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«Сад земных наслаждений»: интерпретация на новый лад


Прорастая корнями. Автор: Maria Tiurina.

Прорастая корнями. Автор: Maria Tiurina.

Художник-иллюстратор и дизайнер Мария Тюрина известна своими необычными сериями работ, в одной из которых она изобразила семь смертных грехов человечества в образе кошек. На этот же раз её посетила не менее гениальная идея воссоздать сцену из триптиха «Сад земных наслаждений» Иеронима Босха. Что из этого вышло, видно в ниже приведённых изображениях, на которых художница поэтапно отображает задуманный сюжет...

Как известно «Сад земных наслаждений» получил своё название по теме центральной части триптиха, посвящённой сладострастию. Именно поэтому, Мария решила воссоздать в своей акварельной работе одну из частей, в которой Бог, представляет ошеломлённому Адаму Еву в безмятежном и мирном Раю. Но вот только Эдем в данной работе автора больше похож на маленький Ад, населённый дивными существами, витиеватыми растениями и сверхъестественными элементами.
Эдем. Автор: Maria Tiurina.

Эдем. Автор: Maria Tiurina.

 
Фрагмент работы. Автор: Maria Tiurina.

Фрагмент работы. Автор: Maria Tiurina.

 
Рабочие моменты. Автор: Maria Tiurina.

Рабочие моменты. Автор: Maria Tiurina.

 
Прорисовка деталей. Автор: Maria Tiurina.

Прорисовка деталей. Автор: Maria Tiurina.

 
Взгляд. Автор: Maria Tiurina.

Взгляд. Автор: Maria Tiurina.

 
Последние штрихи. Автор: Maria Tiurina.

Последние штрихи. Автор: Maria Tiurina.

 
Готовая работа «Сад эдем». Автор: Maria Tiurina.

Готовая работа «Сад эдем». Автор: Maria Tiurina.

 

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«Сад земных наслаждений»: интерпретация на новый лад

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«Сад земных наслаждений»: интерпретация на новый ладПодписаться на мой Instagram
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