За культовый особняк семьи Маккаллистеров из фильма «Один дома» просят 5,25 млн дол.

1. Как старинный особняк стал популярной туристической локацией Чикаго

Культовый особняк по адресу 671 Линкольн-авеню в Уиннетке (Чикаго, США). | Фото: idealista.com.

Брошенный семьей в канун Рождества, семилетний проказник Кевин Макаллистер в одиночку спасал дом от воров (фрагменты фильма «Один дома»).

2. Современные преобразования старинной резиденции

Фасад особняка 1921 года постройки сохранил узнаваемый вид (Уиннетка, Чикаго). | Фото: elindependiente.com.

Парадная лестница особняка, по которой спускался на санках главный герой фильма «Один дома».

Главные «бои» разворачивались возле лестницы (фрагмент фильма Solo en Casa). | Фото: hoy.com.do.

Обновленная лестница сохранила структуру, но изменила дизайн (Solo en Casa, Чикаго).

Столовая в особняке во время съемок фильма «Один дома» (фрагменты фильмов).

Гостиная в старом особняке: до и после реконструкции (Solo en Casa, Чикаго).

В главной спальне изменился дизайн, хотя кровать осталась прежней (Solo en Casa, Чикаго).

3. Рождественское наследие Solo en Casa выставили на продажу

За культовый особняк из семейной комедии «Один дома» просят 5,25 миллионов долларов (Solo en Casa, Чикаго).

Современная гостиная в пристроенном крыле особняка на Линкольн-авеню №671 (Solo en Casa, Чикаго). | Фото: expansion.com.

Главная столовая в легендарном особняке Solo en Casa (Чикаго). | Фото: elindependiente.com.

Новая кухня в культовом особняке Solo en Casa (Чикаго). | Фото: expansion.com.

Ультрасовременный кинотеатр теперь также имеется (Solo en Casa, Чикаго). | Фото: elindependiente.com.