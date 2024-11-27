Очередная порция бытовых полезностей

Чтобы в квартире было уютно, необходимо постоянно поддерживать в ней порядок. У каждой хозяйки есть свои методы, которые позволяют держать жилье в чистоте, но годные лайфхаки для ведения быта никогда не бывают лишними.







Поэтому мы регулярно делимся хитростями, которые можно добавить в личную копилку.

Лайфхак 1: Избавляйтесь от жирных пятен с помощью мела

Лайфхак 2: Убирайте суперклей на руках с помощью соли

Лайфхак 3: Чистите плиту кофейной гущей

Лайфхак 4: Режьте торт горячим ножом

Лайфхак 5: Натирайте кран зубной пастой

Лайфхак 6: Убирайте следы ручки ацетоном

Лайфхак 7: Кладите губку в мыльницу

Лайфхак 8: Выводите пятна растительным маслом

В сегодняшней статье – очередная порция полезностей. Берите на заметку!Натрите жирное пятно мелом.Жирные пятна на одежде являются самыми популярными, однако многие хозяйки все равно до сих пор не знают, как от них избавляться. А ведь все до банального просто – понадобится только мел, который прекрасно впитывает жир. Измельчите его в ступе или любым другим удобным способом до состояния крошки, после чего нанесите тонким слоем на загрязненные участки и оставьте на несколько часов, чтобы подействовал. По истечении времени уберите остатки мела влажной салфеткой или тряпкой и отправьте одежду в стиральную машину. Мел вберет в себя большую часть жира, а с тем, что осталось, справится стиральный порошок.Натрите участок кожи с клеем солью.Мы используем клей для разных целей: кто-то пытается починить обувь, кто-то помогает детям с аппликациями в школу, кто-то периодически подклеивает обои. Как бы то ни было, клей на руках остается очень часто. Самое обидное, что простым мылом он не отмывается – приходится прибегать к агрессивным средствам. Однако есть более щадящий и безопасный способ – обычная поваренная соль.Смочите запачканный участок кожи воды и посыпьте сверху небольшим количеством соли. Затем около минут растирайте клей, чтобы появилась паста грязно-белого цвета, и смойте ее мылом. В итоге ни от каких загрязнений не останется даже следа. А главный бонус этого способа в том, что соль всегда есть под рукой, и вам не придется долго ходить со «склеенными» руками.Кофейная гуща приведет плиту в порядок.Даже если вы не гадаете на кофейной гуще, выбрасывать ее в мусорное ведро не стоит – она может оказаться очень полезной в быту. Кроме того, что она устраняет неприятный запах в холодильнике, служит удобрением для комнатных растений и может использоваться в качестве скраба для кожи, кофейная гуща обладает еще и прекрасными чистящими свойствами. С ее помощью можно привести в порядок посуду, раковину и даже плиту.Чтобы вернуть варочной поверхности привлекательный внешний вид, необходимо нанести на загрязненные участки кофейную гущу и тщательно пройтись губкой. После этого смойте все теплой водой и вытрите плиту насухо бумажным полотенцем. Кофейная гуща состоит из мелких абразивных частичек, которые и помогают устранить загрязнения. При этом она действует гораздо мягче чем металлический скребок и не оставляет царапин на поверхности.Нагрейте лезвие ножа, а затем нарежьте торт на кусочкиНарезать торт на идеально ровные и красивые кусочки – тот еще квест, особенно если он слишком мягкий или, наоборот, состоит из хрустящих коржей: есть риск, что он превратится в бесформенную массу. На самом деле добиться идеального разреза совсем не так сложно, как кажется на первый взгляд – просто нужно знать один простой секрет.Перед тем, как приступать к нарезке, подержите нож в кипятке несколько минут, а затем насухо вытрите его полотенцем. Важно, чтобы лезвие было горячим, только в этом случае у вас все получится. И после отделения кусочка не уводите его вверх, а тяните на себя. Таким образом вы значительно уменьшите риск смещения слоев в торте.Зубная паста вернет крану блеск.Смесители очень быстро покрываются некрасивым налетом от жесткой воды и теряют привлекательный внешний вид. Чтобы вернуть им блеск, не прибегая к помощи бытовой химии, воспользуйтесь обычной зубной пастой. Равномерно распределите ее по поверхности крана и вотрите с помощью губки. По особо проблемным местам лучше пройтись несколько раз, чтобы точно устранить налет. Оставьте зубную пасту примерно на 30-40 минут, а затем смойте теплой водой и насухо вытрите полотенцем. Смеситель будет блестеть, словно вы только что принесли его из магазина.На заметку: Отказ от бытовой химии поможет не только сэкономить, но и продлите срок жизни смесителя. Дело в том, что из-за регулярного воздействия средств, в состав которых входят кислоты и щелочи, металл быстро портится, так как эти компоненты разъедают его.Смочите ватный диск ацетоном и приложите к пятнуЕсли у вас есть дети, наверняка вы уже не раз сталкивались с пятнами от ручки на одежде. Хотя и для взрослых это не такая уж и редкость. Не торопитесь выбрасывать испачканную одежду или превращать ее в домашнюю – есть недорого и эффективное средство, которое поможет за считанные минуты убрать следы от чернил с ткани. Мы говорим про ацетон, который входит в большинство жидкостей для снятия лака. Если вы предпочитаете красить ногти самостоятельно, вам даже не придется ничего дополнительно покупать.Возьмите ватный диск, смочите его в ацетоне и накройте чернильное пятно примерно на 15 минут. Вещество растворит следы от ручки, и одежда вновь будет презентабельно выглядеть. Просто, быстро и результативно!Положите губку в мыльницу, а сверху – мыло.Какой бы качественной и продуманной ни была мыльница, все равно мыло, которое долго в ней лежит, раскисает и теряет свой свежий вид. От этого страдает не только сам брусок, но и ванная комната в целом, так как начинает выглядеть неухоженной. Рекомендуем решить эту проблему обычной губкой. Сначала уберите с ее помощью лишнюю влагу в мыльнице, а затем положите на нее мыло. Поролон будет впитывать в себя воду и брусок не раскиснет в скором времени. Если губка значительно больше мыльницы, можно обрезать ее по форме и размеру, чтобы не портить интерьер ванной.Кстати, губка является еще и отличным помощником в стирке. Ее нужно положить в барабан стиральной машины вместе с грязной одеждой, чтобы она собрала на себя шерсть, волосы и прочий подобный мусор. Особенно эффективно губка работает в случае с джинсами, пальто и вещами с катышками. Обязательно снимите с губки жесткий слой, чтобы он не повредил ткань – в барабан можно класть только мягкую часть.Перед тем, как запустится режим полоскания, достаньте губку и выбросьте ее. Или же, если хотите сэкономить, снимите с нее мусор, ополосните под проточной водой, высушите и используйте повторно при следующей стирке.Добавьте растительное масло в таз с грязной одеждой.Да-да, вы все правильно поняли. Обычно в статьях пишут, как вывести пятна ОТ растительного масла, но в этом случае все совсем наоборот. Оказывается, с его помощью можно очистить кухонные полотенца от жира, сока ягод и прочих пятен.Чтобы вывести загрязнения, нужно приготовить раствор из следующих компонентов: пять литров горячей воды, три столовых ложки растительного масла, 200 граммов стирального порошка и две столовых ложки белизны. Хорошо все перемешайте и замочите грязные полотенца примерно на три часа. По истечении времени достаньте их из таза, отожмите и постирайте в стиральной машине на привычном режиме.