9 худших продуктов для вашего мозга

С нами не соскучишься!

Исключительная польза сладкого для мозга — известная история. Мы верим, что сладкая шоколадка не только поднимет настроение, но и придаст мозгу сил. Но не спешите открывать очередной «Сникерс» или разворачивать пачку тёмного шоколада. Сахар из вкусных сладостей действительно попадает в мозг, но вредит больше, чем помогает. Заблуждение насчёт шоколадного допинга опасно: мы бездумно поглощаем огромное количество сахара ежедневно.



Далеко не любой вид рыбы «смазывает» извилины насыщенными кислотами, которые так любит мозг

Растительное масло

Вам кажется, что ложка любого растительного масла полезнее, чем внушительный кусок сливочного? Не спешите с выводами. В рапсовом, подсолнечном и соевом масле много полинасыщенной жирной кислоты омега-6. Недавно учёные

Свежий и консервированный тунец

Бутерброд или салат с тунцом — ваш ежедневный обед или ужин? Подумайте дважды, прежде чем подсаживаться на тунца. В этой рыбе содержится много ртути, которая разрушительно влияет на организм, когда накапливается. В том числе ртуть в больших дозах повреждает ткани мозга. Учёные из Флориды

Жареная еда

Картошка фри и жареные пончики не только увеличивают размер талии, но и доставляют головному мозгу огромные проблемы. Специалисты отмечают, что любовь к жареному производит два эффекта. Во-первых, вкусная жареная картошка, с которой всё ещё стекает горячее масло, откладывается на боках и внутренних органах. На «жареной» диете люди быстро набирают вес, а ожирение в целом вредит мозгу. Во-вторых, жареная еда напрямую сказывается на когнитивных функциях.

Газировка с подсластителями

Если вы намерены стать гением, придётся исключить из рациона безалкогольные сладкие напитки, фруктовые соки, энергетики и сладкий чай в бутылках. Почему? Вместе с газировкой в организм поступает ударная доза быстроусвояемого сахара, половину из которой получает головной мозг. Сахар в таком количестве

Вездесущие трансжиры

Страшное слово «трансжиры» знакомо всем, но мало кто задумывается, как часто производители используют эти жиры. А добавляют они их практически во все продукты, которые быстро портятся: в маффины, печенье, вафли, тортики. Помимо увеличения срока годности, трансжиры улучшают запах и вкус продуктов, поэтому от них так сложно отказаться. Регулярное употребление таких продуктов провоцирует формирование бляшек в головном мозге, которые

«Быстрые» углеводы

Из диеты для мозга придётся навсегда исключить пасту, белый хлеб, рис, мюсли и чистый сахар. Во всех этих продуктах содержатся обработанные или

Алкогольные напитки

В случае с алкоголем, в частности с красным вином, роль играет количество выпитого. Согласно рекомендациям Американского диетического сообщества, один бокал красного вина для женщин (175 миллилитров) и два бокала для мужчин в день помогают мозгу

Фастфуд

Помимо того, что большая часть блюд фастфуда жарится на масле низкого качества, такая еда богата насыщенными жирами. Они

Сахарозаменители

В один ряд с газированными напитками можно поставить синтетический сахар. Врачи подчёркивают, что



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Далеко не любой вид рыбы «смазывает» извилины насыщенными кислотами, которые так любит мозг . Есть рыба, которая ему противопоказана. И не все растительные масла, в которых содержатся ценные кислоты, одинаково полезны. Так что же можно есть, а от чего ради здоровья главного органа лучше отказаться?Вам кажется, что ложка любого растительного масла полезнее, чем внушительный кусок сливочного? Не спешите с выводами. В рапсовом, подсолнечном и соевом масле много полинасыщенной жирной кислоты омега-6. Недавно учёные выяснили , что большое количество этой кислоты вызывает микровоспаления в тканях мозга. Рапсовое масло не рекомендовано людям с Альцгеймером, потому что только осложняет течение заболевания. Эксперты рекомендуют заменить омега-6 другой полинасыщеной кислотой — омега-3, которая содержится в оливковом масле.Бутерброд или салат с тунцом — ваш ежедневный обед или ужин? Подумайте дважды, прежде чем подсаживаться на тунца. В этой рыбе содержится много ртути, которая разрушительно влияет на организм, когда накапливается. В том числе ртуть в больших дозах повреждает ткани мозга. Учёные из Флориды точно рассчитали её негативное действие. Люди с высоким уровнем ртути в крови теряли пять процентов когнитивной мощности мозга. Однако ртуть — не повод отказываться от тунца совсем. Просто встречаться в рационе он должен не более раза в неделю. Заменить тунец можно лососем, сардиной и скумбрией. Ртути в этих видах рыбы меньше, а полезной кислоты омега-3 больше.Картошка фри и жареные пончики не только увеличивают размер талии, но и доставляют головному мозгу огромные проблемы. Специалисты отмечают, что любовь к жареному производит два эффекта. Во-первых, вкусная жареная картошка, с которой всё ещё стекает горячее масло, откладывается на боках и внутренних органах. На «жареной» диете люди быстро набирают вес, а ожирение в целом вредит мозгу. Во-вторых, жареная еда напрямую сказывается на когнитивных функциях. Эксперименты показали , что люди, подсевшие на жареное, набирали меньше баллов в тестах на обучение, память и мышление. Тем, чья любовь к такой еде сильнее здравого смысла, врачи рекомендуют немного изменить рацион: вместо жареных продуктов есть запечёные или приготовленные на гриле.Если вы намерены стать гением, придётся исключить из рациона безалкогольные сладкие напитки, фруктовые соки, энергетики и сладкий чай в бутылках. Почему? Вместе с газировкой в организм поступает ударная доза быстроусвояемого сахара, половину из которой получает головной мозг. Сахар в таком количестве вызывает воспаления в тканях мозга. Вдобавок в напитках есть ещё и фруктоза — один из видов простого сахара, избыток которого увеличивает риск развития деменции. Хотите быстро освежиться? Приготовьте несладкий напиток на основе минеральной воды: добавьте в неё мяту, лайм, апельсин или ягоды. Мозг скажет вам спасибо.Страшное слово «трансжиры» знакомо всем, но мало кто задумывается, как часто производители используют эти жиры. А добавляют они их практически во все продукты, которые быстро портятся: в маффины, печенье, вафли, тортики. Помимо увеличения срока годности, трансжиры улучшают запах и вкус продуктов, поэтому от них так сложно отказаться. Регулярное употребление таких продуктов провоцирует формирование бляшек в головном мозге, которые нарушают когнитивные процессы . Например, увеличивают риск развития болезни Альцгеймера. При неудержимой тяге к сладкому врачи рекомендуют заменить пирожные качественным горьким шоколадом и отказаться от традиционных кино-снеков (таких, как попкорн), которые поглощаются незаметно.Из диеты для мозга придётся навсегда исключить пасту, белый хлеб, рис, мюсли и чистый сахар. Во всех этих продуктах содержатся обработанные или «быстрые» углеводы . Они мгновенно расщепляются в желудке и поступают в кровь, из-за чего подскакивает уровень инсулина. Высокий уровень сахара в крови провоцирует развитие диабета, который связан с болезнью Альцгеймера. Не торопитесь вычёркивать все углеводы из рациона. Лучше замените еду с такими углеводами на цельнозерновой пшеничный хлеб, бурый рис, киноа, ячмень. Во всех этих продуктах содержатся диетические волокна, которые нейтрализуют воспаления в желудке. Здоровье желудка благотворно сказывается на общем состоянии и работе мозга.В случае с алкоголем, в частности с красным вином, роль играет количество выпитого. Согласно рекомендациям Американского диетического сообщества, один бокал красного вина для женщин (175 миллилитров) и два бокала для мужчин в день помогают мозгу работать лучше . Превышение этой нормы приводит к тяжёлой интоксикации, которая негативно сказывается на мозге, вне зависимости от возраста. Так что, главное — держать тягу к алкоголю в узде.Помимо того, что большая часть блюд фастфуда жарится на масле низкого качества, такая еда богата насыщенными жирами. Они вредны для мозга , так как провоцируют формирование бляшек и приводят к Альцгеймеру. Кроме того, от соды, которая также входит в состав быстрых блюд, резко взлетает кровяное давление и сильно падает производительность мозга. Даже один обед из фастфуда блокирует способности мозга к обучению и созданию новых воспоминаний. Вредные гамбургеры легко заменить безопасными аналогами. Например, вместо жареной котлеты использовать запеченную, вместо белого хлеба — цельнозерновой. И непременно исключить майонез.В один ряд с газированными напитками можно поставить синтетический сахар. Врачи подчёркивают, что постоянное употребление аспартама ухудшает память и снижает способность к обучению. К сожалению, почти 90 процентов продуктов в магазинах содержат сахар. Подслащивают всё: десерты, каши, батончики мюсли, йогурты, сок. Считается, что здоровая еда, свободная от добавок, размещается по краям торговых залов. В центре — самое вредное. Перед покупкой лучше внимательно изучить состав продукта . Сахар или его синтетические аналоги не должны идти первым пунктом. Иногда производители хитрят и пишут, что продукт содержит органический сироп из бурого риса. Но, как ни крути, сахара в нём также много.

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