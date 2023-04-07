6 модных брендов, которые были созданы родными сестрами

Отношения между близкими не всегда складываются гладко, но наши героини сумели преодолеть все разногласия и основать «семейные» бренды. Действительно, что может укрепить родственные связи сильнее, чем общее дело? В нашей статье – шесть успешных модных марок, основанных родными сестрами.
Легендарный дом сестер Калло
Изысканные наряды от сестер Калло.
Модный дом Калло был основан в 1895 году. Во главе стояли четыре сестры - Мари, Марта, Регина и Жозефин, дочери художника и кружевницы. Созданные ими вещи стоили баснословных денег и были символом роскоши. С юности сестры обучались вышивке и кружевоплетению, а потому главной особенностью платьев от Калло стала богатая отделка.
Ориентальные орнаменты и вышивка - визитная карточка дома.
Именно они популяризировали главный силуэт эпохи модерна – высокая талия и узкая юбка, первыми применили для создания платьев ткани с металлизированной нитью, придумали европейский вариант кимоно. Они широко использовали этнические орнаменты и исторические мотивы. В модном доме сестер Калло стажировались многие культовые модельеры 1920-х годов – например, мадам Вионне. Несмотря на то, что дом сестер Калло прекратил свое существование в 1952 году, многие идеи, предложенные ими, не теряют актуальности и сегодня.
Сестры Фонтана – пионеры итальянской моды
Сестры Фонтана и Одри Хепберн в одном из их платьев.
Миколь, Зоя и Джованна Фонтана одними из первых начали продвигать вещи итальянского производства на международном рынке. Начав свою портновскую карьеру в 1938 году, девушки перебрались из маленького городка в Траверсетоло в Рим – и вскоре их преданными клиентками были уже и кинозвезды, и первые леди нескольких государств.
Сестры Фонтана показали всему миру, что такое итальянский шик
Кроме того, они создавали наряды для фильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь». В 2011 году о жизни и творчестве сестер был снят мини-сериал «Ателье сестер Фонтана».
The Row – трудный ребенок сестер Олсен
Фото с показов бренда The Row.
Сестры Олсен прославились еще в детстве, сыграв неугомонных близняшек в фильме «Двое: я и моя тень» и еще нескольких картинах, сюжеты которых были все так же построены на их удивительном сходстве. С годами их кинематографические карьеры разошлись, а вот совместных проектов за пределами кадра прибавилось. Они занимались продюсированием, выпускали книги, разрабатывали обувь, сумки, а в 2006 году основали свою модную марку The Row, продвигающую демократичную версию бохо-стиля.
Оверсайз и сдержанные тона - любимые приемы сестер Олсен.
Отсутствие ярких лейблов, натуральные ткани, просторные вещи текучих форм… В 2012 году они даже стали «Лучшими дизайнерами года», получив почетную награду федерации дизайнеров США – и удостоились этого звания еще дважды. В то же самое время сестры неоднократно подвергались жесткой критике зоозащитных организаций за использование натурального меха в своих коллекциях. Пандемия коронавируса существенно повлияла на успехи бренда, вынужденного более чем в два раза сократить число сотрудников, работающих над выпусками коллекции, однако в 2020 году сестры снова были номинированы на премию Fashion Awards 2020 – а значит, дела их идут не так уж плохо.
Сестры Малливи и триумф неоромантики
Rodarte - американский бренд одежды и аксессуаров, который был основан сестрами Кейт и Лорой Малливи в 2005 году. Девушки толком не умели шить, ничего не знали о высокой моде, не обладали нужными связями, но… Но, вероятно, именно это сделало их бренд непохожим ни на один из тогда существовавших. Со временем именно Rodarte, чьи создательницы вдохновлялись сказками и фильмами о вампирах («Мы просто хотели целый год сидеть и смотреть кино!»), задал всей мировой моде мощный тренд на романтизм. Кружевные платья, цветы в волосах моделей, ручное окрашивание тканей… Казалось бы, столь изысканным вещам нет места в мире fast-fashion, андрогинности и оверсайза, но именно модные открытия сестер Малливи произвели в модной индустрии настоящую революцию.
Показ бренда 2020 года.
Сестры упорно отстаивают независимость своей марки и не планируют продавать ее, несмотря на многочисленные предложения. Девушки разрабатывали костюмы для фильма «Черный лебедь» Даррена Аронофски – так нашла свое воплощение их страсть к триллерам и хоррорам. Сами сестры также попробовали себя в режиссуре – конечно, в своем любимом жанре, сняв психологический триллер «Вудшок» с Кирстен Данст в главной роли.
Австралийское солнце в коллекциях бренда Zimmermann
Сестры Циммерманн.
Zimmermann — одна из ведущих модных марок Австралии. Бренд был основан Ники Циммерманн, с детства мечтавшей быть дизайнером одежды. Шить она начала еще в шестилетнем возрасте, в тринадцать могла целыми часами ходить по магазинам, выбирая красивые ткани и фурнитуру, а чуть повзрослев, в родительском гараже начала создавать вещи на продажу. «Я никогда не видела для себя иного пути», - говорит Ники в интервью. Однако ей подвластна только творческая сторона дела – а за руководство бизнес-процессами отвечает ее старшая сестра Симона.
Платья, напоминающие о пляжах и дикой природе Австралии.
Прославила их Неделя моды в Сиднее в 1996 году, когда они решили рискнуть и выпустить на подиум моделей в купальниках – в те времена показы пляжной моды были отдельным явлением. Предприимчивыми сестрами заинтересовались крупные ретейлеры и редакторы модного глянца. Так на протяжении почти тридцати лет сестры создают и выпускают одежду, которую просто хочется носить – стильную, яркую, удобную. Zimmermann выпускает романтичные платья, элегантные костюмы, небанальные купальники. Сегодня в числе их клиенток – и Бейонсе, и семейство Кардашьян-Дженнер, и представительницы аристократии.
12Storeez – марка из социальных сетей с миллиардной выручкой
Базовые вещи из натуральных тканей.
Подобные «семейные подряды» есть и в России.
Сестры-близнецы Ирина и Марина Голомаздины родились в городе Ревда. Одежду они придумывали с детства – а воплощали их идеи бабушкины подруги. В 2014 году они основали марку 12Storeez и начали продвигать ее через социальные сети.
Фото из лукбука 12Storeez.
За пять лет из локального екатеринбуржского Instagram-бренда 12Storeez превратились в компанию с миллиардными оборотами и полутора десятками магазинов по всей стране. Они выпускают двенадцать коллекций базовой одежды из качественных материалов в год – концепция «новая коллекция каждый месяц» отражена и в названии.
Текст: Софья Егорова.
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