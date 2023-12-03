Как автограф средневекового рыцаря попал на стену гробницы царя Давида, вызвав недоумение археологов

Недавно археологи обнаружили на одной из стен гробницы легендарного библейского царя Давида странную надпись углём. При ближайшем рассмотрении учёным удалось расшифровать текст. С изумлением специалисты атрибутировали надпись, как автограф культового героя швейцарской средневековой истории, Адриана фон Бубенберга. Неожиданная связь Швейцарии времён Средневековья и Иерусалима вызвала у историков массу вопросов. Что же удалось узнать учёным?
Легендарный герой средневековой Швейцарии
Адриан фон Бубенберг верхом на лошади (Дибольд Шиллинг Старший).
Бернский патриций и военачальник Адриан фон Бубенберг прославился во время так называемых Бургундских войн. Во второй половине 15 века они велись между Берном и Королевством Бургундским. Особую известность полководцу принесла его фраза, которая впоследствии стала культовой: «Пока в нас жилы кровию полны, никто из нас оружия не сложит» («So lange in uns eine Ader lebt, gibt keiner nach»). Этими словами Адриан фон Бубенберг вдохновил на борьбу своё войско во время двухнедельной осады Муртена во много раз превосходящими силами бургундского герцога Карла Смелого.
Памятник легендарному герою Швейцарии Адриану фон Бубенбергу.
Говорят, что до этого легендарного сражения фон Бубенберг совершил паломничество в Вечный город. Там он стал Рыцарем Гроба Господня и дал обет защищать Храм Гроба Господня, который возвёл Константин Великий в 4 веке нашей эры. Этот храм служит отметиной того места, где был распят Иисус Христос и гробницы, где Он воскрес.
Последнее пристанище легендарного библейского царя Давида
Исследователи осматривают помещение гробницы царя Давида на горе Сион в Иерусалиме.
Археологи Майкл Чернин и Шай Халеви недавно заявили о новых открытиях, которые были ими сделаны во время исследования свитков из Иудейской пустыни. Особенно интересной учёные нашли надпись в гробнице царя Давида на горе Сион в Иерусалиме. Историки говорят, что в период султаната Мамлюков с 1332 по 1551 года нашей эры это здание служило монастырём и пристанищем для западных паломников. Монастырь был построен в своё время монахами-францисканцами.
Исследователи в гробнице Давида изучают то, что, как они считают, является подписью Адриана фон Бубенберга.
Место, где находится гробница царя Давида.
Сначала археологи обнаружили на стенах погребального комплекса целые участки старых выцветших граффити и древних надписей. Проведя необходимые исследования, они выяснили, что всё это было оставлено христианскими и мусульманскими паломниками, в разные времена посещавшими это святое место. Очевидно, что некоторые решили в буквальном смысле этого слова оставить здесь свой след. Всего учёные нашли почти полсотни подобных текстов на разных языках. На многих изношенных граффити были фамильные гербы европейских средневековых рыцарей.
Граффити углём, предположительно, были оставлены рыцарем Адрианом фон Бубенбергом во время его паломничества в Иерусалим в 15 веке.
С помощью новых технологических возможностей, таких, например, как мультиспектральная фотография, археологи смогли идентифицировать «автограф» Адриана фон Бубенберга. Надпись содержала геральдическую эмблему его рода и имя рыцаря. Исследователи пока точно не выяснили кому именно из рода Бубенбергов принадлежит надпись. Дело в том, что сын национального героя Швейцарии тоже совершал паломничество в Иерусалим. Более того, его тоже звали Адриан.
С помощью современных технологий удалось идентифицировать надпись.
В любом случае, эта неожиданная связь между древним святым городом Иерусалимом и средневековой Швейцарией просто поражает. Это открытие может послужить связующим звеном между культурами Запада и Востока.
Библейский царь Давид известен прежде всего своей блестящей победой над великаном Голиафом. Тот был закалённым воином гигантского роста, а Давид в то время был всего лишь неопытным подростком. Впоследствии он стал великим царём, который объединил Израиль в единое великое государство со столицей в Иерусалиме. Согласно текстам Ветхого Завета, Давид был похоронен в этом городе. Его множество раз разрушали до основания и многие исследователи считают, что царские гробницы были уничтожены.
Гробница царя Давида внутри.
Уже почти два века не утихают яростные споры учёных о точном местонахождении гробницы Давида, а также других мест захоронения древних израильских и иудейских царей. Правление царя Давида историки традиционно привыкли определять как период с 1000 по 962 год до нашей эры.
Памятник великому израильскому царю Давиду.
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