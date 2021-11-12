10 лучших гаджетов для «умного» дома, которые сделают жизнь проще

Лучшие умные гаджеты для твоего дома.

1. Lockitron Bolt

Закрой свой дом надежно с Lockitron Bolt.

2. Butterfleye

Такая камера, как Butterfleye проследит за всем в доме.

3. Nest Cam

Отличное решение с Nest Cam.

4. Nest

Nest проследит за температурой в доме.

5. AWAIR

Пусть воздух будет чистым с AWAIR.

6. Keen Home

Отличное решение для любого дома - Keen Home.

7. Lucy

Естественный светильник Lucy.

8. Twist

Когда одного светильника мало, надо брать Twist.

9. Luna

Матрас-помощник Luna.

10. Little Printer

Маленький помощник в рутинных делах Little Printer.