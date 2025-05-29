За культовый особняк семьи Маккаллистеров из фильма «Один дома» просят 5,25 млн дол.

Знаменитый дом, который засветился в одном из самых популярных рождественских комедийных фильмов «Один дома», выставлен на продажу. За особняк, который так отважно защищал восьмилетний мальчишка Кевин Макаллистер, просят 5,25 млн долларов. Предлагающий сочетание кинематографической ностальгии и современной роскоши, он давно вызывает повышенный интерес, ведь мало найдется современников, которые откажутся заглянуть в него, чтобы вспомнить самые захватывающие эпизоды фильма.
1. Как старинный особняк стал популярной туристической локацией Чикаго
Культовый особняк по адресу 671 Линкольн-авеню в Уиннетке (Чикаго, США). | Фото: idealista.com.
Георгианский особняк, по адресу 671 Линкольн-авеню в Уиннетке не один десяток лет является популярной туристической точкой на карте элитного района Чикаго. Знаменитым дом стал после выхода в свет рождественского комедийного фильма «Один дома». А все потому, что именно он был превращен в «форт» предприимчивым мальчишкой восьми лет – Кевином Маккаллистером (в исполнении Маколея Калкина). Это и привело к тому, что резиденция стала одним из главных героев киноленты, вышедшей на экраны в 1990 г. Многие годы дом был самым посещаемым объектом района, а теперь и вовсе превратился в лот сайта недвижимости, поскольку его в очередной раз выставили на продажу, заинтриговав фанатов кинокомедии.
Брошенный семьей в канун Рождества, семилетний проказник Кевин Макаллистер в одиночку спасал дом от воров (фрагменты фильма «Один дома»).
Справка: В богатом районе Чикаго на берегу озера Мичиган в 1921 году появилась роскошная резиденция, построенная в георгианском стиле.
2. Современные преобразования старинной резиденции
Фасад особняка 1921 года постройки сохранил узнаваемый вид (Уиннетка, Чикаго). | Фото: elindependiente.com.
Особняк по адресу 671 Линкольн-авеню, получивший говорящее название Solo en Casa (совпадающее с названием фильма), в 2018 г., стараниями последних владельцев претерпел значительную реконструкцию и получил расширение. Естественно, в ходе ремонтных работ были сохранены основные архитектурные детали, сделавшие его знаменитым и узнаваемым, как и оригинальность самых запоминающихся, узнаваемых пространств в доме. Такое внимание к деталям позволило сохранить историческую достоверность и киношное очарование, при этом не забыли и о современных удобствах, которые обеспечивают достойный комфорт.
Парадная лестница особняка, по которой спускался на санках главный герой фильма «Один дома».
Главные «бои» разворачивались возле лестницы (фрагмент фильма Solo en Casa). | Фото: hoy.com.do.
Обновленная лестница сохранила структуру, но изменила дизайн (Solo en Casa, Чикаго).
Стоит отметить, что фасад, фойе с главной лестницей, по которой изобретательный Кевин спустился на санках, гостиная и столовая остались практически без изменений, хотя дерево и отделка стен были обновлены, чтобы придать нотку элегантности и современности просторной резиденции. Несмотря на то, что пентхаус был преобразован в настоящий СПА-уголок с гидромассажной ванной, суть дома была сохранена и никак не влияет на кинематографическую достоверность. Помимо этого в доме были обновлены коммуникации, внутренняя отделка, а также было пристроено новое крыло, в котором находится еще одна гостиная с окнами от пола до потолка, выходящими на ухоженный задний двор, просторная кухня с двумя островами, столовая и еще одна гостиная для более непринужденного отдыха в тесном кругу семьи.
Столовая в особняке во время съемок фильма «Один дома» (фрагменты фильмов).
Гостиная в старом особняке: до и после реконструкции (Solo en Casa, Чикаго).
Основное же строение сохранило пять спален и шесть ванных комнат, часть из которых имеет прямой выход на большую застекленную террасу, а также собственные ванные комнаты. В главной спальне резиденции остался действующий дровяной камин, переоборудовали гардеробную и ванную комнату, которая также может похвастаться СПА-удобствами. К ним добавили еще три спальни, соединенных с верандой, главной изюминкой которой является дровяной камин и выход в просторный сад с уютным пространством для отдыха на свежем воздухе.
В главной спальне изменился дизайн, хотя кровать осталась прежней (Solo en Casa, Чикаго).
Среди новых удобств стоит отметить крытую баскетбольную площадку с регулируемой трехочковой линией; полноценный тренажерный зал; крытую спортивную площадку; бар; кинотеатр, оборудованный по последнему слову техники и украшенный оригинальным постером фильма и фигуркой LEGO Кевина Маккалистера. Также имеется и отапливаемый гараж, рассчитанный на три автомобиля.
3. Рождественское наследие Solo en Casa выставили на продажу
За культовый особняк из семейной комедии «Один дома» просят 5,25 миллионов долларов (Solo en Casa, Чикаго).
Современная гостиная в пристроенном крыле особняка на Линкольн-авеню №671 (Solo en Casa, Чикаго). | Фото: expansion.com.
Главная столовая в легендарном особняке Solo en Casa (Чикаго). | Фото: elindependiente.com.
С момента премьеры, комедийный фильм «Один дома» стал рождественской классикой, которую с удовольствием раз за разом смотрит не одно поколение зрителей. Фильм, снятый режиссером Крисом Коламбусом, является одной из самых популярных семейных комедий всех времен, о чем свидетельствуют кассовые сборы и запросы в Сети. По сведениям редакции Novate.ru, за период, прошедший с 1990 года, культовый особняк стал не только точкой притяжения для киноманов. Он трижды менял владельцев, последний из которых приобрел его в 2012 году за 1,58 млн долларов. Теперь такая возможность появилась у всех остальных, правда, стоимость после всех ремонтов и инфляции возросла до 5,25 миллиона долларов, что большинству не под силу.
Новая кухня в культовом особняке Solo en Casa (Чикаго). | Фото: expansion.com.
Ультрасовременный кинотеатр теперь также имеется (Solo en Casa, Чикаго). | Фото: elindependiente.com.
Несмотря на это продажа особняка «Один дома» – новость, которая вызывает ностальгию и повышенный интерес у поклонников фильма. Благодаря сочетанию истории, кинематографическому участию и дополнений ультрасовременными удобствами, эта недвижимость является уникальной возможностью для тех, кто ищет дом с характером и непревзойденным наследием. Кстати сказать, на Рождество 2021 года нынешний владелец открыл двери самым удачливым гостям, забронировавшим особняк всего за 25 долларов (за ночь). Счастливчики приятно провели в комнатах с декором, похожим на декорации из фильма.
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