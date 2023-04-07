6 модных брендов, которые были созданы родными сестрами

Легендарный дом сестер Калло

Изысканные наряды от сестер Калло.

Ориентальные орнаменты и вышивка - визитная карточка дома.

Сестры Фонтана – пионеры итальянской моды

Сестры Фонтана и Одри Хепберн в одном из их платьев.

Сестры Фонтана показали всему миру, что такое итальянский шик

The Row – трудный ребенок сестер Олсен

Фото с показов бренда The Row.

Оверсайз и сдержанные тона - любимые приемы сестер Олсен.

Сестры Малливи и триумф неоромантики

Показ бренда 2020 года.

Австралийское солнце в коллекциях бренда Zimmermann

Сестры Циммерманн.

Платья, напоминающие о пляжах и дикой природе Австралии.

12Storeez – марка из социальных сетей с миллиардной выручкой

Базовые вещи из натуральных тканей.

Фото из лукбука 12Storeez.