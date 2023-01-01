Самые простые способы эффективно учиться

Каким может быть самый лёгкий способ учиться? Дэвид Робсон встретился с группой учёных, изучавших людей с феноменальной памятью в ходе соревнования в поисках наилучшего метода скорейшего запоминания информации.



Столкнувшись лицом к лицу с ведущими экспертами по памяти, я почувствовал, насколько несовершенен мой ум. Бен Уэйтли, к примеру, рассказал мне о знаменитом мнемонисте Маттео Риччи, священнике-иезуите, жившем в 16-м веке, который стал первым европейцем, сдавшим экзамены на высокую государственную должность в Китае.









Маттео Риччи (слева)



Этот экзамен был мучительным испытанием и включал в себя запоминание множества произведений классической китайской поэзии. На выполнение этой задачи могла уйти целая жизнь. «Только 1% людей могли сдать этот экзамен. Риччи сдал его через 10 лет, хотя раньше не говорил по-китайски».







Бен Уэйтли





Может быть,



И вот Уэйтли и Кук объединились с исследователями из Лондонского университетского колледжа и организовали соревнование в попытке найти оптимальный способ улучшения техники запоминания.







Эд Кук





Они попросили экспертов по памяти со всего мира провести ряд экспериментов, для того чтобы найти наиболее эффективный способ запоминания новой информации.



На первом этапе проводилось увлекательное исследование, показывавшее, как работает наша память. «Задача этого соревнования внешне казалась простой, — говорит Розалинд Поттс. — Мы хотели узнать, что



Задача усложнялась тем, что предложенные 80 слов были на литовском. Испытуемые должны были использовать для их запоминания особые техники, после чего их результаты сравнивались с другой группой испытуемых, не использовавших никаких специальных техник.







Несмотря на то что в экспериментах принимали участие ведущие учёные со всего мира, некоторые их методики не привели к существенному улучшению запоминания. «Это наглядно показывает, насколько трудно перенести научные принципы на обучение в реальной жизни», — говорит Дэвид Шэнкс.



Скука, к примеру, может оказаться серьёзным препятствием: в одной команде испытуемый заснул в ходе часового сеанса по запоминанию, несмотря на то что испытуемым за участие в исследовании давали пирожные.



Несмотря на эти незначительные огрехи, многие команды нашли определённые



Вместо того чтобы сосредоточиться на какой-то одной технике запоминания, они, как правило, использовали комбинации из следующих стратегий.



1. Использование неведения по максимуму. Самоконтроль — это один из лучших способов улучшить память. Для меня самым удивительным и, возможно, самым полезным элементом этой техники была стратегия под названием «ошибочная генерация». В ней испытуемые были вынуждены угадывать значения литовских слов без какой-либо предварительной подготовки.



«Если делать это впервые, ошибки неизбежны, — говорит Шэнкс. — Однако психологические исследования показали, что эти начальные ошибки способствуют запоминанию слов, причём слова запоминаются намного лучше по сравнению с традиционным заучиванием».



Кажется, простое признание собственного неведения подталкивает наш разум к действию: результаты группы были вдвое лучше по сравнению с теми, кто не использовал эту стратегию. В её основе лежит идея «желательной трудности»: если сделать задачу сложнее, она может занять всё ваше внимание и



2. Сёрфинг по волнам памяти. Чтобы заучивание слов не оказалось пустой тратой времени, многие испытуемые разработали особые алгоритмы для каждого из 80 слов, чтобы можно было запускать эти алгоритмы, как только слова начнут забываться.



В приложении Memrise есть одна из версий этого подхода, которую можно использовать и сейчас, а испытуемые смогут предложить дальнейшие пути для улучшения этой версии.



Кроме того, вы можете полагаться на свою интуицию, чтобы облегчить процесс получения знаний: делайте периоды между повторными проверками своих знаний всё длиннее и длиннее и учитесь на своих ошибках.



Один участник экспериментировал, предоставляя своим испытуемым короткие перерывы в ходе запоминания слов (он разрешал им смотреть видеозапись с водопадом), что позволяло информации лучше «впитаться». Конечно, когда вы учитесь, всегда стоит делать короткие перерывы, чтобы физическая усталость не повлияла на ваши природные способности.



3. «Исследование буфета». Это может быть очень заманчиво: разбить исследуемый материал на отдельные темы и изучить их по отдельности. Поэтому некоторые испытуемые объединяли предложенные слова в категории по определённой теме.



Но одна команда



Тем не менее учёные всегда предлагают вносить хоть какое-то разнообразие в исследовательские сеансы. Лучше тратить маленькие отрезки времени на множество предметов и навыков, вместо того чтобы концентрироваться на единственной теме.



4. Рассказывание историй. Любая форма «тщательной проработки» может помочь активировать синапсы мозга и память. Один участник попросил испытуемых создать истории из слов, которые они заучивали. А ещё Кук и Уэйтли были рады видеть, как одна группа испытуемых пытается реализовать «дворец памяти», в котором определённые слова связаны с определёнными объектами в комнате.



Программа, которую они проектировали, может показать вам изображение гостиной и литовское слово «lova» — кровать. Тут вы можете представить любимого человека, лежащего на кровати. Как только вы зафиксировали слово в памяти таким способом, вам будет легко вернуться и вспомнить его.



Фактически именно эта техника позволила иезуиту Маттео Риччи выучить китайский язык, и она же стоит за способностью Кука запомнить 2265 двоичных



В настоящий момент команды определились с наиболее перспективными методами запоминания, перечисленными выше, и занимаются загрузкой данных на сайт программы Memrise. Это позволит им ещё раз столкнуть эти методы друг с другом, оценить их эффективность и выявить окончательного победителя, который получит 10 000 долларов.



Плюс для Memrise в том, что таким образом разработчики смогут определиться с методами, позволяющими улучшить это приложение.



А Поттс и Шэнкс смогут увидеть, какие комбинации методов лучше всего работают в реальном мире, предварительно проверив их ещё раз на добровольцах, которых будет намного больше, чем в типичном лабораторном исследовании.

Обучающая игра

Судьи надеются запускать такие соревнования ежегодно, чтобы и дальше совершенствовать искусство запоминания. В будущем они могут рассмотреть и более изобретательные подходы. Шенкс, к примеру, указывает на



«Была создана видеоигра, в которой вам нужно сбивать с неба космические корабли, а на кораблях в совершенно случайном порядке появляются литовские и английские слова, — говорит он. — Я думаю, что это была блестящая идея».



Однако действительно серьёзная проблема, вставшая перед экспертами по памяти, состоит в том, чтобы сделать запоминание быстрым. Каждому студенту известно, что самым большим препятствием обучению является отвлечение, — неважно, что это, идея пойти позагорать в парке или посмотреть телевизор. И нам, вероятно, потребуется ещё множество соревнований, прежде чем мы сможем преодолеть этот препятствие.



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И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram Этот экзамен был мучительным испытанием и включал в себя запоминание множества произведений классической китайской поэзии. На выполнение этой задачи могла уйти целая жизнь. «Только 1% людей могли сдать этот экзамен. Риччи сдал его через 10 лет, хотя раньше не говорил по-китайски».Может быть, психология может дать какую-нибудь удивительную команду нашему разуму? Выяснить это — цель Уэйтли. Вместе с бывшим чемпионом-мнемонистом Эдом Куком он создал приложение Memrise, в основу работы которого положены принципы мнемоники.И вот Уэйтли и Кук объединились с исследователями из Лондонского университетского колледжа и организовали соревнование в попытке найти оптимальный способ улучшения техники запоминания.Они попросили экспертов по памяти со всего мира провести ряд экспериментов, для того чтобы найти наиболее эффективный способ запоминания новой информации.На первом этапе проводилось увлекательное исследование, показывавшее, как работает наша память. «Задача этого соревнования внешне казалась простой, — говорит Розалинд Поттс. — Мы хотели узнать, что нужно сделать, для того чтобы неделю спустя вспомнить список из 80 слов, на изучение которого испытуемым давался час».Задача усложнялась тем, что предложенные 80 слов были на литовском. Испытуемые должны были использовать для их запоминания особые техники, после чего их результаты сравнивались с другой группой испытуемых, не использовавших никаких специальных техник.Несмотря на то что в экспериментах принимали участие ведущие учёные со всего мира, некоторые их методики не привели к существенному улучшению запоминания. «Это наглядно показывает, насколько трудно перенести научные принципы на обучение в реальной жизни», — говорит Дэвид Шэнкс.Скука, к примеру, может оказаться серьёзным препятствием: в одной команде испытуемый заснул в ходе часового сеанса по запоминанию, несмотря на то что испытуемым за участие в исследовании давали пирожные.Несмотря на эти незначительные огрехи, многие команды нашли определённые способы , позволившие им удвоить число тех, кто верно запомнил все слова.Вместо того чтобы сосредоточиться на какой-то одной технике запоминания, они, как правило, использовали комбинации из следующих стратегий.Самоконтроль — это один из лучших способов улучшить память. Для меня самым удивительным и, возможно, самым полезным элементом этой техники была стратегия под названием «ошибочная генерация». В ней испытуемые были вынуждены угадывать значения литовских слов без какой-либо предварительной подготовки.«Если делать это впервые, ошибки неизбежны, — говорит Шэнкс. — Однако психологические исследования показали, что эти начальные ошибки способствуют запоминанию слов, причём слова запоминаются намного лучше по сравнению с традиционным заучиванием».Кажется, простое признание собственного неведения подталкивает наш разум к действию: результаты группы были вдвое лучше по сравнению с теми, кто не использовал эту стратегию. В её основе лежит идея «желательной трудности»: если сделать задачу сложнее, она может занять всё ваше внимание и создаст более прочную основу для последующих вызовов этой задачи из памяти.Чтобы заучивание слов не оказалось пустой тратой времени, многие испытуемые разработали особые алгоритмы для каждого из 80 слов, чтобы можно было запускать эти алгоритмы, как только слова начнут забываться.В приложении Memrise есть одна из версий этого подхода, которую можно использовать и сейчас, а испытуемые смогут предложить дальнейшие пути для улучшения этой версии.Кроме того, вы можете полагаться на свою интуицию, чтобы облегчить процесс получения знаний: делайте периоды между повторными проверками своих знаний всё длиннее и длиннее и учитесь на своих ошибках.Один участник экспериментировал, предоставляя своим испытуемым короткие перерывы в ходе запоминания слов (он разрешал им смотреть видеозапись с водопадом), что позволяло информации лучше «впитаться». Конечно, когда вы учитесь, всегда стоит делать короткие перерывы, чтобы физическая усталость не повлияла на ваши природные способности.Это может быть очень заманчиво: разбить исследуемый материал на отдельные темы и изучить их по отдельности. Поэтому некоторые испытуемые объединяли предложенные слова в категории по определённой теме.Но одна команда обнаружила , что простое повторение всех 80 слов тоже может быть эффективным. Уэйтли говорит, что чемпионы-мнемонисты, запоминающие последовательности карточных колод, использовали аналогичный подход: быстрое многократное повторение всей колоды целиком, а не поэтапное её запоминание, блок за блоком.Тем не менее учёные всегда предлагают вносить хоть какое-то разнообразие в исследовательские сеансы. Лучше тратить маленькие отрезки времени на множество предметов и навыков, вместо того чтобы концентрироваться на единственной теме.Любая форма «тщательной проработки» может помочь активировать синапсы мозга и память. Один участник попросил испытуемых создать истории из слов, которые они заучивали. А ещё Кук и Уэйтли были рады видеть, как одна группа испытуемых пытается реализовать «дворец памяти», в котором определённые слова связаны с определёнными объектами в комнате.Программа, которую они проектировали, может показать вам изображение гостиной и литовское слово «lova» — кровать. Тут вы можете представить любимого человека, лежащего на кровати. Как только вы зафиксировали слово в памяти таким способом, вам будет легко вернуться и вспомнить его.Фактически именно эта техника позволила иезуиту Маттео Риччи выучить китайский язык, и она же стоит за способностью Кука запомнить 2265 двоичных символов менее чем за полчаса. А программа, разработанная Куком и Уэйтли, может существенно упростить этот процесс, сделав его полностью автоматическим.В настоящий момент команды определились с наиболее перспективными методами запоминания, перечисленными выше, и занимаются загрузкой данных на сайт программы Memrise. Это позволит им ещё раз столкнуть эти методы друг с другом, оценить их эффективность и выявить окончательного победителя, который получит 10 000 долларов.Плюс для Memrise в том, что таким образом разработчики смогут определиться с методами, позволяющими улучшить это приложение.А Поттс и Шэнкс смогут увидеть, какие комбинации методов лучше всего работают в реальном мире, предварительно проверив их ещё раз на добровольцах, которых будет намного больше, чем в типичном лабораторном исследовании.Судьи надеются запускать такие соревнования ежегодно, чтобы и дальше совершенствовать искусство запоминания. В будущем они могут рассмотреть и более изобретательные подходы. Шенкс, к примеру, указывает на один проект, который в этом году не проверялся, но который может стать многообещающей стратегией в будущем.«Была создана видеоигра, в которой вам нужно сбивать с неба космические корабли, а на кораблях в совершенно случайном порядке появляются литовские и английские слова, — говорит он. — Я думаю, что это была блестящая идея».Однако действительно серьёзная проблема, вставшая перед экспертами по памяти, состоит в том, чтобы сделать запоминание быстрым. Каждому студенту известно, что самым большим препятствием обучению является отвлечение, — неважно, что это, идея пойти позагорать в парке или посмотреть телевизор. И нам, вероятно, потребуется ещё множество соревнований, прежде чем мы сможем преодолеть этот препятствие.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: