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Как избавиться от пня на участке при помощи 200-литровой бочки

Надоели пни на участке? Или возле дома? Предлагаю избавится от них при помощи смекалки и двухсот литровой бочки. Данный способ доступен каждому и не требует специальной техники по выкорчевыванию пней.
Достоинство данного метода состоит в том, что он подходит к любой древесине, даже к только что срубленной.

Не нужно ждать год, пока все само сгниет от каких-либо удобрений, на «все про все» нам понадобятся одни сутки.

Удаляем пень с участка своими руками

Берем металлическую бочку. Прорезать два отверстия при помощи ножниц по металлу или УШМ.



Снизу прямоугольник, с верху произвольной формы. Получилась своеобразная печь, где в нижней части будет производится закладка дров, а сверху выход дыма.
Окопать пень со всех сторон. Лопатой все делается минут за 15.



Ставим бочку на пень, закладываем дрова.



Лучше начать удаление пня с утра, так как за процессом нужен контроль, а на ночь оставлять опасно. Все было подготовлено к вечеру.
С утречка зажигаем нашу печь.



Горит и тлеет все внутри почти 14 часов точно.



На ночь остались лишь угли, которые «дорабатывали». На следующее утро все прогорело до тла, осталась только зола.



Как вы уже поняли — от пня не осталось и следа.



Вот такой вот хороший и проверенный способ.
Возможно у вас закрался вопрос: зачем же вообще нужна бочка? Неужели просто нельзя было развести костер сверху? — Возможно и так, но бочка существенно сохраняет тепло, требуется меньше дров. Тление происходит в 3 раза больше. Да и сам огонь горит не как попало, а в защитном кожухе, что повышает пожаробезопасность.

На что необходимо обратить внимание:

Не оставляйте горение без присмотра.

Обязательно вблизи держите пару ведер с водой, на случай, если огонь выйдет из под контроля.

Не рекомендуется пользоваться данным способом вблизи строений или рядом с воспламеняющимися материалами.
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