9 продуктов, которые можно есть вечером и не переживать о лишних сантиметрах на талии

Самым проблемным приемом пищи является ужин. После работы сил остается разве что на бутерброды, омлет или заказ пиццы на дом через приложение. Novate.ru предлагает не испытывать желудок на прочность и употреблять исключительно полезные продукты, которые отлично насыщают, не способствуют набору веса и улучшают сон. Подробнее о них – в нижеизложенном списке.
1. Картофель
Холодный картофель можно есть без опасения. / Фото: 1zoom.ru
Да-да. Несмотря на то, что многие диетологи настороженно относятся к картофелю и рекомендуют ограничить его количество в своем рационе, при желании можно смело включать овощ в свое меню, но только в холодном виде. Дело в том, что в состав охлажденного корнеплода входит резистентный крахмал. Он плохо усваивается человеком, однако полезные кишечные бактерии, которые способствуют снижению веса, очень трепетно к нему относятся. Если не хотите есть холодный гарнир, приготовьте салат с картофелем. В интернете можно найти не только Оливье или Селедку под шубой, но также много других, более оригинальных рецептов, включающих картофель.
Обратите внимание: Резистентный крахмал входит в состав не только холодного картофеля, но также зеленых бананов. Поэтому в следующий раз, когда будете в супермаркете, проигнорируйте желтые бананы и отдайте предпочтение их зеленым «собратьям».
2. Зрелый сыр
Зрелый сыр содержит аминокислоту триптофан. / Фото: zastavki.com
Рекомендуемая доза аминокислоты триптофан, которая улучшает сон и способствует усиленной выработке серотонина (гормона счастья), составляет 250-425 миллиграммов. А в 28 граммах сыра чеддер содержится 91 миллиграмм, что является довольно высоким значением. Продуктов с таким показателем немало, однако у сыра есть преимущество перед ними. Дело в том, что человек не может насытиться продуктами с высоким инсулиновым индексом. Чем он выше, тем больше инсулина вырабатывается в поджелудочной железе и тем быстрее появляется чувство голода. Что касается сыра, то у него очень низкий инсулиновый индекс, поэтому если вы перекусите несколькими кусочками, то надолго забудете дорогу на кухню. Вечером, когда продукты плохо усваиваются и нельзя есть ничего тяжелого и калорийного, это особенно актуально.
3. Семечки
Семечки полезны для здоровья. / Фото: all-dieta.ru
Этот продукт редко можно встретить в меню людей, которые следят за своим весом и придерживаются правильного питания. Причина проста – семечки отличаются высокой калорийностью. Однако, несмотря на этот недостаток, у них есть и много достоинств. Так, например, семена льна практически не содержат углеводов, зато в их состав входят незаменимые и очень полезные для организма жирные кислоты омега-3. На столовую ложку молотых семян приходится 1,8 грамма.
Если добавлять небольшое количество семечек в готовые блюда или использовать их в качестве перекуса, вы сможете разнообразить свой рацион и дополнить его растительным протеином. Особого внимания заслуживает конопляное семя, в одной столовой ложке которого содержится целых 10 граммов белка. Вряд ли вы будете думать о еде после такого перекуса, поэтому обязательно возьмите продукт на заметку.
4. Растительное молоко
Миндальное молоко быстро усваивается. / Фото: veganfirst.com
Пить цельное коровье молоко перед сном – плохая идея, если конечно вы не хотите разбудить волчий аппетит. Дело в том, что оно содержит лактозу – молочный сахар, который очень быстро повышает уровень глюкозы в крови, вследствие чего просыпается чувство голода. С возрастом проблема только усугубляется, ведь в организме уменьшается количество фермента, который отвечает за усвоение молочного сахара. К счастью для любителей молочных продуктов, выход есть.
Попробуйте вместо коровьего молока включить в свой рацион ореховое. В его состав не входит лактоза, поэтому оно намного легче и быстрее усваивается, не провоцируя резкое повышение инсулина. Отдавать предпочтение можно миндальному, кокосовому, кедровому – благо в магазине выбор подобной продукции очень большой. Если хотите сэкономить и на 100% быть уверенным в качестве молока, приготовьте его самостоятельно в домашних условиях. У такого решения есть еще одно преимущество – ореховый жмых может стать основой для невероятно вкусного печенья.
5. Ферментированные продукты
Квашеная капуста - отличный вариант ужина. / Фото: koolinar.ru
Если вы интересуетесь темой похудения, то наверняка обращали внимание, что ученые в последнее время все чаще связывают микробиом и лишний вес. По их мнению, если население кишечника будет здоровым и многообразным, это поможет человеку защититься от ожирения, проблем с сердцем и даже депрессии.
Как же помочь родным бактериям в борьбе с болезнями? Разнообразьте свое меню с помощью продуктов ферментации и квашения. Самый простой пример – йогурт. Если регулярно его употреблять, получится достигнуть более здорового индекса массы тела, а также оптимального процента жировой ткани. Есть еще один плюс – если употреблять йогурт на ужин, ваш сон будет более крепким и здоровым. Только все это возможно в том случае, если вы будете добавлять в рацион натуральный йогурт без добавок. И да, варенье тоже нельзя. Считаете, что продукт вам быстро надоест? Тогда внесите разнообразие с помощью кефира, чайного гриба, квашеной капусты или кимчи – в их состав входят полезные для организма пробиотические культуры.
6. Салат
Овощной салат с тунцом. / Фото: pinterest.com
Значение имеет не только размер порции, то также порядок, в котором вы употребляете продукты. Ученые из Корнеллского университета советуют начинать любой прием пищи с салата. В его состав входит много клетчатки, которая стабилизирует уровень сахара в крови и снижает аппетит. Предлагаем приготовить салат, включающий в себя следующие ингредиенты: зеленые листья, поддерживающие здоровье костей с помощью витамина К, сезонные овощи, продукты, содержащие протеин (яйца, бобы, куриная грудка, консервированный тунец), орехи или семечки, которые добавляют блюду приятного хруста. Вместо классического майонеза или сметаны советуем использовать в качестве заправки соус из горчицы, лимонного сока и кунжутной пасты.
7. Мятный чай
Мятный чай улучшает сон. / Фото: belche.ru
Диетологи советуют включать в свое вечернее меню мятный чай. Кроме успокаивающих и расслабляющих свойств, у него есть очень много преимуществ. Чай нормализует сахар в крови, улучшает усвоение жиров, стимулирует желчеотток. С помощью напитка ритуал вечернего чаепития превратится в полезную для фигуры и организма в целом привычку. Главное – не запивать им кусочек торта или пирожок, иначе все усилия будут насмарку.
8. Минеральная вода
Минеральная вода содержит магний. / Фото: plitkar.com.ua
Отличным завершением дня станет минеральная вода, содержащая магний. У этого микроэлемента много полезных свойств. Он позитивно влияет на нервную систему, успокаивает и расслабляет, улучшает метаболизм и делает сон более крепким.
Если вы не являетесь фанатом минеральной воды, советуем пойти другим, не менее расслабляющим путем – устройте спа-вечер, добавив в ванну с теплой водой английскую соль. В ее состав входит много сульфата магния, поэтому бессонница и стресс вам точно не грозят.
9. Кекс-минутка
Кекс, приготовленный в микроволновке. / Фото: hochu.ua
Если же вышеуказанные продукты вас не вдохновляют и на ужин хочется съесть что-нибудь сладкое, ни в коем случае не отказывайте себе. Домашняя выпечка, сделанная из правильных ингредиентов, не только не навредит фигуре, но даже может поспособствовать сбросу веса. В нашем десерте всего 200 калорий, а готовится он невероятно быстро.
Среди ингредиентов: одно яйцо, 25 граммов миндальной муки, 15 граммов сахарозаменителя, половина чайной ложки разрыхлителя, специи по вкусу (корица, кардамон, гвоздика), ягоды, орехи для декора.
Взбейте яйцо с сахарозаменителем, муку смешайте с разрыхлителем, а затем соедините в одной кружке все ингредиенты. Поставьте емкость с тестом в микроволновку на 1,5 минута, а по истечении времени наслаждайтесь готовым кексом. При желании можете украсить остывшую выпечку орехами или ягодами.
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