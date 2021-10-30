Сериал «Кадетство» 12 лет спустя: Как сложились судьбы самых известных курсантов страны

Герои сериала *Кадетство* | Фото: life.ru

Александр Головин в сериале *Кадетство* и в наши дни | Фото: 24smi.org и kino-teatr.ru

Александр Головин в сериале *Кадетство* и в наши дни | Фото: interesnoznat.com

Актер Александр Головин | Фото: ofigenno.com

Борис Корчевников в сериале *Кадетство* и в наши дни | Фото: 24smi.org

Известный телеведущий Борис Корчевников | Фото: ofigenno.com

Александр Головин, Борис Корчевников и Иван Добронравов в сериале *Кадетство* | Фото: kino-teatr.ru

Иван Добронравов с родителями и братом | Фото: 24smi.org

Иван Добронравов в сериале *Кадетство* и в наши дни | Фото: 24smi.org

Артур Сопельник в сериале *Кадетство* и в наши дни | Фото: 24smi.org

Артур Сопельник в сериале *Кадетство* и в наши дни | Фото: kino-teatr.ru

Аристарх Венес в сериале *Кадетство* и в наши дни | Фото: 24smi.org

Аристарх Венес в сериале *Кадетство* и в наши дни | Фото: kino-teatr.ru

Павел Бессонов в сериале *Кадетство* и в наши дни | Фото: 24smi.org

Кадр из сериала *Кадетство* | Фото: kino-teatr.ru

Павел Бессонов в сериале *Кадетство* и в наши дни | Фото: life.ru

Кирилл Емельянов в сериале *Кадетство* и в наши дни | Фото: kino-teatr.ru

Актер с бывшей женой и детьми | Фото: 24smi.org

Герои сериала *Кадетство* | Фото: kino-teatr.ru

Герои сериала *Кадетство* | Фото: kino-teatr.ru