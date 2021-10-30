Сериал «Кадетство» 12 лет спустя: Как сложились судьбы самых известных курсантов страны

Герои сериала *Кадетство* | Фото: life.ru
12 лет назад, 4 сентября 2006 г. на телевидении стартовал показ сериала «Кадетство», повествующий о повседневной жизни воспитанников Суворовского училища. Главные герои тут же стали фаворитами зрителей, а сериал занял лидирующие места в рейтингах. С тех пор самые известные курсанты страны успели вырасти и построить успешную карьеру, правда, не все из них связали свое будущее с актерской профессией.
Александр Головин в сериале *Кадетство* и в наши дни | Фото: 24smi.org и kino-teatr.ru
Александр Головин в сериале *Кадетство* и в наши дни | Фото: interesnoznat.com
Одним из самых популярных героев «Кадетства» стал актер Александр Головин, исполнивший роль Максима Макарова. Его кинокарьера началась с «Ералаша», затем он снялся в нескольких музыкальных клипах и фильмах, но настоящая известность пришла к нему в 17 лет, во время съемок в сериале «Кадетство». После этого было еще несколько успешных проектов – «Сволочи», «Папины дочки», «Елки». На сегодняшний момент в фильмографии 29-летнего актера – около 50 работ.
Актер Александр Головин | Фото: ofigenno.com
Борис Корчевников в сериале *Кадетство* и в наши дни | Фото: 24smi.org
Одной из самых успешных стала карьера Бориса Корчевникова, который сыграл в сериале Илью Синицына. На тот момент он был намного старше своих коллег по съемочной площадке – подростка-курсанта Борис сыграл в 24 года. Несмотря на громкий успех сериала, он не стал связывать свою судьбу с актерской профессией, выбрав телевидение. Борис Корчевников окончил факультет журналистики МГУ и стал телеведущим. Все его проекты пользуются большой популярностью, самый известный из них – передача «Судьба человека».
Известный телеведущий Борис Корчевников | Фото: ofigenno.com
Александр Головин, Борис Корчевников и Иван Добронравов в сериале *Кадетство* | Фото: kino-teatr.ru
Роль Андрея Левакова исполнил представитель известной актерской династии Иван Добронравов – сын популярного актера Федора Добронравова и младший брат Виктора Добронравова. Сниматься в кино Иван начал в 11 лет, а уже спустя год к нему пришла популярность – после роли в сериале «Тайга. Курс выживания». Еще через год Иван сыграл главную роль в фильме Андрея Звягинцева «Возвращение», получившем главный приз Венецианского кинофестиваля, после чего юного актера узнали и за рубежом. В «Кадетах» он играл, будучи студентом Щукинского училища, после окончания которого Добронравов продолжил свою кинокарьеру. В 2011 г. он снова снялся у Звягинцева, в фильме «Елена». Сегодня 29-летний актер может позволить себе выбирать только лучшие сценарии и тех режиссеров, с которыми ему комфортно работать.
Иван Добронравов с родителями и братом | Фото: 24smi.org
Иван Добронравов в сериале *Кадетство* и в наши дни | Фото: 24smi.org
Настоящей звездой канала СТС, где снимали сериал «Кадетство», стал Артур Сопельник, который исполнил роль Александра Трофимова. Актер признавался: «Для меня съемка в «Кадетстве» вспоминается как сказка. Мне тогда было 15 лет, это был мой первый серьезный проект, в котором я принял участие, поэтому моя жизнь после этого сериала изменилась полностью. Буквально после выхода в эфир четвертой серии меня уже стали узнавать. Как-то мы собрались с друзьями, а я понимаю, что на меня смотрит половина торгового центра. Сначала был такой дискомфорт. Но спустя год я уже даже немного привык к повышенному вниманию… На площадке всегда было очень весело. Мы постоянно как-то пошучивали друг над другом. Даже в сериал вошли кадры, когда мы не могли удержаться и смеялись, стоя в строю». После этого проекта его пригласили в сериал «Ранетки», а затем – во все сезоны сериала «Физрук». Сегодня в фильмографии 27-летнего актера – около 25 ролей.
Артур Сопельник в сериале *Кадетство* и в наши дни | Фото: 24smi.org
Артур Сопельник в сериале *Кадетство* и в наши дни | Фото: kino-teatr.ru
Не меньшей популярностью пользуется и актер Аристарх Венес, которому в «Кадетстве» досталась роль Ильи Сухомлина. После этого сериала он снялся еще в нескольких проектах: «Одноклассники», «Корпоратив», «Папины дочки», «Закон каменных джунглей». Сегодня в фильмографии 29-летнего актера – около 30 работ.
Аристарх Венес в сериале *Кадетство* и в наши дни | Фото: 24smi.org
Аристарх Венес в сериале *Кадетство* и в наши дни | Фото: kino-teatr.ru
Настоящим любимцем публики стал обаятельный Павел Бессонов, сыгравший в «Кадетстве» роль Степана Перепечко (Печки). Его кинокарьера началась с тележурнала «Ералаш» и фильмов «Лебединый рай» и «Фирменная история» в 2005 г. После «Кадетства» он был занят в проектах «Универ. Новая общага», «Степные волки» и «Отдел», но в последние 3 года не появлялся на экранах.
Павел Бессонов в сериале *Кадетство* и в наши дни | Фото: 24smi.org
Кадр из сериала *Кадетство* | Фото: kino-teatr.ru
За это время он успел жениться, развестись и сменить несколько мест работы. Актер рассказывает: «После того как закончилась эта эпопея с «Кадетством», «Курсантами», я принципиально не соглашался ни на какие роли, да и не предлагали ничего серьёзного. А хотелось как-то расти. Понятно, что моему герою 15 лет, но мне-то нет. И я начал себя искать. Кем только ни работал за последние 10 лет. И в салоне красоты администратором, и личным помощником, и шарики воздушные продавал в зоопарке и ресторан пытались с другом открыть. Вот последнее место работы – в ломбарде золото принимал. Сегодня, правда, уволился».
Павел Бессонов в сериале *Кадетство* и в наши дни | Фото: life.ru
Кирилл Емельянов в сериале *Кадетство* и в наши дни | Фото: kino-teatr.ru
С «Ералаша» начался творческий путь и Кирилла Емельянова, который сыграл в «Кадетстве» роль Алексея Сырникова (Сырника). После этого он получил одну из главных ролей в фильме «Сволочи», окончил ГИТИС и много снимается в кино. Кроме того, он ведет клубный бизнес и занимается благотворительностью. 27-летний актер – отец двоих сыновей. Его брак распался в 2016 г., но с женой они поддерживают дружеские отношения.
Актер с бывшей женой и детьми | Фото: 24smi.org
Работу в сериале многие актеры до сих пор вспоминают с теплотой. Так, Иван Добронравов признается: «Период съемок сериала «Кадетство» я вспоминаю как один из самых замечательных моментов жизни. Для меня работа на площадке как раз пришлась на время после окончания школы и начала института. Каждый день у нас проходил очень весело, поэтому я с радостью вспоминаю об этом времени, а с некоторыми коллегами, например, с Сашей Головиным, общаюсь до сих пор».
Герои сериала *Кадетство* | Фото: kino-teatr.ru
Герои сериала *Кадетство* | Фото: kino-teatr.ru
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