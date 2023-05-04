9 худших продуктов для вашего мозга

Далеко не любой вид рыбы «смазывает» извилины насыщенными кислотами, которые так любит мозг. Есть рыба, которая ему противопоказана. И не все растительные масла, в которых содержатся ценные кислоты, одинаково полезны. Так что же можно есть, а от чего ради здоровья главного органа лучше отказаться?
Растительное масло
Вам кажется, что ложка любого растительного масла полезнее, чем внушительный кусок сливочного? Не спешите с выводами. В рапсовом, подсолнечном и соевом масле много полинасыщенной жирной кислоты омега-6. Недавно учёные выяснили, что большое количество этой кислоты вызывает микровоспаления в тканях мозга. Рапсовое масло не рекомендовано людям с Альцгеймером, потому что только осложняет течение заболевания. Эксперты рекомендуют заменить омега-6 другой полинасыщеной кислотой — омега-3, которая содержится в оливковом масле.
Свежий и консервированный тунец
Бутерброд или салат с тунцом — ваш ежедневный обед или ужин? Подумайте дважды, прежде чем подсаживаться на тунца. В этой рыбе содержится много ртути, которая разрушительно влияет на организм, когда накапливается. В том числе ртуть в больших дозах повреждает ткани мозга. Учёные из Флориды точно рассчитали её негативное действие. Люди с высоким уровнем ртути в крови теряли пять процентов когнитивной мощности мозга. Однако ртуть — не повод отказываться от тунца совсем. Просто встречаться в рационе он должен не более раза в неделю. Заменить тунец можно лососем, сардиной и скумбрией. Ртути в этих видах рыбы меньше, а полезной кислоты омега-3 больше.
Жареная еда
Картошка фри и жареные пончики не только увеличивают размер талии, но и доставляют головному мозгу огромные проблемы. Специалисты отмечают, что любовь к жареному производит два эффекта. Во-первых, вкусная жареная картошка, с которой всё ещё стекает горячее масло, откладывается на боках и внутренних органах. На «жареной» диете люди быстро набирают вес, а ожирение в целом вредит мозгу. Во-вторых, жареная еда напрямую сказывается на когнитивных функциях. Эксперименты показали, что люди, подсевшие на жареное, набирали меньше баллов в тестах на обучение, память и мышление. Тем, чья любовь к такой еде сильнее здравого смысла, врачи рекомендуют немного изменить рацион: вместо жареных продуктов есть запечёные или приготовленные на гриле.
Газировка с подсластителями
Если вы намерены стать гением, придётся исключить из рациона безалкогольные сладкие напитки, фруктовые соки, энергетики и сладкий чай в бутылках. Почему? Вместе с газировкой в организм поступает ударная доза быстроусвояемого сахара, половину из которой получает головной мозг. Сахар в таком количестве вызывает воспаления в тканях мозга. Вдобавок в напитках есть ещё и фруктоза — один из видов простого сахара, избыток которого увеличивает риск развития деменции. Хотите быстро освежиться? Приготовьте несладкий напиток на основе минеральной воды: добавьте в неё мяту, лайм, апельсин или ягоды. Мозг скажет вам спасибо.
Вездесущие трансжиры
Страшное слово «трансжиры» знакомо всем, но мало кто задумывается, как часто производители используют эти жиры. А добавляют они их практически во все продукты, которые быстро портятся: в маффины, печенье, вафли, тортики. Помимо увеличения срока годности, трансжиры улучшают запах и вкус продуктов, поэтому от них так сложно отказаться. Регулярное употребление таких продуктов провоцирует формирование бляшек в головном мозге, которые нарушают когнитивные процессы. Например, увеличивают риск развития болезни Альцгеймера. При неудержимой тяге к сладкому врачи рекомендуют заменить пирожные качественным горьким шоколадом и отказаться от традиционных кино-снеков (таких, как попкорн), которые поглощаются незаметно.
«Быстрые» углеводы
Из диеты для мозга придётся навсегда исключить пасту, белый хлеб, рис, мюсли и чистый сахар. Во всех этих продуктах содержатся обработанные или «быстрые» углеводы. Они мгновенно расщепляются в желудке и поступают в кровь, из-за чего подскакивает уровень инсулина. Высокий уровень сахара в крови провоцирует развитие диабета, который связан с болезнью Альцгеймера. Не торопитесь вычёркивать все углеводы из рациона. Лучше замените еду с такими углеводами на цельнозерновой пшеничный хлеб, бурый рис, киноа, ячмень. Во всех этих продуктах содержатся диетические волокна, которые нейтрализуют воспаления в желудке. Здоровье желудка благотворно сказывается на общем состоянии и работе мозга.
Алкогольные напитки
В случае с алкоголем, в частности с красным вином, роль играет количество выпитого. Согласно рекомендациям Американского диетического сообщества, один бокал красного вина для женщин (175 миллилитров) и два бокала для мужчин в день помогают мозгу работать лучше. Превышение этой нормы приводит к тяжёлой интоксикации, которая негативно сказывается на мозге, вне зависимости от возраста. Так что, главное — держать тягу к алкоголю в узде.
Фастфуд
Помимо того, что большая часть блюд фастфуда жарится на масле низкого качества, такая еда богата насыщенными жирами. Они вредны для мозга, так как провоцируют формирование бляшек и приводят к Альцгеймеру. Кроме того, от соды, которая также входит в состав быстрых блюд, резко взлетает кровяное давление и сильно падает производительность мозга. Даже один обед из фастфуда блокирует способности мозга к обучению и созданию новых воспоминаний. Вредные гамбургеры легко заменить безопасными аналогами. Например, вместо жареной котлеты использовать запеченную, вместо белого хлеба — цельнозерновой. И непременно исключить майонез.
Сахарозаменители
В один ряд с газированными напитками можно поставить синтетический сахар. Врачи подчёркивают, что постоянное употребление аспартама ухудшает память и снижает способность к обучению. К сожалению, почти 90 процентов продуктов в магазинах содержат сахар. Подслащивают всё: десерты, каши, батончики мюсли, йогурты, сок. Считается, что здоровая еда, свободная от добавок, размещается по краям торговых залов. В центре — самое вредное. Перед покупкой лучше внимательно изучить состав продукта. Сахар или его синтетические аналоги не должны идти первым пунктом. Иногда производители хитрят и пишут, что продукт содержит органический сироп из бурого риса. Но, как ни крути, сахара в нём также много.
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