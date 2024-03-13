Изучение рынка недвижимости и подбор подходящего варианта

Приобретение любого товара начинается с изучения рынка, его текущего состояния. А если дело касается квартир или любой другой недвижимости, то изучать рынок следует особенно тщательно, поскольку в противном случае вы не сможете точно определить, какой именно вариант вам подойдет.



Если не изучить рынок недвижимости Украины, то вы не будете знать, какие сейчас цены, насколько они различаются в зависимости от выбранного района, а также какие параметры способны повлиять на ценообразование. При этом если продавец заметит вашу неосведомленность, он обязательно завысит стоимость, постарается заработать на вашем незнании.





Изучение рынка



Прочитать новости рынка недвижимости. Некоторые данные, которые вы найдете на просторах интернета, могут быть устаревшими. Государство постоянно меняет законодательство, чтобы минимизировать количество обманов в данной сфере. За этими сведениями нужно следить. Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности;



Ознакомиться с прогнозами экспертов. Вполне возможно, вы сможете подобрать более просторное и комфортное жилье в развивающемся районе. А спустя буквально несколько лет его рыночная стоимость поднимется. Так вы сможете сделать максимально удачное вложение средств;



Прочитать высказывания и рекомендации опытных участников рынка, которые вы сможете найти на тематических форумах. Есть некоторые хитрости, которые помогают потребителям быстрее подобрать вариант или получить жилье со скидкой. Они очень вам помогут в процессе поиска.



Что вам подходит?



Стоимость. Квартира обязательно должна укладываться в ваши финансовые возможности, особенно если вы планируете брать ипотечный кредит. Если вы не сможете ежемесячно выплачивать определенную сумму, то вашу квартиру заберет финансовое учреждение, которое предоставляло кредит. Если средств мало, но хочется получить просторную и хорошую квартиру, рекомендуется обратить внимание на новостройки.

Площадь и количество комнат. В идеале нужно выбирать квартиру так, чтобы у каждого жильца было собственное личное пространство. Но обеспечить таковым удается редко, хотя к данному показателю следует стремиться.

Расположение. На этот параметр влияют два предыдущих. Каждый район в городах определяет свои цены на квадратный метр. Разница не большая, но если акцентировать внимание на больших квартирах, то сумма набегает приличная.

