Необычный способ показать петунию во всей красе

Чаще всего для выращивания петуний используются подвесные кашпо. Конечно, даже в обычных горшках петуния смотрится очень красиво, но такой посадкой уже никого не удивишь.

Если вы хотите воплотить в саду какую-нибудь оригинальную идею, то попробуйте своими руками сформировать оригинальное дерево из петунии. Каркас для петуниевого дерева может быть сделан из металла. В качестве основы можно смело использовать ствол от старого высохшего дерева на участке. И в том и в другом случае конструкция с яркими цветами петунии будет выглядеть очень эффектно.

Преобразите свой сад с помощью необычного петуниевого дерева, а эти идеи помогут воплотить оригинальную идею в жизнь.









































































































































































































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