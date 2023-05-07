Как последняя правительница независимого Тироля превратилась в «Безобразную герцогиню»

Маргарита, графиня Тироля и герцогиня Баварии. Портрет первой половины XVI века.

Гротескный рисунок, приписываемый Леонардо да Винчи (1480-1510 гг. )

Герцогиня в иллюстрациях к «Алисе в стране чудес» ДжонаТэнниела тоже создана под влиянием портрета «Безобразная герцогиня»

Актер Пол Терри в роли Маргарет Молташ в театральной постановке «Уродливая герцогиня»