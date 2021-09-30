Странные необычные достопримечательности в Боснии и Герцеговине

Существует столько всего, что можно сделать на этом Балканском полуострове, что трудно понять, с чего начать! Из огромного количества странных и удивительных мест мы выбрали для вас самые лучшие достопримечательности, которые стоит посетить во время поездки в эту страну!
10. Скульптура Брюса Ли в Мостар (Mostar)
Давайте начнём этот список с прекрасной статуи неповторимого Брюса Ли, расположенной в самом сердце города Мостар!
В лучшие времена, в период 1970-1980-х годов, молодёжь социалистической Югославии имела своеобразную одержимость: юноши были буквально поглощены гонконгскими фильмами с кунг-фу, а их любовь подпитывалась постоянным притоком пиратских видеокассет. Брюс Ли стал культовым героем, и тысячи детей повторяли его движения из фильмов с самодельными нунчаками.
Спустя годы после войны Мустар остаётся разделённым городом: боснийское мусульманское население живёт с восточной стороны реки Неретва (Neretva), в то время как западный берег реки населяют практически исключительно хорваты. Однако любовь к Брюсу Ли и память о нём — одно из тех редких вещей, которые всё ещё объединяют людей. Чтобы чтить его память, жители возвели первую в мире статую легенды боевых искусств и философа Брюса Ли.
Идею памятника придумала группа молодёжи из «Городского движения Мостар» (Mostar Urban Movement). А 26 ноября 2005 года статуя Брюса Ли в натуральную величину, созданная хорватским скульптором Иваном Фийоличем (Ivan Fijolić), была торжественно открыта в городском парке Зриньски (Zrinjski City Park) на западной стороне города Мостар.
К сожалению, даже Брюс Ли не устоял против силы злого умысла. Через несколько дней после открытия памятника в отношении него был совершён акт вандализма. Затем скульптура переехала в более безопасное место. В следующий раз она появилась в Загребе (Zagreb) в рамках фестиваля искусств, а сейчас вернулась в парк в своём великолепии и продолжает радовать собой поклонников легендарного Брюса Ли.
9. Памятник говяжьим консервам ICAR, Сараево (Sarajevo)
Нет, это не самые большие в мире говяжьи консервы, это, по сути — военный памятник некачественной гуманитарной помощи.
Этот ироничный военный монумент выказывает презрение несъедобным продуктам питания, которые сюда привозили в рамках гуманитарной помощи. «Если будет ещё одна осада, то я лучше умру, чем съем консервы ICAR».
Следы и воспоминания об осаде Сараево 1992-1995 г.г. всё ещё можно увидеть по всему городу, однако памятник говяжьим консервам «ИКАР» отличается от них своей ироничностью.
Осада Сараево привела к тому, что стало самым продолжительным гуманитарным воздушным мостом в истории. Продлившись с 3 июля 1993 года по 9 января 1996 года, он даже превзошёл двухлетний Берлинский воздушный мост 1948-1949 гг. Было осуществлено 12.000 рейсов, благодаря которым жителям Сараево было доставлено 160.000 тонн продовольствия и медикаментов, но этому не всегда были рады.
Говяжьи консервы ICAR вскоре стали символом недостатков гуманитарной помощи. По сообщениям очевидцев, собранным писателем Дэвидом Чарльзом (David Charles), иногда продукты представляли собой остатки со времён Вьетнамской войны, срок годности которых истёк 20 лет назад, а иногда это была свинина, что является вопиющим недосмотром, если учесть, что половина населения, получающая гумпомощь от ООН, были мусульманами. Даже собаки и кошки, рассказывали, не отказывались есть содержимое консервов.
После войны «признательные жители Сараево» поблагодарили международное сообщество посредством этой золотистой метровой консервной банки с говядиной «ICAR».
8. Мемориальное партизанское кладбище, Мостар
Этот сюрреалистический мемориал/кладбище является захоронением с разрушающейся каменной кладкой и надгробиями в форме пазлов.
Построенное в честь югославских партизан, погибших во время Второй мировой войны, Мемориальное партизанское кладбище в Мостаре является как самим по себе памятником, так и настоящим кладбищем, где мёртвые нашли свой вечный покой. Но с момента своего создания это странное кладбище превратилось в ветхое, заброшенное царство фантазии.
Разваливающийся каменный мемориал был спроектирован архитектором Богданом Богдановичем (Bogdan Bogdanović), известным своими абстрактными, вдохновлёнными политикой бетонными скульптурами. Завершённое в 1965 году, кладбище хранит в своей земле останки 560 членов Народно-освободительной армии Югославии, убитых в годы Второй мировой войны. Необычное кладбище было спроектировано в несколько ярусов, вроде рисовых полей, а надгробия выполнены в форме, напоминающей пазлы.
Погребальные «ступеньки» ведут к огромной стене, в центре которой находится фонтан. К сожалению, в 1990-х годах кладбище пришло в упадок, кроме того, оно было повреждено в результате боевых действий во время войны в Югославии. В 2005 году были предприняты усилия по восстановлению мемориала, в результате которых многие памятники и конструкции были отремонтированы, но вскоре он в очередной раз пришёл в упадок.
Сегодня кладбище считается достопримечательностью, но заполненный мусором фонтан и крошащийся цемент демонстрируют пренебрежение им, впрочем, это место всё ещё является довольно посещаемым.
7. Авиабаза Желява (Željava Airbase), Желява
Эту заброшенную подземную авиабазу стоит посетить только ради того, чтобы увидеть место, которое выглядит, как секретная база пришельцев.
В фильме «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» повстанцы прячут свой космический корабль на подземной базе, планируя вывести его только для того, чтобы нанести удар по Империи. Авиабаза Желява была югославской версией этой базы.
Расположенный в западной части Боснии, на границе с Хорватией, «Объект 505″, как официально называлось это место, был крупнейшим на Балканах подземным аэродромом. Основной целью «Объекта 505″ было размещение радиолокационной системы раннего предупреждения, а также обеспечение стратегического командного центра для обороны страны.
Строительство базы проходило в полной секретности в период с 1957 по 1965 год, а его стоимость составила 6 миллиардов долларов, что в 3 раза превышает современные годовые военные бюджеты Сербии и Хорватии, вместе взятые.
Авиабаза была построена так, чтобы выдержать прямое попадание ядерной бомбы в 20 килотонн. Под землёй располагались генераторы, казармы, имелся доступ к источнику питьевой воды, а также к топливу, которое поступало через 20-километровую сеть подземных трубопроводов. В столовой авиабазы могли обслуживаться 1000 человек, а запасов провианта и боеприпасов хватало на месяц автономного функционирования базы.
В ходе Югославской войны подземная авиабаза была разрушена. Во время её посещения следует соблюдать крайнюю осторожность, так как вокруг неё находится огромное количество неразорвавшихся мин. Сегодня она используется местной полицией для проведения тренировок по разминированию в условиях, максимально приближённых к боевым.
6. «Пирамида Солнца» (Pyramid of the Sun), Високо (Visoko)
Говорят, что это — первая пирамида в Европе, которая, как полагают, была построена в между 12.000 и 500 г. до н.э.
Споры о «боснийской пирамиде» начались в 2005 году со статьи в ежедневной боснийской газете «Dnevni Avaz», в которой говорилось о том, что недалеко от города Високо обнаружена пирамида, похожая на египетские, и многие называют её «первой европейской пирамидой».
В апреле 2006 года на этом месте начались раскопки под руководством хьюстонского слесаря Семира Османаджича (Semir Osmanagić), который утверждает, что сооружения были построены, скорее всего, иллирийцами, и что пирамида была возведена в период 12.000-500 г. до н.э.
«Пирамида» в то время стала знаменитой, получила название «Пирамида Солнца», и стала размножаться, и сейчас о ней говорят, как о центре целой «Долины пирамид». По словам Османаджича, в долине есть ещё четыре других структуры: «Боснийская пирамида Луны» (Bosanska Piramida Mjeseca), «Боснийская пирамида Дракона» (Bosanska Piramida Zmaja), «Боснийская пирамида Любви» (Bosanska Piramida Ljubavi) и «Храм Земли» (Hram Zemlje).
Пока учёные ведут споры о том, является ли это открытием века или результатом псевдонаучного представления об археологии, вы можете съездить в Високо и увидеть своими глазами эти необычные сооружения.
5. Бобслейная трасса в Сараево
Построенная для Зимних Олимпийских игр 1984 года, эта бобслейная трасса теперь является излюбленными местом скейтеров и художников граффити.
1300-метровая бетонная трасса была завершена в 1982 году и включала в себя всего 13 поворотов. Трек окупился во время Олимпиады, был повторно использован во время соревнований по бобслею на Кубок мира и, казалось, будет выплачивать дивиденды ещё многие годы.
К сожалению, когда в 1991 году началась Югославская война, трек, как и остальная страна, оказался втянутым в боевые действия. Его изогнутые повороты использовались в качестве оборонительных позиций для боснийских сил, и весь трек испещрён пулевыми отверстиями и другими повреждениями.
Сегодня бобслейная трасса является любимым местом местных художников граффити, которые разрисовали целые полосы трека. В настоящее время здесь начинается реконструкция для будущих соревнований по бобслею, но официальные экскурсии по ней ещё проводятся, так что поспешите!
4. Этно-деревня Станишича (Stanisic Etno Village), Биелина (Bijeljina)
Построенная семьёй Станишич, эта деревня в средневековом стиле теперь является отличным местом отдыха для всей семьи, которое стоит посетить!
Уникальная деревня появилась в 2003 году благодаря Борису Станишичу, который несколько лет путешествовал по югославским деревням в поиске старых объектов и домов. Результатом его трудов стала аутентичная деревня, состоящая из кузницы, водяной мельницы, зернохранилища и деревянных домов с мебелью и народными костюмами, которая расположена в центральной части равнины Семберске.
3. Речной домик на Дрине, Вишесава
Эта небольшая хижина на маленьком скалистом острове, построенная в 1969 году, всё ещё стоит на своём месте (хоть и в полуразрушенном состоянии).
На протяжении более 40 лет этот всё более и более известный по всему миру домик удерживает равновесие на вершине скалы посредине реки. Он чудесным образом избегает ежегодного подъёма и спада воды.
Согласно легенде, группа молодёжи была очарована этим местом, посчитав, что торчащая из реки Дрина скала является идеальным местом для загара и купания. На следующий год владелец принялся за трудоёмкую задачу строительства дома на скале, чего, конечно же, он не мог достичь без помощи своих друзей. С того времени хижина служила для своего создателя местом отдыха на выходные.
После того, как National Geographic опубликовал фотографию безымянного уединённого домика в своей рубрике «Фото дня», началось настоящее паломничество людей к берегу реки Дрина, чтобы увидеть это место своими глазами. Впрочем, эта достопримечательность до сих пор является частной собственностью, поэтому при посещении этого места это нужно иметь в виду.
2. Водяные мельницы Яйце (Watermills of Jajce), Езеро (Jezero)
Видите все эти небольшие хижины? Всё они — крошечные водяные мельницы, которые во времена Австро-Венгерской империи использовались для того, чтобы превратить пшеницу в муку.
Яйце, расположенный в центральном регионе Боснии и Герцеговины, является историческим городом, сквозь который течёт вода. Известные огромным водопадом в центре города, две встречающиеся реки — Плива (Pliva) и Врбас (Vrbas) — сделали это место в XIV веке столицей тогдашнего Королевства Боснии. В городе возвели крепость, укрепили стены, а внизу по течению, в районе Пливских озёр, были построены почти два десятка небольших хижин, служивших местным фермерам в качестве мельниц.
В настоящее время больше не используемые по назначению, мельницы Пливских озёр привлекают туристов своей красотой и водопадами. Один из них впечатляет спадающей водой с высоты почти 20 метров.
1. Водопад Кравице (Kravice Waterfalls), Студенак (Studenci)
Среди самых захватывающих природных особенностей этого региона главной является искрящийся водопад Кравице, расположенный примерно в 40 км от города Мостар.
Расположенный на реке Требижат (Trebižat), этот водопад, выглядящий так, будто находится в тропических джунглях, кажется здесь неуместным. Поэтому он и считается одним из самых больших тайн, которую вам может предложить Босния и Герцеговина. Воды реки Требижат разветвляются, спадая с туфовой стены с высоты 30 метров, образуя природный амфитеатр.
Популярное среди местных жителей, туристов и любителей рафтинга в летнее время, это место является идеальным для отдыха всех тех, кто хочет расслабиться и насладиться чистым воздухом и умиротворяющими звуками ниспадающего водопада. Так что, отправляясь сюда, имейте в виду, что летом это место становится очень многолюдным.
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