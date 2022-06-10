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Скандальный фотосет «На пике удовольствия»: фотограф запечатлел женские эмоции в пикантный момент


Скандальные снимки женщин. Фотограф Альберт Поцей запечатлел девушек в момент оргазма.

Скандальные снимки женщин. Фотограф Альберт Поцей запечатлел девушек в момент оргазма.

 

Кто-кто, а французские мужчины не только знают толк в женской красоте, но и в любви. Порой, их фантазии и увлечения, а вместе с ними и желания заходят так далеко, что у одних вызывают улыбки, у других, напротив – раздражение и недоумение. Скандальная серия фотографий, в которой запечатлены очаровательные девушки в момент оргазма – отличный тому пример, ведь фотографу Альберту Поцею (Albert Pocej) удалось не только осуществить свою заветную мечту, но и представить на суд зрителя сиё творение. И нужно отдать ему должное, ибо получилось настолько правдоподобно и убедительно, что фотосет вызвал множество споров и резкую критику.

Очаровательная Моника. Автор: Albert Pocej.

Очаровательная Моника. Автор: Albert Pocej.

 
Легкомысленная Энжи. Автор: Albert Pocej.

Легкомысленная Энжи. Автор: Albert Pocej.

 
Страстная Лаура. Автор: Albert Pocej.

Страстная Лаура. Автор: Albert Pocej.

 
Сдержанная Брэта. Автор: Albert Pocej.

Сдержанная Брэта. Автор: Albert Pocej.

 
Милая Гедра. Автор: Albert Pocej.

Милая Гедра. Автор: Albert Pocej.

 
Дерзкая Эгле. Автор: Albert Pocej.

Дерзкая Эгле. Автор: Albert Pocej.

 

Альберт всю свою сознательную жизнь мечтал о том, чтобы запечатлеть женщин на пике высшего наслаждения. Но вот только осуществить задуманное оказалось не так-то просто, ибо желающих принять участие в столько откровенном фотосете было не так уж и много.
Из 20-ти отчаянных особ слабого пола согласившихся на эту авантюру, лишь 15 справились с поставленной перед ними задачей на все сто. Ведь главной целью фотографа было поймать в объектив своей камеры эмоции, отразившиеся на лицах моделей в момент их удовольствия. По словам автора данной серии работ, он наблюдал за процессом издалека, ставя фотоаппарат на автомат для того, чтобы ни в коем разе не смутить девушек своим присутствием. В итоге получилось очень чувственно и сексуально, ведь каждая из них, позабыв обо всём на свете, позировала в самых неожиданных местах, и была настолько прекрасна и неповторима в своих действиях и эмоциях, что не поверить в происходящее было очень трудно…
Чувственная Лаура. Автор: Albert Pocej.

Чувственная Лаура. Автор: Albert Pocej.

 
Великолепная Лорета. Автор: Albert Pocej.

Великолепная Лорета. Автор: Albert Pocej.

 
Очаровательная Муза. Автор: Albert Pocej.

Очаровательная Муза. Автор: Albert Pocej.

 
Искренняя Нэринга. Автор: Albert Pocej.

Искренняя Нэринга. Автор: Albert Pocej.

 
Сексапильная Ренета. Автор: Albert Pocej.

Сексапильная Ренета. Автор: Albert Pocej.

 
Неподражаемая Симона. Автор: Albert Pocej.

Неподражаемая Симона. Автор: Albert Pocej.

 
Потрясающая Сандра. Автор: Albert Pocej.

Потрясающая Сандра. Автор: Albert Pocej.

 
Нежная Наталия. Автор: Albert Pocej.

Нежная Наталия. Автор: Albert Pocej.

 

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Скандальный фотосет «На пике удовольствия»: фотограф запечатлел женские эмоции в пикантный момент

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Скандальный фотосет «На пике удовольствия»: фотограф запечатлел женские эмоции в пикантный моментПодписаться на мой Instagram
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