом и пёстрыми соцветиями самых разных цветов и оттенков от классического белого и фиолетового до рогового, голубого, жёлтого, чёрного и бордового. Петунии нуждаются в дренированной почве, солнечной погоде, регулярном поливе и подкормках, поскольку только так они смогут интенсивно и длительно цвести, радуя своей красотой. Их частенько высаживают на клубы и контейнеры для домашнего использования, поэтому если вы хотите обзавестись не только восхитительным ароматом, витающим вокруг, а и буйством красок — не раздумывая выбирайте петунии.Гелениум также будет радовать своей красотой продолжительное время.Гелениум – растение родом из Северной Америки. Как правило, оно отличается высокими тонкими стеблями с жёлто-оранжевыми соцветиями, похожими на маргаритки. Гелениум предпочитает солнечное место (поскольку засухоустойчиво) и хорошо дренированную почву. Его частенько высаживают в садах и на клумбах в качестве естественной альтернативы традиционным маргариткам и бархатцам. Растения гелениума также имеют длительный период цветения, обычно с середины лета до начала осени.При правильном уходе астранция будет цвести всё лето.Астранция — это многолетнее растение, образующее густые зонтики розового или белого цвета, которые так сильно привлекают пчёл и пёстрых бабочек. Как правило, её высаживают на дачных участках и клумбах в качестве красочного элемента декора, а также она отлично приживается и растёт в контейнерах. Период цветения зависит от климата и ухода (предпочитает полутень и нуждается в дренированной почве), но как правило, астранция цветёт всё лето.Видов и цветов мальвы огромное разнообразие, так что каждый сможет найти подходящий куст для себя.Мальва, известная как алтей – один из видов растений родом из Азии и Европы. У неё достаточно крупные соцветия белого, жёлтого, розового, голубого, фиолетового или сиреневого цвета, как правило, распускающиеся поодиночке или небольшими группами. Мальва любит солнечную погоду, но при этом нуждается во влажной дренированной почве. Она известна своей способностью к самосеву и приживаемости, поэтому пользуется огромным спросом у садоводов. Стоит также отметить тот факт, что мальва считается полностью съедобным растением. Поэтому её листочки, семена и соцветия используют в медицине, изготавливая противовоспалительные препараты, мази, настойки и травяные сборы.Хотите декоративный и эстетический эффект? Тогда обратите внимание на клематис.Клематис — это разновидность цветковых растений, известная своими красивыми, эффектными цветами. У него длинные, свисающие стебли с гроздьями колокольчатых соцветий белого, розового, фиолетового или голубого цвета. Клематисы предпочитают солнечное или частично затенённое место, а также нуждаются в дренированной почве. Они славятся энергичным ростом и способностью виться, поднимаясь на значительную высоту, поэтому пользуются огромной популярностью в качестве декора заборов, решёток и других сооружений.Гвоздики не только украсят ваш садовый участок или подоконник, а и окутают приятным ароматом.Гвоздики известны разноцветными и невероятно ароматными соцветиями белого, розового, жёлтого, фиолетового, оранжевого, красного цвета. Растение нуждается в дренированной почве и предпочитает солнечные места. Их можно высаживать как на клумбах, так и держать в вазонах для домашнего использования, поскольку они весьма неприхотливы в уходе. Гвоздики также используют для приготовления косметических средств и парфюмерии из-за их эфирных масел и целебных свойств.Эхинацея будет радовать вас своей неувядомой красотой на протяжении всего сезона цветения.Эхинацея – один из видов цветковых растений, родом из Северной Америки. Как правило, растение имеет фиолетовые соцветия, но также в природе можно встретить белые, розовый и оранжевый цвет. Лучше всего высаживать эхинацею в дренированную почву на солнечном участке, впрочем, в деревянном ящике или вазоне, она также будет чувствовать себя превосходно, так что смело можете держать и дома на подоконнике. Эхинацею также применяют в косметологии и медицине, изготавливая различные средства и препараты, помогающие бороться как с проблемной кожей, так и вирусами и бактериями при простудах и заболеваниях дыхательных путей.Космея привлекает не только пчёл и бабочек, а и восторженные взгляды прохожих.Космея — это разновидность растений родом из Мексики и Центральной Америки. Оно образует множество ярких, похожих на маргаритки цветков на высоких крепких стеблях. Растение предпочитает солнечное место и хорошо дренированную почву и прекрасно растёт в сухую погоду. Оно известно своей простотой в уходе и способностью привлекать таких опылителей, как бабочки, пчёлы и мотыльки. Космеи также известны своей долговечностью, поскольку часто продолжают цвести ещё долго после того, как другие растения закончили цветение.