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6 модных брендов, которые были созданы родными сестрами


6 модных брендов, которые были созданы родными сестрами

Отношения между близкими не всегда складываются гладко, но наши героини сумели преодолеть все разногласия и основать «семейные» бренды. Действительно, что может укрепить родственные связи сильнее, чем общее дело? В нашей статье – шесть успешных модных марок, основанных родными сестрами.

Легендарный дом сестер Калло


Изысканные наряды от сестер Калло.

Изысканные наряды от сестер Калло.

 

Модный дом Калло был основан в 1895 году. Во главе стояли четыре сестры - Мари, Марта, Регина и Жозефин, дочери художника и кружевницы. Созданные ими вещи стоили баснословных денег и были символом роскоши. С юности сестры обучались вышивке и кружевоплетению, а потому главной особенностью платьев от Калло стала богатая отделка.
Ориентальные орнаменты и вышивка - визитная карточка дома.

Ориентальные орнаменты и вышивка - визитная карточка дома.

 

Именно они популяризировали главный силуэт эпохи модерна – высокая талия и узкая юбка, первыми применили для создания платьев ткани с металлизированной нитью, придумали европейский вариант кимоно. Они широко использовали этнические орнаменты и исторические мотивы. В модном доме сестер Калло стажировались многие культовые модельеры 1920-х годов – например, мадам Вионне. Несмотря на то, что дом сестер Калло прекратил свое существование в 1952 году, многие идеи, предложенные ими, не теряют актуальности и сегодня.

Сестры Фонтана – пионеры итальянской моды


Сестры Фонтана и Одри Хепберн в одном из их платьев.

Сестры Фонтана и Одри Хепберн в одном из их платьев.

 

Миколь, Зоя и Джованна Фонтана одними из первых начали продвигать вещи итальянского производства на международном рынке. Начав свою портновскую карьеру в 1938 году, девушки перебрались из маленького городка в Траверсетоло в Рим – и вскоре их преданными клиентками были уже и кинозвезды, и первые леди нескольких государств.
Сестры Фонтана показали всему миру, что такое итальянский шик

Сестры Фонтана показали всему миру, что такое итальянский шик

 

Кроме того, они создавали наряды для фильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь». В 2011 году о жизни и творчестве сестер был снят мини-сериал «Ателье сестер Фонтана».

The Row – трудный ребенок сестер Олсен


Фото с показов бренда The Row.

Фото с показов бренда The Row.

 

Сестры Олсен прославились еще в детстве, сыграв неугомонных близняшек в фильме «Двое: я и моя тень» и еще нескольких картинах, сюжеты которых были все так же построены на их удивительном сходстве. С годами их кинематографические карьеры разошлись, а вот совместных проектов за пределами кадра прибавилось. Они занимались продюсированием, выпускали книги, разрабатывали обувь, сумки, а в 2006 году основали свою модную марку The Row, продвигающую демократичную версию бохо-стиля.
Оверсайз и сдержанные тона - любимые приемы сестер Олсен.

Оверсайз и сдержанные тона - любимые приемы сестер Олсен.

 

Отсутствие ярких лейблов, натуральные ткани, просторные вещи текучих форм… В 2012 году они даже стали «Лучшими дизайнерами года», получив почетную награду федерации дизайнеров США – и удостоились этого звания еще дважды. В то же самое время сестры неоднократно подвергались жесткой критике зоозащитных организаций за использование натурального меха в своих коллекциях. Пандемия коронавируса существенно повлияла на успехи бренда, вынужденного более чем в два раза сократить число сотрудников, работающих над выпусками коллекции, однако в 2020 году сестры снова были номинированы на премию Fashion Awards 2020 – а значит, дела их идут не так уж плохо.

Сестры Малливи и триумф неоромантики


Rodarte - американский бренд одежды и аксессуаров, который был основан сестрами Кейт и Лорой Малливи в 2005 году. Девушки толком не умели шить, ничего не знали о высокой моде, не обладали нужными связями, но… Но, вероятно, именно это сделало их бренд непохожим ни на один из тогда существовавших. Со временем именно Rodarte, чьи создательницы вдохновлялись сказками и фильмами о вампирах («Мы просто хотели целый год сидеть и смотреть кино!»), задал всей мировой моде мощный тренд на романтизм. Кружевные платья, цветы в волосах моделей, ручное окрашивание тканей… Казалось бы, столь изысканным вещам нет места в мире fast-fashion, андрогинности и оверсайза, но именно модные открытия сестер Малливи произвели в модной индустрии настоящую революцию.
Показ бренда 2020 года.

Показ бренда 2020 года.

 

Сестры упорно отстаивают независимость своей марки и не планируют продавать ее, несмотря на многочисленные предложения. Девушки разрабатывали костюмы для фильма «Черный лебедь» Даррена Аронофски – так нашла свое воплощение их страсть к триллерам и хоррорам. Сами сестры также попробовали себя в режиссуре – конечно, в своем любимом жанре, сняв психологический триллер «Вудшок» с Кирстен Данст в главной роли.

Австралийское солнце в коллекциях бренда Zimmermann


Сестры Циммерманн.

Сестры Циммерманн.

 

Zimmermann — одна из ведущих модных марок Австралии. Бренд был основан Ники Циммерманн, с детства мечтавшей быть дизайнером одежды. Шить она начала еще в шестилетнем возрасте, в тринадцать могла целыми часами ходить по магазинам, выбирая красивые ткани и фурнитуру, а чуть повзрослев, в родительском гараже начала создавать вещи на продажу. «Я никогда не видела для себя иного пути», - говорит Ники в интервью. Однако ей подвластна только творческая сторона дела – а за руководство бизнес-процессами отвечает ее старшая сестра Симона.
Платья, напоминающие о пляжах и дикой природе Австралии.

Платья, напоминающие о пляжах и дикой природе Австралии.

 

Прославила их Неделя моды в Сиднее в 1996 году, когда они решили рискнуть и выпустить на подиум моделей в купальниках – в те времена показы пляжной моды были отдельным явлением. Предприимчивыми сестрами заинтересовались крупные ретейлеры и редакторы модного глянца. Так на протяжении почти тридцати лет сестры создают и выпускают одежду, которую просто хочется носить – стильную, яркую, удобную. Zimmermann выпускает романтичные платья, элегантные костюмы, небанальные купальники. Сегодня в числе их клиенток – и Бейонсе, и семейство Кардашьян-Дженнер, и представительницы аристократии.

12Storeez – марка из социальных сетей с миллиардной выручкой


Базовые вещи из натуральных тканей.

Базовые вещи из натуральных тканей.

 

Подобные «семейные подряды» есть и в России.
Сестры-близнецы Ирина и Марина Голомаздины родились в городе Ревда. Одежду они придумывали с детства – а воплощали их идеи бабушкины подруги. В 2014 году они основали марку 12Storeez и начали продвигать ее через социальные сети.
Фото из лукбука 12Storeez.

Фото из лукбука 12Storeez.

 

За пять лет из локального екатеринбуржского Instagram-бренда 12Storeez превратились в компанию с миллиардными оборотами и полутора десятками магазинов по всей стране. Они выпускают двенадцать коллекций базовой одежды из качественных материалов в год – концепция «новая коллекция каждый месяц» отражена и в названии.

Текст: Софья Егорова.

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