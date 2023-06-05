Подкормите томаты органикой, и вы их не узнаете

Томаты являются одной из излюбленных культур, а потому выращивается повсеместно. Чтобы после высадки в грунт рассада томатов прижилась и активно пустилась в рост, дайте ей одну органиескую подкормку.

Внимание: взрослые томаты, на которых уже завязались плоды, нельзя подкармливать таким средством, иначе они зажируют!







В 5 л воды всыпьте 5 кг курника. Сюда же добавьте 250 мл микробиологического средства Байкал-Эм. Тщательно размешайте.







Теперь в 10 л воды возьмите чуть меньше 0,5 банки размоченного курника с Байкалом-Эм.







Поливайте полученной подкормкой каждое растение по ковшику (0,7 л). Растение быстро пустится в рост и вскоре будет завязывать плоды!







Подробнее о том, как подкормить рассаду томатов, смотрите в видео ниже:



