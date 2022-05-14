«Оne way ticket»: песня группы «Еruption», которую в 1970-х крутили на всех дискотеках

Солистка группы «Еruption».
Песня «Оne way ticket» завоевала широкую популярность в конце 1970-х, после того, как её исполнила группа «Eruption». Хотя на самом деле это был кавер песни, которую написали в 1959 году американские музыканты Джек Келлер и Хэнк Хантер. В 1969 году поэт Альберт Азизов написал русский текст, и песню исполняли многие советские ВИА и сольные исполнители.
И всё же на всех дискотеках (даже в пионерских лагерях) крутили именно версию «Eruption». Именно она пользовалась просто сумасшедшей популярностью.
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