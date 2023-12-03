Как автограф средневекового рыцаря попал на стену гробницы царя Давида, вызвав недоумение археологов

Легендарный герой средневековой Швейцарии

Адриан фон Бубенберг верхом на лошади (Дибольд Шиллинг Старший).

Памятник легендарному герою Швейцарии Адриану фон Бубенбергу.





Последнее пристанище легендарного библейского царя Давида





Исследователи осматривают помещение гробницы царя Давида на горе Сион в Иерусалиме.

Исследователи в гробнице Давида изучают то, что, как они считают, является подписью Адриана фон Бубенберга.

Место, где находится гробница царя Давида.

Граффити углём, предположительно, были оставлены рыцарем Адрианом фон Бубенбергом во время его паломничества в Иерусалим в 15 веке.

С помощью современных технологий удалось идентифицировать надпись.

Гробница царя Давида внутри.

Памятник великому израильскому царю Давиду.