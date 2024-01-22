Удивительные археологические находки

Эти сферы, найденные в ЮАР, возвращают нас на 3 миллиарда лет назад в прошлое, в то время, когда Земля едва остыла, чтобы стать скалистой планетой. Вряд ли природа смогла создать такие ровные линии и четкие узоры. Остается только озадаченно размышлять. Возможно, это был какой-то мастер-класс по керамике, организованный на Земле межгалактическими путешественниками?









Радиоактивные скелеты из Индии

Лондонский молоток

Доисторические черепа с пулевыми отверстиями

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Крысиный король