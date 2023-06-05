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Подкормите томаты органикой, и вы их не узнаете

Томаты являются одной из излюбленных культур, а потому выращивается повсеместно. Чтобы после высадки в грунт рассада томатов прижилась и активно пустилась в рост, дайте ей одну органиескую подкормку.
Внимание: взрослые томаты, на которых уже завязались плоды, нельзя подкармливать таким средством, иначе они зажируют!

Подкормите томаты органикой, и вы их не узнаете

В 5 л воды всыпьте 5 кг курника. Сюда же добавьте 250 мл микробиологического средства Байкал-Эм. Тщательно размешайте.

Подкормите томаты органикой, и вы их не узнаете

Теперь в 10 л воды возьмите чуть меньше 0,5 банки размоченного курника с Байкалом-Эм.

Подкормите томаты органикой, и вы их не узнаете

Поливайте полученной подкормкой каждое растение по ковшику (0,7 л). Растение быстро пустится в рост и вскоре будет завязывать плоды!

Подкормите томаты органикой, и вы их не узнаете

Подробнее о том, как подкормить рассаду томатов, смотрите в видео ниже:


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Томатыподкормка

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