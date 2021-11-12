10 лучших гаджетов для «умного» дома, которые сделают жизнь проще

Лучшие умные гаджеты для твоего дома.
С каждым днем «умными» ставится все больше самых неожиданных вещей. В последние несколько лет и вовсе стали активно развиваться концепции «умного» жилья. Ни одна из них, впрочем, невозможна без внушительного набора гаджетов и аксессуаров. О наиболее интересных и полезных устройствах, появившихся за последнее время, сейчас и поговорим.
1. Lockitron Bolt
Закрой свой дом надежно с Lockitron Bolt.
Современный «умный» замок, который работает в связке со смартфоном и может отслеживать местоположение своего хозяина. Замок может автоматически запираться, когда устройство покинуло дом. Доступ к Lockitron Bolt можно предоставлять и другим людям, например, друзьям или родственникам. Каждый раз, когда кто-то входит в квартиру, Lockitron Bolt уведомляет об этом хозяина.
2. Butterfleye
Такая камера, как Butterfleye проследит за всем в доме.
Камера-наблюдатель для слежения за тем, что именно происходит в доме. Имеет невероятно широкий функционал. Гаджет также располагает 16 Гб памяти для хранения данных. При желании камеру можно подключить к «облачному» хранилищу. Синхронизируется устройство со смартфоном хозяина.
3. Nest Cam
Отличное решение с Nest Cam.
Другая невероятно популярная «умная» камера с невероятно широким углом обзора. Настоящее «Всевидящее око». Главной особенностью девайса является осуществления звукозаписи в условиях повышенного шума с отделением этих самых посторонних шумов, например, от речи человека.
4. Nest
Nest проследит за температурой в доме.
«Умный» термостат для контроля температуры в доме. На сегодняшний день доступно уже третье поколение аксессуара. Управлять Nest можно прямо со своего смартфона. Доступна возможность настройки огромного числа разномастных режимов и графиков работы. Гаджет сам переходит в режим экономии энергии, когда в помещении никого нет.
5. AWAIR
Пусть воздух будет чистым с AWAIR.
Устройство контроля атмосферы внутри жилого помещения. Следит не только за температурой, но и за влажностью, а также за содержанием токсинов, пыли и углекислого газа. Все собранные данные «сбиваются» в информационную сводку, которая регулярно предоставляется хозяину на смартфон.
6. Keen Home
Отличное решение для любого дома - Keen Home.
Новая «умная» система вентиляции, которая поможет сделать воздух в доме действительно чистым и свежим. Главным достоинством инновационного гаджета является возможность синхронизации не только со смартфоном хозяина, но и с другими подобными устройствами, например, с термостатом.
7. Lucy
Естественный светильник Lucy.
«Умный» сферический стеклянный светильник, который улавливает солнечный свет при помощи подвижного зеркала и перенаправляет его туда, где он (по мнению устройства) действительно нужен. Полезность гаджета вызывает вопросы, однако разработка действительно заслуживает внимания, хотя бы за интересную идею.
8. Twist
Когда одного светильника мало, надо брать Twist.
Современному светильнику уже мало быть просто светильником. Например, Twist может не только давать свет разного качества и яркости, но и проигрывать музыку, озвучивать интересующие пользователя новости и сообщения с его почты. Есть также интересная функция подбора яркости и цвета света под время суток.
9. Luna
Матрас-помощник Luna.
А вот «умный» матрас, который будет отслеживать циклы сна и состояние человека, который на него лег. Все собранные данные выводятся в специальном приложении, которое также может давать некоторые советы относительно того, как спать лучше и крепче.
10. Little Printer
Маленький помощник в рутинных делах Little Printer.
А это очаровательное устройство поможет быстро делать заметки на каждый случай жизни. Впрочем, такое и неплохим украшением для пустующей стены может стать.
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