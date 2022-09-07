Кирка, лопата и скребок: скульптор-самоучка создает шедевры

Когда люди думают о пещерах, они представляют себе сырость и темноту с нависающими сводчатыми потолками. И если это не карстовые образования, то ничего гламурного и красивого в них найдешь.
Ра Полетт более 30 лет создает удивительные шедевры, используя лишь кирку, лопату и скребок (Нью-Мексико, США). | Фото: spacesarchives.org.
Справка: Ра Полетт (1940 г.) — уроженец Чикаго, выросший в северной Индиане, так и недоучившись в колледже, на 4 года ушел служить на флагманском корабле ВМФ. Вместе с экипажем корабля он принимал участие в боевых действиях во Вьетнаме. После демобилизации он скитался по стране и работал разнорабочим, в основном на фермах, пока в конце концов не осел в Эмбудо, совмещая роль ландшафтного дизайнера и волонтера, помогающего людям с ограниченными возможностями. Это занятие он бросил после того, как задумал вырезать собственную пещеру под названием «Камера Сердца» в ущелье Рио-Гранде.
Иногда, используя уже существующие трещины, а иногда просто вырубал туннель в скалах из мягкого песчаника, увлеченный творец прокладывал свой путь в подземный мир, создавая из горной породы умопомрачительные, волшебные пространства, украшенные фестонами, резным декором, выступами, колоннами и пространствами, инкрустированными цветными камнями (чаще искусственными). Ра Полетт с любовью относится к своим пещерам, тщательно вырезая их в глубине склона горы, украшая эмоциональными мотивами и уникальными рисунками, которые плавно вытекают из поверхностей пещер, как будто они образовались в результате естественных процессов, а не с помощью рук человеческих. Все что он делает, за что берется, основывается на увлечении, любви, страсти к искусству и созиданию, а не ради заработка.
Когда работа его полностью удовлетворяла, он попросту оставлял пещеры, чтобы их могли обнаружить и исследовать туристы, которые предпочитают активный отдых и экзотические ландшафты. Мастер всегда надеялся, что пещерные замки и своеобразные храмы понравятся посетителям, и люди получат истинное наслаждение, путешествуя по лабиринтам, изучая каждую деталь, в которую он вложил душу. А может даже смогут помедитировать или обратиться к Всевышнему, ведь многие посетители отмечают, что в этих пещерах царит особенная атмосфера, располагающая к молитве, размышлению о тайнах бытия и мечтаниям.
Кстати сказать, не все пещерные шедевры остались без присмотра и в общем доступе. Одним из них является собственный пещерный дом, который незаурядный мастер сотворил первым. Понадобилось несколько лет на создание удивительной обстановки, включая стены, сводчатые потолки, галереи и переходы из комнаты в комнату, световые люки, эффектные поддерживающие колонны, украшенные замысловатыми узорами и даже предметы мебели, прежде чем он смог в нем поселиться, наслаждаясь проделанной работой. Энтузиаст долго и тяжело трудился, ведь в этом деле мало загореться мечтой о создании умопомрачительных шедевров, нужно было сантиметр за сантиметром не только извлекать породу, но и скоблить, высекать и вырезать детали, до тех пор, пока не получалось облачить свое видение в осязаемые формы.
По сведениям авторов, за 30 лет непрерывного труда Ра Полетт выкопал 15 фантастической красоты пещер, часть из которых была сделана на заказ тех, кто хотел побаловать себя уединенным убежищем, являющимся частью необычайного искусства, среди которого можно было бы жить, наслаждаясь красотой и единением с природой. Стоит отметить, что все пещеры различаются по размеру и дизайну, тем не менее всех их объединяют «парящие» стены, отполированные до алебастровой белизны и гладкости, барельефные скульптуры, элегантные колонны (некоторые достигают 12-метровой высоты) и люки, сквозь которые проникает солнечный свет, придавая обстановке динамичность и особую энергетику нереальности. При этом убранство любой из пещер ярко демонстрирует преданность своему делу и незаурядные способности мастера.
Примечательно: Первым высоко художественным комплексом, сделанным на заказ Ра Полеттом, стала пещера под названием «Окна святилища Земли», которую он вырезал на вершине скалы недалеко от Охо-Кальенте для курортного и ретритного центра Origin на Ранчо-де-Сан-Хуан. Благодаря его стараниям и вдохновению гости заведения имеют возможность посетить пещерное святилище самостоятельно или отправиться вместе с экскурсией, правда, записываться придется заранее. Дневные посетители и даже ночные гости могут пройтись по полукилометровой пещере, наслаждаясь незабываемой красотой резных элементов, сквозь 10 метровые световые люки увидеть с недр земли бескрайнее голубое/звездное небо, окунуться в звуковую ванну, издающую чарующие звуки хрустальными поющими чашами и даже провести свадебную фотосессию. Кстати сказать, отдыхающим курорта придется за все это великолепие заплатить отдельно, билет за 2,5 часовую экскурсию с вкусным обедом обойдется в 87 дол. для взрослого и 40 для ребенка.
Несмотря на то, что многие знакомые и родственники мастера считают его одержимым пещерами, Полетт часто подчеркивает, что он делает эту изнурительную работу просто потому, что любит процесс созидания, ведь когда дети стремятся играть, их же нельзя назвать одержимыми или фанатиками. «Когда вы делаете что-то, что вам нравится, и вас тянет к этому, вы тратите все свое время без сожаления. Я уверен, что я не единственный человек, который просто любит то, что делает. Меня привлекает трансформация, как процесс, который может изменить кусок камня или монолитную стену до неузнаваемости, даже если на преобразования понадобятся годы упорного труда. Зачастую те, кто создает своими руками, стремятся сотворить уникальные вещи, частью которых являются они сами. Но особенно важно, когда плоды творчества доставляют радость еще и окружающим», — рассказывает о своем увлечении человек, который половину жизни посвятил созиданию во благо других.
И его труды действительно были оценены должным образом. Нет, не материально, к деньгам Ра Полетт абсолютно равнодушен, даже выполняя заказы, он никогда не требовал зарплату больше 12 дол. в час, несмотря на то, что такого рода работа оценивается гораздо выше (в 2000 г., например, средняя заплата в США составляет 15 дол./час, а в 2022 г — 27,3 дол./час). Жизнь и творчество незаурядного художника были отражены в документальном фильме Cavedigger («Пещерный копатель»), снятом американским кинорежиссером Джеффри Кароффом, который был номинирован на Премию «Оскар» в 2014 г.
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