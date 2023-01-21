Реалистичные космические пейзажи из пищевых ингредиентов

Фотограф Навид Барати (Navid Baraty) приглашает совершить виртуальное путешествие по космическому пространству, посмотрев его серию работ «WANDER Space Probe». Трудно поверить, но все эти изображения на самом деле являются сканами, созданными при помощи сканера Epson и обычных кухонных принадлежностей и пищевых ингредиентов, которые можно найти практически в любом доме.









Планета и спутник: блины.

Фон: оливковое масло, мука, корица, тмин, соль.







Планета Земля: дно стакана с бурбоном, кокосовым молоком, водой, соевым соусом, пищевым красителем.

Звёзды: соль, мука, корица, карри порошок.







Туманность: вода, кофе, пищевой краситель.

Звёзды: сахар, пекарский порошок.







Планета: дно стакана с апельсиновым соком, васаби, томатным соусом.

Туманность: вода, кофе, пищевой краситель.

Луна: блин.







Туманность: чай, вода, пищевой краситель.

Звёзды: мука, горошины перца.







Галактика: карри порошок, корица, семена мака, мука, соль, сырный порошок, тмин.







Туманность: сакэ, вода, пищевой краситель, мука, соль.







Огненное кольцо: куркума, сырный порошок, корица, пищевая сода.







Астероид: картофелина.

Космический мусор: кофе, горошины перца, крошки печенья Girl Scout.







Туманность: соус Sriracha, порошок чили, корица, пищевая сода, соль, кошачья шерсть.







Марс: дно стакана с томатным соусом, водой, пищевым красителем, соевым соусом и кокосовым молоком.

Фон: мука, пищевая сода.







Туманность: соевый соус, кофе, пищевой краситель, мука, соль.



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