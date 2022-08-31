В пылу азарта: как один князь жену в карты у другого выиграл

В творчестве Михаила Лермонтова можно отыскать поэму «Тамбовская казначейша», в которой один персонаж выигрывает у второго в карты супругу. Это произведение вызвало неподдельный интерес у публики, потому что история, которая легла в основу сюжета, произошла на самом деле.













Скандальная история произошла в 1800-х годах в Москве. Князь Александр Николаевич Голицын (1769-1817 гг.) был владельцем невероятного состояния и 24000 душ крепостных. В светских кругах его считали самодуром и даже дали прозвище «Cosa rara» («редкая вещица»). Голицын любил жить на широкую ногу: каждый день дарил шампанское извозчикам, кидал золото уличным беднякам, безропотно оплачивал векселя, в которых ростовщики дописывали нули. К себе в жены князь получил красавицу Марию Григорьевну, урожденную Вяземскую, но не оказывал ей должного внимания.







Мария Григорьевна Разумовская (1772-1865), ур. Вяземская . М. Э. Л. Виже-Лебрён.



Князь Лев Кириллович Разумовский был безумно влюблен в княгиню Голицыну. Он дарил ей дорогие наряды, сопровождал на балы. Естественно, вскоре общественность заговорила о неподобающих отношениях замужней женщины и Разумовского. Развод в то время воспринимался как гром среди ясного неба.







Карточная игра, эскиз.

Н. П. Петров, 1876 год.Поначалу Лев Кириллович хотел вызвать мужа возлюбленной на дуэль, но затем решил поступить хитрее. Князь Голицын слыл азартным игроком . Так вот, князья Голицын и Разумовский встретились за игорным столом (это произошло примерно между 1799 и 1802 гг). В тот вечер Голицыну не везло, он все время проигрывал. Ближе к утру, Разумовский предложил Голицыну невероятную ставку: его жену в обмен на все проигранное. Поначалу князь отказался, но потом поразмыслил о тех долгах, которые пришлось бы выплачивать на утро, да еще и азарт от игры не выветрился – в общем, он согласился… и проиграл.Портрет графа Л. К. Разумовского. В. Л. Боровиковский, 1800-е гг.Мария Григорьевна переехала к Разумовскому , хотя она была оскорблена тем, что ее разыграли как дворовую девку. Церковь тоже дала согласие на развод, т. к. муж выставил показав пренебрежение к семейным догмам, поставив жену на кон.Графиня Мария Григорьевна Разумовская. А. П. Брюллов, ок. 1826-1829 гг.Все бы ничего, Голицын с Разумовским даже не поссорились, вот только светское общество теперь не приминало «отпущенницу». Опальные влюбленные могли посещать только семейные праздники. Все изменилось после того, когда одно из таких мероприятий посетил император Александр I. Он демонстративно пригласил княгиню на полонез, чем положил конец светским пересудам.Разумовские прожили в мире и согласии 16 лет. Общих детей не было, поэтому они взяли к себе одного воспитанника и двух воспитанниц. Голицын, в свою очередь, растратил все состояние и доживал свой век на пенсию, великодушно выплачиваемую ему троюродным братом.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)