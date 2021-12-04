С нами не соскучишься!

8 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Шкурин
    Исландия...А кому она нафиг нужна?? Это ведь не Россия, где полно нефти, газа, золота и прочеее.Страна, где двери...
  • Лана Svetlana
    Очень понравилась идея! Просто и красиво!Применение железн...
  • Агрофена Иванова
    очень важная инфа...Как правильно пол...

Оптимизация пространства с помощью проволочных корзин

Оптимизация пространства с помощью проволочных корзин

Каждая девушка мечтает о том, чтобы в ее шкафу был идеальный порядок. Однако поддерживать его – довольно непростая задача. Вещи в Вашем шкафу с вместительными полками будут лежать аккуратно до того момента, как вам срочно потребуется найти затерявшуюся кофточку. Самое верное решение в этом случае – оптимизация внутреннего пространства шкафа. Один из самых лучших вариантов оптимизации внутреннего пространства шкафа – использование удобных в использовании и привлекательных проволочных полок и корзин.

Оптимизация пространства с помощью проволочных корзин

Для поддержания порядка необходимо разделить объемное пространство шкафа на автономные отсеки. Сделать это можно с помощью сетчатых стеллажных полок.

полки сетки

Полочки на ножках, а также конструкции, состоящие из нескольких ярусов, могут быть использованы в шкафу для одежды, в прихожей, в кухне для посуды и даже в ванной комнате для хранения косметики и средств для уборки.

Оптимизация пространства с помощью проволочных корзин

Подвесные корзины помогают задействовать все пространство полок, которое обычно заполняется лишь на 2/3 объема. Такие системы хранения крепятся с помощью специальных держателей, в результате чего образуется дополнительная секция для вещей.

Оптимизация пространства с помощью проволочных корзин

Открытая проволочная корзина может быть использована как мобильный вариант.

Оптимизация пространства с помощью проволочных корзин

Ее также можно закрепить на направляющих, в результате чего получится функциональный выдвижной модуль.

 

Оптимизация пространства с помощью проволочных корзин

 

Встраиваемые проволочные корзины – идеальный вариант для хранения обуви. Двух или трехъярусная конструкция позволяет аккуратно разместить до 9 пар.

Оптимизация пространства с помощью проволочных корзин

Проволочные разделители для полок –аксессуар, который помогает поддерживать порядок на длинных полках, разделяя пространство на секции необходимого размера.

Оптимизация пространства с помощью проволочных корзин

Проволочные полки и корзины позволят Вам поддерживать порядок в шкафах без особых усилий.

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх