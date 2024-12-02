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Райские ущелья мира

Ущелья образуются, когда река как бы промывает щель в горном массиве. В отличие от каньона в ущелье дно не полностью занято рекой (другую часть дна часто занимает лес), поэтому ущелья нередко выполняют функцию естественного прохода в горах. Предлагаем познакомится с красивыми ущельями мира.

Райские ущелья мира

Ущелье Vintgar Gorge, Словения


Ущелье Винтгар находится в нескольких киллометрах езды от Бледа. Этот естественный природный заповедник расположенный между скалами и утёсами, где протекает горная река Радовна

Райские ущелья мира

Длина ущелья примерно 1. 6 километра и на всём его протяжении построены подвесные мосты.

Райские ущелья мира

Райские ущелья мира

Райские ущелья мира

Большой каньон Вердон


Ущелье Вердон (Gorge du Verdon) заслуженно считается одним из самых красивых в Европе.

Райские ущелья мира

Вердонское ущелье было сформировано рекой Вердон, текущей из Альп. Длина великого каньона Вердон около 25 километров, а высота утёсов местами достигает 700 метров

Райские ущелья мира

Ущелье находится неподалеку от Французской ривьеры поэтому многие туристы приезжают и сюда, где у них популярны прогулки на велосипедах и спуски по реке на каяках.

Райские ущелья мира

Райские ущелья мира

Ущелье Oneonta Gorge


Ущелье Oneonta Gorge, находится в штате Орегон, США

На высоких базальтовых стенах ущелья растут множество видов папоротников, мхов и лишайников.

Райские ущелья мира

Райские ущелья мира

Так же в ущелье находится 4 живописных водопада.

Райские ущелья мира

Райские ущелья мира

Каньон Глен


Глен-Каньон находится в штате Аризона. В его пределах, по обе стороны границы между штатами Юта и Аризона расположено озеро Пауэлл.

Райские ущелья мира

Райские ущелья мира

В каньоне протекает река Колорадо

Райские ущелья мира

Каньон Увац, Сербия


Каньон образован рекой Увац. Известен как последнее пристанище вымирающих птиц — белоглавых сипов.

Райские ущелья мира

Райские ущелья мира

Райские ущелья мира

Ущелье El Tajo Gorge, Испания


Находится ущелье в городе Ронда.

Райские ущелья мира

Райские ущелья мира

Когда-то оно служило естественным оборонительным рубежом города, а теперь является его главной достопримечательностью.

Райские ущелья мира

Ущелье Narrows Gorge


Находится в штате Техас. Оно образовано рекой Бланко.

Райские ущелья мира

Высота скал достигает 25 метров.

Райские ущелья мира

Протяженность ущелья 400 метров

Райские ущелья мира

Ущелье в Национальном Парке Зайон.


Длина его составляет 24 километра, а глубина достигает в некоторых местах 800 метров.

Райские ущелья мира

Этот природный тоннель был вымыт рекой Вирджиния и имеет необычную окраску рыжего и бронзового оттенков.

Райские ущелья мира

Райские ущелья мира

Райские ущелья мира

Ущелье Leutasch Gorge, Австрия


По всему ущелью проходит туристическая дорожка длинной около 500 метров.

Райские ущелья мира

Так же ущелье пересекает 2 моста

Райские ущелья мира

Райские ущелья мира

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