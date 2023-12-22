Как обычная сода поможет облегчить быт

Раньше сода считалась незаменимым помощником в быту. Она в обязательном порядке была у каждой опытной хозяюшки. Да и сегодня многие хранят ее на своих полках. Но мало кто знает все секреты ее использования.







Сегодня мы решили рассказать о некоторых из них. Вы сможете узнать, как снять усталость в ногах после тяжелого трудового дня. А также как сварить вкусную и рассыпчатую гречневую кашу.



1. Как приготовить идеальный омлет на завтрак?

2. Избавляемся от пятен и запаха на одежде

3. Тонизирующая и расслабляющая ванна

4. Натуральная дезинфекция зубных щёток

5. Уборка в ванной с минимумом затрат

6. Готовим вкусную и рассыпчатую гречку

7. Продлеваем срок службы средству для мытья посуды

8. Как с помощью соды определить свежесть молока?

9. Возвращаем деревянным доскам былой блеск и свежесть

Самый пышный омлет готовят с содойМногие предпочитают готовить на завтрак яичные блюда. Чаще всего выбирая омлет за его пышность и вкус. Но мало кто может приготовить действительно воздушный омлет, который не упадёт в тарелке.Для того чтобы добиться пышного состояния омлета, стоит добавить лишь один ингредиент. Конечно же, соду. Достаточно чайной ложечки этого чудо-средства, что в ваше блюдо стало воздушным и аппетитным. Такой омлет с радостью съедят даже дети. Тем более что на вкус блюда сода никак не повлияет.Сода усилит свойства стирального порошкаМногие хозяюшки знают, как сложно отстирать пятна от фломастеров. Но мало кто пробовал добавлять при стирке соду. На самом деле ее можно использовать самыми разными способами. Замачивать, стирать и полоскать вещи после стирки.В том случае, если у вас застарелое и сложное пятно, то следует сначала замочить вещь. Для этого потребуется горячая вода и пара ложек соды. Тщательно размешайте полученный раствор и замочите в нем вещи. Через час отправьте в стирку, как обычно. Благодаря соде пятно отстирается гораздо легче.Также соду можно смешивать с порожком и кондиционером. Такое действие поможет сохранить цвет вещей как можно дольше, а тканям подарит мягкость.Сода + соль = универсальная смесьУдивительно, но раствор соды и соли поможет вам после тяжелого трудового дня. Все мы чувствуем усталость и тяжесть в ногах под вечер. Особенно если за день приходилось много ходить пешком.В этом случае нам на помощь вновь придёт сода. Правда, в компании с солью. Смешайте раствор из ложки соли, пары ложек соды и двух литров горячей воды. Тщательно размешайте. Перелейте раствор в тазик и опустите в него ноги. Очень скоро вы почувствуете расслабление.Помимо этого, такой раствор отлично подойдёт для полосканий при простуде. Соль с содой отлично помогут снять боль в горле и ускорят процесс выздоровления.Очищаем зубные щёткиВсе мы знаем насколько важно следить за гигиеной полости рта. Стоматологи советуют менять зубную щётку хотя бы раз в полгода, а лучше чаще. Но помимо этого, не стоит забывать и о дезинфекции.Если вы хотите быстро и экологично почистить свою щетку, вам поможет сода. Приготовьте раствор из одной четверти чашки соды и двух четвертей чашки горячей воды. В него необходимо поместить зубные щётки на несколько часов, а лучше на всю ночь. А с утра тщательно промойте их под проточной водой.Ваш смеситель будет сверкатьИзвестковый налёт на кране часто портит внешний вид ванной комнаты. Но не стоит бежать за дорогостоящими средствами, ведь с этой проблемой отлично справится обычная сода.Необходимо сделать кашицу из равных пропорций соды и воды. Ее следует распределить по всей поверхности крана и оставить на десять минут, после чего смыть тёплой водой. Можно также приготовить и более слабый раствор и протереть кран тряпкой. Этот вариант подойдёт при небольших загрязнениях.Также мы рекомендуем засыпать соду в сливное отверстие и пропускать горячую воду. Это поможет вам навсегда забыть про засоры.Готовим гречку правильноМногие из нас любят гречневую кашу. Но мало кто может приготовить ее действительно рассыпчатой. А для того чтобы это всегда удавалось, необходимо просто добавить немного соды при варке. Буквально на кончике ножа. Этого будет достаточно, чтобы превратить ваше блюдо в ароматное и вкусное.Кроме того, благодаря соде на поверхность воды всплывут все чешуйки, которые легко можно будет убрать ложкой. И не будет необходимости перебирать гречку перед варкой. Также сода избавит кашу от специфичного запаха, что позволит насладиться блюдом в полной мере.Сода отлично отмоет вашу посудуКажется, что средство для мытья посуды всегда заканчивается в самый неподходящий момент. Если и вы столкнулись с тем, что осталось буквально пара капель, не стоит сразу бежать в магазин.В бутылку со средством насыпьте две чайные ложки соды, столовую ложку уксуса и горячую воду. Закройте крышку и тщательно взболтайте. Поверьте, такой раствор отмоет вашу посуду ничуть не хуже любимого средства.Определяем свежесть молока с помощью содыЧасто с утра, готовя кофе, мы не успеваем проверить свежесть молока. А потом получаем молочные хлопья в чашке капучино. Чтобы избежать такой неприятности, мы расскажем, как легко и быстро определить свежесть вашего молока.Налейте его в чашка и добавьте чайную ложку соды. Если напиток свежий, он никак не изменится. А вот если на поверхности образуется плёночка, пить такое молоко не стоит. Лучше сделать из него оладушки или блины.Возвращаем свежесть разделочным доскамДля того чтобы почистить деревянные разделочные доски, достаточно лёгкого раствора соды. Благодаря ему вы не только избавитесь от загрязнения, но и легко устраните посторонние запахи. А сами доски будет выглядеть более блестящими и красивыми.Сегодня мы рассмотрим лишь небольшую часть советов по использования соды в быту. Если и вы знаете такие, делитесь с нами в комментариях.