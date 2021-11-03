Плодовые культуры помимо вредителей нередко поражаются и разного рода болезнями.

Одно из таких заболеваний – мучнистая роса, внешне вроде бы безобидная, однако, на самом деле, довольно опасная грибная инфекция.

О ней в данной статье и пойдет речь.





Мучнистая роса на крыжовнике.



Мучнистая роса на плодовых, что это?

Причины появления мучнистой росы

Симптомы мучнистой росы

Распространение мучнистой росы

Вредоносность мучнистой росы

Профилактические мероприятия против мучнистой росы

Эффективные меры борьбы с мучнистой росой

Мучнистая роса – это, пожалуй, наиболее распространенное грибное заболевание, которое встречается буквально на всех культурах: цветочных, овощных, ягодных и даже плодовых. Вызывается болезнь мучнисторосяными грибами (Erysiphales). Обычно эта грибная инфекция поражает у плодовых культур большей частью именно листовые пластинки, но встречается она и на побегах, цветках и даже плодах.В самом начале развития сумчатый гриб начинает формировать грибницу, она прикрепляется аппрессориями к листу (побегу, плоду и так далее) и запускает в его ткани гаустории. В дальнейшем, по мере развития, грибница мучнистой росы на пораженных листовых пластинках (побегах и прочем) плодовых культур начинает развивать довольно обильное конидиальное спороношение и формирует в конечном итоге клейстотеции, имеющие сумки и сумкоспоры. Самое интересное, что даже после естественной гибели листовой пластинки (плода) грибница мучнистой росы зачастую не погибает, она хорошо сохраняется в почве, в растительных остатках или под старой корой.С приходом тепла гриб оживает и с помощью конидий довольно активно распространяется по растениям, заражая их. Обычно от момента заражения мучнистой росой до появления на поверхности листовых пластинок белесого налета, содержащего конидии, проходит от четырех до десяти дней. Скорость развития инфекции зависит от погоды, влажности почвы и воздуха, возраста растения и общего его состояния. Споры, до полного созревания, развиваются обычно в течение полутора или двух-трех месяцев, крайне редко – дольше. Замечено, что при теплой погоде с достатком влаги в почве и воздухе мучнистая роса развивается гораздо активнее и плодовые культуры в такие сезоны к ней менее устойчивы.Мучнистая роса – это инфекция, которая легко передается по воздуху. По сути, она присутствует в воздухе в той или иной степени чуть ли не постоянно, однако, чтобы инфекция, попав на листовую пластинку (плод, побег и прочее), начала на ней развиваться, необходимо, чтобы сложилось воедино несколько факторов.Так, например, наиболее активно развивается мучнистая роста в температурном коридоре от 16 до 27 градусов тепла, если при этом влажность будет в пределах 65 – 85%. Массово появляется мучнистая роса на плодовых культурах при частом и резком колебании температур, при сильной омолаживающей обрезке плодовых, которая ослабляет их иммунитет, при чрезмерных дозах азотных удобрений, резко повышающих концентрацию азота в почве, при загущенных посадках плодовых культур, которые не позволяют свободно циркулировать воздушным массам и препятствуют естественному испарению влаги с листьев и поверхности почвы, а также при нарушениях режима полива, когда грунт увлажняется слишком сильно или, напротив, поливается крайне редко.Мучнистая роса на плодах яблони.Обычно на плодовых культурах мучнистая роса появляется весной и в самом начале летнего периода, то есть в первой половине теплого сезона. Первые пораженные листовые пластинки (побеги) на плодовых культурах можно обнаружить уже в фазу обособления бутонов. Проявляется мучнистая роса, как мы уже упоминали, чаще всего у плодовых культур на листовых пластинках, но нередко ее можно обнаружить и на побегах. В отдельные годы, когда вспышки грибной инфекции особенно сильны, мучнистую росу можно обнаружить и на соцветиях, там при ближайшем рассмотрении можно увидеть весьма плотный, беловато-сизый налет, который приводит к значительной деформации соцветий, их увяданию и частичному или полному опадению.На побегах вначале также образуется беловатый налет, а со временем, когда созревают летучие споры мучнистой росы, он окрашивается в коричнево-серый цвет, темнеющий при образовании на нем клейстотеций гриба, внешне имеющих вид черных точек.На листовых пластинках и черешках также появляется бело-серый налет, но со временем он не чернеет, а чаще – рыжеет. Развитие грибка мучнистой росы на листовых пластинках приводит к торможению их роста, скручиванию, обычно по центральной жилке, засыханию и опадению гораздо раньше положенного срока.В начале формирования плодов мучнистая роса может появиться и на них, там можно также увидеть белесый налет, который, однако, довольно быстро пропадает, оставляя после себя ржавую сеточку, которая очень напоминает ткань, как от града или иных механических воздействий на плод.Интересно, что в начале своего развития мучнистую росу с любых органов растения можно без следа удалить простой тряпочкой или иными средствами, однако всего через несколько дней на том же месте пятна появляются вновь и уже имеют более серьезные размеры. Если не предпринимать никаких мер, то грибница со временем становится более плотной и приобретает бурый оттенок. Плодовые культуры, пораженные мучнистой росой, в сильной степени останавливаются в росте и развитии либо эти процессы сильно замедляются, листовые пластинки увядают и опадают раньше положенного срока, вторя цветкам и бутонам.Мучнистая роса широко распространена на территории России, в ближайших странах-соседях, а также странах Балтии. Наиболее активна мучнистая роста в Алма-Ате, Средней Азии, Казахстане, Закавказье, а также Армении и Молдавии. Там степень поражения плодовых культур этой напастью доходит до 90%. В Краснодарском крае, Грузии, Кыргызстане и Закарпатье степень поражения плодовых культур мучнистой росой не превышает обычно 60%, в странах Прибалтики, Поволжье и Черноземной полосе степень поражения мучнистой росой доходит до 40%.Мучнистая роса на винограде.При слабом развитии мучнистой росы вред от неё можно практически и не заметить, при сильном же развитии вредоносность может быть весьма существенной и ощутимой. Как мы уже указывали, негативно сказывается мучнистая роса на всём растении целиком. Пораженное мучнистой росой дерево ослабляется, истощается его иммунитет, наблюдается ослабленный рост и развитие, либо рост прекращается вообще. Пораженные листовые пластинки опадают существенно раньше срока, опадают также пораженные цветки и завязи. Если на начальных стадиях своего развития поражаются мучнистой росой побеги, то их верхушки начинают усыхать или деформироваться. В зависимости от степени развития урожай может снизиться от 10-15% до 60%.Помимо видимых негативных признаков, мучнистая роса оказывает и невидимое глазом воздействие на растения. Так, у пораженных мучнистой росой растений существенно снижается зимостойкость, причем вымерзают обычно кончики молодых побегов и цветочные почки.Особую опасность мучнистая роса представляет в питомниках, где саженцы произрастают весьма близко друг другу и болезнь активно расселяется по соседним растениям.Как известно, любую болезнь гораздо проще предупредить, нежели вылечить, мучнистая роса тут исключением не является. Чтобы свести к минимуму риск появления мучнистой росы на плодовых культурах, необходимо соблюдать схему посадки, не загущать насаждения, проводить умеренные поливы, только по мере необходимости, не переувлажняя чрезмерно почву. Помочь предотвратить появление мучнистой росы может и санитарная обрезка, сопряженная с прореживанием кроны и направленная на то, чтобы не допустить её загущение. Кроме того, нужно поддерживать порядок и в приствольной зоне: убирать мусор и растительные остатки, рыхлить почву, удалять сорные растения. Не стоит позволять сорнякам развиваться вблизи плодовых культур, в данном случае нужно проводить их скашивание либо обработку сорных растений гербицидами.Для профилактики появления мучнистой росы необходимо проводить и обработки плодовых культур химическими препаратами, это могут быть фунгициды, то есть препараты для профилактики и борьбы с грибной инфекцией, а также более щадящие для окружающей среды препараты с содержанием меди – медный купорос, бордосская жидкость, хлорокись меди и им подобные.Профилактические обработки против мучнистой росы необходимо проводить не менее трех раз за сезон, начинать их нужно с ранней весны и заканчивать поздней осенью.Помогают повысить иммунитет плодовых культур и усилить сопротивляемость организма мучнистой росе и удобрения. Так, желательно вносить в почву калийную соль и суперфосфат (обычно 15-20 г на дерево).Мучнистая роса на листьях кизила.Если же мучнистая роса атаковала плодовые культуры, то не стоит оттягивать с ней борьбу, ее нужно начинать, как только заметили появление характерного мучнистого налета. Важно тут ориентироваться и на период созревания плодов, если до него менее трех недель, то химические препараты применять нельзя, вредные вещества, содержащиеся в фунгицидах, могут накапливаться и в плодах.Обычно заболевшие плодовые культуры обрабатывают против мучнистой росы при ее появлении три или четыре раза за сезон. Как мы уже упоминали, для этих целей можно использовать медьсодержащие препараты или более эффективные фунгициды – например, препарат Топаз. Обработку данным препаратом или иным разрешенным фунгицидом необходимо начинать, как только появятся первые пораженные мучнистой росой органы плодового растения с чередованием один раз в 7-11 дней, вплоть до полного исчезновения признаков грибной инфекции.Кроме вредных для окружающей среды химических препаратов, существует немало совершенно безопасных, но оттого не менее эффективных народных средств борьбы с мучнистой росой. Эти средства особенно эффективны, если растения еще небольшие, что позволяет всю вегетативную массу обработать максимально тщательно. Ко всему прочему, народные средства борьбы с мучнистой росой можно применять даже в тот период, когда использование фунгицидов запрещено по соображениям безопасности.Самым, пожалуй, распространенным средством борьбы с мучнистой росой является раствор соды и мыла. Для его получения нужно в ведре воды комнатной температуры растворить 60 г обычной столовой соды и 30 г антибактериального мыла. После этого полученным раствором нужно трижды обработать пораженные мучнистой росой плодовые культуры с интервалом в 7-8 дней.Неплохо себя зарекомендовал в борьбе с мучнистой росой раствор молочной сыворотки. Для его получения следует в ведре воды комнатной температуры растворить литр молочной сыворотки, после чего хорошо размешать полученный раствор и обработать пораженные растения исключительно в сухую погоду четыре раза с интервалом в три дня.Мучнистая роса на листьях чёрной смородины.Раствор кефира также помогает справиться с мучнистой росой. Чтобы получить этот раствор, нужно взять литр простокваши или хорошо перебродившего кефира и растворить в ведре воды, после чего полученным раствором необходимо обработать растения три раза с интервалом в четыре дня.Помогает справиться с мучнистой росой, в особенности на молодых деревьях, и отвар полевого хвоща. Нужно взять 150 г полевого хвоща и залить 1,5 литрами воды, дать настояться 30 часов, после чего прокипятить на медленном огне в течение 15 минут. Остается дать остынуть отвару, процедить его, разбавить в пять раз водой и можно проводить им до пяти обработок с интервалом в 3-4 дня. Стоит помнить, что данный отвар можно хранить в прохладном месте без доступа к свету не более десяти дней.При незначительном поражении плодовых культур мучнистой росой хорошо помогает с нею справиться раствор горчицы. Для его приготовления нужно взять две столовые ложки горчичного порошка и растворить в ведре воды комнатной температуры. Далее можно обрабатывать растения этим раствором до исчезновения мучнистой росы.Раствор марганцовки также поможет истребить мучнистую росу, если ее на растениях не много. Необходимо взять 6-7 г обычной аптечной марганцовки и развести в ведре воды. Этим раствором, помимо побегов и листовых пластинок, можно обрабатывать и созревающие плоды, пораженные мучнистой росой.Раствор золы наиболее эффективен на молодых растениях при незначительном поражении мучнистой росой. Это еще и хорошая внекорневая подкормка калийными удобрениями и микроэлементами. Для приготовления раствора нужно примерно 800 г древесной золы растворить в ведре воды комнатной температуры, после чего дать настояться в течение пяти дней. По прошествии этого времени в раствор нужно добавить 30 г жидкого антибактериального мыла, процедить раствор и приступать к обработкам пораженных растений.Еще один настой, служащий одновременно внекорневой подкормкой и средством борьбы с мучнистой росой, – это настой коровяка. Для его получения нужно 1 кг коровяка залить 10 литрами воды и дать настояться трое суток. Далее настой следует процедить, разбавить вдвое и можно обрабатывать им пораженные растения. Наиболее эффективен этот настой против мучнистой росы до цветения.Мучнистая роса на листьях жимолости.Луковая шелуха, её настой также является и подкормкой, и средством борьбы с мучнистой росой. Необходимо для его получения взять 300 г луковой шелухи и залить её 10 литрами крутого кипятка. После этого емкость нужно плотно закрыть крышкой и дать настояться в течение 48 часов. По прошествии этого времени раствор нужно процедить и использовать для борьбы с мучнистой росой. Особенно эффективны такие обработки до и после цветения и осенью, перед опадением листьев.В общем и целом, мучнистая роса не такое уж и опасное заболевание, если за садом следит человек с определенным уровнем знаний об этом недуге. Материала, предоставленного в данной статье вполне хватит, чтобы обнаружить болезнь и истребить ее, или, используя профилактические мероприятия, не допустить появления мучнистой росы на своих плодовых культурах.