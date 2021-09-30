Странные необычные достопримечательности в Боснии и Герцеговине

Существует столько всего, что можно сделать на этом Балканском полуострове, что трудно понять, с чего начать! Из огромного количества странных и удивительных мест мы выбрали для вас самые лучшие достопримечательности, которые стоит посетить во время поездки в эту страну!



10. Скульптура Брюса Ли в Мостар (Mostar)

9. Памятник говяжьим консервам ICAR, Сараево (Sarajevo)

8. Мемориальное партизанское кладбище, Мостар

7. Авиабаза Желява (Željava Airbase), Желява

6. «Пирамида Солнца» (Pyramid of the Sun), Високо (Visoko)

5. Бобслейная трасса в Сараево

4. Этно-деревня Станишича (Stanisic Etno Village), Биелина (Bijeljina)

3. Речной домик на Дрине, Вишесава

2. Водяные мельницы Яйце (Watermills of Jajce), Езеро (Jezero)

1. Водопад Кравице (Kravice Waterfalls), Студенак (Studenci)