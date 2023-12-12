Самые известные в мире слоны и их трагические судьбы

Слоны – и без того заметные животные, но есть среди них особенно известные, которые прославились на весь мир. Увы, как и у людей, у животных слава нередко идет в одной связке с трагической судьбой. Вот лишь несколько примеров того, какой тяжелой может быть жизнь этих умных животных и какой драматичной и жестокой – их смерть.
Джамбо
Это, пожалуй, самый известный из всех слонов, когда-либо живших на планете. Слава пришла к нему еще до того, как он попал в цирк. В лондонском зоопарке, где саванного слона держали до его «артистической карьеры», он был любимцем публики. Джамбо даже катал ребятишек на своей спине. Посмотреть на слона-гиганта (а Джамбо обладал довольно внушительными даже для слона размерами) приходили маленькие Уинстон Черчилль и Теодор Рузвельт, посещала слона и английская королева Виктория.
Джамбо - друг детей. Изображение на открытке конца позапрошлого века.
Мужчины позируют на слоне Джамбо в Лондоне, Англия./Фото:canadashistory.ca
В 1882-м Джамбо купил американский шоумен и владелец цирка Финеас Тейлор Барнум. Отъезд Джамбо за океан вызвал фактически всеобщий траур, многие англичане выражали протест, требуя не отдавать народного любимца на чужбину.
В Америке «звездного» слона встречали толпы людей. Когда судно с Джамбо на борту причалило к берегу, заиграли три духовых оркестра, которые затем проследовали по улице до самого цирка вместе с контейнером, перевозящим знаменитого гиганта. Процессия сопровождалась цирковым парадом, а платформу, на которой располагался контейнер с «артистом», везли 16 лошадей и два «обычных» слона.
Парад-шествие в честь Джамбо на Бродвее. Иллюстрация в американском журнале.
В Штатах популярность Джамбо только увеличилась. Доходы от представлений с участием слона исчислялись миллионами, по всему миру продавали открытки с изображением Джамбо, а его имя стало фактически брендом. Появились гастрономические блюда с таким названием и самые разные товары марки «Джамбо» – от сигар до банного мыла.
Джамбо на американском плакате как олицетворение силы. /Фото:Бостонская республиканская библиотека
Интересно, что Джамбо, как и любой африканский слон, не имел больших способностей к обучению и не показывал никаких хитроумных трюков. По воспоминаниям очевидцев, во время номеров он чаще всего просто ходил по кругу или стоял в стороне. А вот напарник Джамбо, слон-карлик по кличке Мальчик-с-Пальчик, показывал публике забавные трюки, в результате чего их номер получался органичным.
Слон-знаменитость и его смотритель Мэтью Скотт.
Погиб Джамбо при весьма трагических обстоятельствах: можно сказать, он поплатился за свою популярность. Когда цирковая труппа закончила свои гастроли в Сент-Томасе, Джамбо с другими животными и артистами ожидал отгрузки на железнодорожной станции. Он как раз шел по главному пути к своему персональному «королевскому» вагону, когда на горизонте показался прибывающий товарный поезд.
Служащий станции, который должен был заранее останавливать все подъезжающие составы, в этот момент оставил свой пост, чтобы поближе рассмотреть знаменитого слона. Когда же он услышал гудок паровоза и стал махать флажками, было уже поздно. Джамбо погиб, а вместе с ним и находившийся тут же его напарник Мальчик-с-Пальчик.
Групповое фото на фоне погибшего Джамбо.
Долгожитель Линь Ван
Линь Ван, которого на Тайване все называли «дедушкой», попал в Книгу Рекордов Гиннесса как слон, который прожил самую долгую жизнь в неволе. И это при том, что судьба у него была очень непростая.
Слон-долгожитель, прошедший войну. /Фото:want-daily.com
Во Вторую Японо-Китайскую войну азиатский слон «служил» в японских войсках: он перевозил различные грузы, в том числе артиллерийские орудия. В 1943-м, во время Бирманской военной кампании, Линь Вана (тогда он носил имя А-Мэй) с двенадцатью другими слонами захватила китайская армия, и слону пришлось выполнять те же функции, но уже для войск Поднебесной. Затем он был отправлен вместе с солдатами на Тайвань, где его также использовали как тягловую рабочую силу. К 1951 году Линь Ван остался единственным из тринадцати захваченных слонов, кому удалось выжить в столь невыносимых условиях.
В 1952 году слона отдали в зоопарк Тайбэя, где он «женился» на слонихе Малань и прожил до конца своих дней, встретив XXI век знаменитостью и народным любимцем. В последние годы жизни Линь Ван сильно страдал от артрита и других хронических заболеваний. Умер он в 2003 году в возрасте 86 лет. И это при том, что обычно слоны в неволе живут не более 60-70 лет.
На Тайване до сих пор почитают Дедушку Линь Вана.
Смерь слона стала народным трауром: Тайвань во главе с президентом скорбел несколько дней. Дедушке Линь Вану посмертно присвоили звание «Почетный гражданин Тайбэя».
Топси и Мэри
Азиатская слониха Топси из цирка Адама Форпо, расположенного в лунопарке Нью-Йорка, родилась в начале прошлого века. Она регулярно выступала перед американскими зрителями, однако всеобщую известность ей принесло не это. За короткий промежуток времени слониха убила трех человек и была приговорена к смертной казни, что и потрясло весь мир.
Слониха Топси. Иллюстрация.
Несмотря на то, что по воспоминаниям современников, все, кого она убила, при жизни проявляли жестокость (например, своего дрессировщика она затоптала за то, что он пытался заставить ее есть зажженные сигареты, а до этого в течение долго времени он колол ее вилами), «самообороной» ей поступки никто не посчитал.
Сначала слониху было решено повесить, однако американские зоозащитники подали протест, посчитав данный способ слишком жестоким. Тогда ученый Томас Эдисон предложил владельцам слонихи убить ее с помощью переменного тока – подобный вид казни в конце позапрошлого века применяли в отношении преступников. Такой акт, по мнению ученого, должен был продемонстрировать человечеству опасность переменного тока, против использования которого выступал Эдисон, ведя в этом вопросе долгую войну с Николой Теслой.
Томас Эдисон был сторонником использования постоянного тока и вел давнюю «научную войну» с Николой Теслой. Убийство Топси стало поводом для Эдисона лишний раз продемонстрировать свою правоту.
28-летнюю слониху обули в специальные медные сандалии и обмотали металлическим тросом с электродами, после чего через ее тело пропустили разряд в 6600 В. Но это еще не все. Перед казнью ее «для ускорения процесса» еще и накормили морковью с цианистым калием.
Посмотреть на убийство Топси пришли тысячи зевак, сам Эдисон записал весь процесс на кинопленку и впоследствии демонстрировал эти кадры зрителям и журналистам.
Казнь Топси, которую Эдисон хладнокровно снимал на кинопленку. /Фото:timetoast.com
Через время лунопарк, в котором работала Топси, сгорел, и суеверные граждане сразу вынесли свой вердикт: это дух слонихи отомстил людям за жестокость.
Через 13 лет после смерти Топси была казнена другая цирковая слониха – Мэри, и произошло это тоже в Амерке.
Четвероногая артистка цирка Братьев Спаркс всегда послушно выполняла команды дрессировщика и никогда не отличалась буйным нравом. Однако во время гастролей цирка в одном из городов штата Теннесси случилась трагедия. Молодой и неопытный смотритель Рэд Элдридж, который еще не умел толком обращаться с животными (тем более – со слонами), стал выводить Мэри на сцену и то ли случайно, то ли нарочно проткнул ей ухо металлическим крюком. Слониха испугалась и одновременно пришла в ярость: она обхватила мужчину хоботом, подняла и швырнула на землю, после чего затоптала насмерть.
Сотрудники цирка стали стрелять по Мэри, однако калибр пуль оказался слишком мелким для того, чтобы убить ее. Местный шериф «арестовал» слониху и запер в клетке возле городского околотка. После этой трагедии в соседних городах начались волнения. Их подогревали еще и стремительно разошедшиеся слухи о том, что за свою работу в цирке Мэри якобы убила вовсе не одного человека, а чуть ли не десяток. Жители штата требовали убийства «кровожадной слонихи» – в противном случае они грозились не пустить труппу в их города. Под давлением общественности владельцы цирка приняли непростое решение убить животное.
Казнь слонихи по кличке Мэри 13 сентября 1916 года.
Слониху повесили на цепях, в качестве «виселицы» использовав подъемный кран. Однако с первого раза Мэри не умерла: цепи не выдержали ее веса и разорвались. Несчастная слониха упала на землю и сломала бедро. Тогда ее шею снова обмотали цепями. На этот раз казнь закончилась ее гибелью.
Текст:Анна Белова
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