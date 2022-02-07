7 главных ошибок в питании, которые мешают сбросить лишнее

Начали активно готовиться к сезону купальников и мини-юбок, сели на строгую диету, отказались от десертов, пьете по 1,5-2 литра воды в день, а результатов как не было, так и нет? Значит вы что-то делаете неправильно.

Мы рассказываем, какие ошибки тормозят снижение веса, и от чего нужно отказаться, чтобы фигура стала идеальной без особых усилий.

Ошибка 1: Вы забываете, что соус тоже калорийный

Вместо соуса для салата можете использовать специи.

Думаете, что небольшое количество соуса практически не меняет калорийность блюда? К сожалению, это не так. В большинстве случаев магазинные соусы весьма жирные и калорийные. Взгляните на состав сами: на 100 граммов продукта обычно припадает 30 граммов жив и более 300 ккал. А теперь давайте представим, что вы добавляете в салат 30 граммов соуса, в которых содержится 90 калорий, большая часть из которых – насыщенные жиры.

Что делать?

• Попробуйте заменить покупные соусы на натуральные специи: черный перец, куркуму, хмели-сунели, карри и пр. Таким образом получится снизить калорийность готовых блюд. Что касается вкуса, то он будет не менее насыщенным, чем с использованием магазинной заправки.

• Если соус – ваш лучший друг, попробуйте из двух зол выбрать наименьшее.

2. Ошибка 1: Вы игнорируете размер порций

Например, вместо кетчупа можно купить натуральную томатную пасту, а альтернативой майонезу станет прекрасный соус из горчицы и белого йогурта.

Накладывайте еду в маленькую тарелку.

Если вы считаете, что полезные продукты можно есть без ограничений, то сильно ошибаетесь. Даже цельнозерновые макароны с высоким содержанием клетчатки, овсяная каша, в состав которой входят полезные углеводы, фрукты и овощи с огромным количеством витамином и минералов могут свести на нет все усилия, если употреблять их в неограниченном количестве.

Что делать?

• Обзаведитесь кухонными весами, чтобы контролировать порции всех продуктов, которые употребляете.

• Скачайте специальное приложение, которое будет подсчитывать калории и рассчитывать их дневную норму. Также можно вести дневник от руки.

• Не забывайте – на упаковках указывается калорийность 100 граммов продукта. Если вы примите решение выпить, например, два стакана однопроцентного кефира, то есть 400 мл, то сразу умножайте 45 на 4. Кроме того, вес сырого и готового продукта также отличается. Поэтому пользуйтесь одним из двух способов: либо взвешивайте продукты до приготовления, либо ищите готовые блюда в таблицах калорийности.

Ошибка 3: Вы кушаете обезжиренные продукты

Обезжиренные продукты не приносят пользы организму.

Если в вашем диетическом списке обезжиренные продукты занимают почетное первое место, совсем неудивительно, что цифра на весах остается неизменной. Как ба парадоксально это ни звучало, но обезжиренные молочные и кисломолочные продукты заставляют потреблять больше калорий. Не так давно ученые Food & Brand Lab провели исследование. Согласно его результатам, значок «0% жирности» на упаковке заставляет людей употреблять в несколько раз больше продукта, чем если бы в холодильнике присутствовала молочка с нормальным содержанием жиров. Итог неутешительный – на 84 килокалории больше. Вот такие коварные обезжиренные продукты.

Кроме того, они не дают чувства сытости, в результате чего вы менее, чем через час снова заглядываете в холодильник в поисках диетических продуктов. Что касается витаминов и микроэлементов, содержащихся в обезжиренном кефире или твороге, то они усваиваются в организме гораздо хуже. Как видите, пользы никакой, хотя цена таких товаров немаленькая.

Что делать?

• Выбирая между обезжиренными молочными продуктами и экземплярами со средней жирностью, смело бросайте в корзину вторые.

• Считайте не только количество калорий, но также белки, жиры и углеводы, которые попали в организм вместе со съеденными продуктами.

• Уделяйте несколько минут внимательному ознакомлению с информацией, указанной на этикетке. Дело в том, что в некоторые обезжиренные продукты добавляют сахар, чтобы улучшить их вкус. Это увеличивает их финальную калорийность.

Ошибка 4: Вы не хотите тратить время на запекание

Калорийность мяса, пожаренного на сковороде, увеличивается в разы.

Конечно, бросить мясо на раскаленную сковороду, смазанную растительным маслом, гораздо легче, чем ждать, пока оно приготовится в духовке. Но ведь масло, вне зависимости от вида (оливковое, льняное и так далее), существенно увеличивает калорийность блюда.

Что делать?

• Вместо того, чтобы жарить продукты на сковороде, запекайте их в духовке или готовьте на пару. Так уровень их полезности существенно повысится, а калорийность, наоборот, понизится.

• Еще один вариант – купить сковороду с антипригарным покрытием. Она позволит жарить мясо или рыбу без добавления масла.

• Если масло – необходимый ингредиент при приготовлении блюда, не наливайте его из бутылки, а смазывайте поверхность кистью. Только без фанатизма.

Ошибка 5: Вы увлекаетесь полезными сладостями

Сухофрукты полезные, но калорийные.

В интернете часто можно найти различные советы относительно употребления сладостей на диете. Например, вместо конфет, вафель, пирожных кушать орехи и сухофрукты. Да, в них намного больше полезных веществ, однако количество калорий также впечатляет. Например, 30 граммов грецких орехов содержит практически 200 калорий, а такое же количество арахиса – 170 калорий.

Что делать?

• Не оставляйте тарелку с орехами и сухофруктами на видном месте. Лучше уберите на верхнюю полку шкафа и вспоминайте о них лишь тогда, когда сильно захочется вкусненького.

• Перед тем, как перекусить полезными сладостями, взвесьте отмерянную порцию и посчитайте количество калорий.

Ошибка 6: Вы не едите после 18:00

Последний ужин должен быть за 2-3 часа до сна.

Правило о том, что нельзя есть после шести, уже давно не является актуальным. Его опровергло огромное количество диетологов, однако оно почему-то до их пор остается жить в нашем обществе.

Согласно результатам исследований диетологов Стефани Максон и Кэсси Бьорк, опубликованном в журнале Time, отказ от вечернего приема пищи может не только затормозить похудение, но и навредить здоровью. Оказывается, если ничего не есть задолго до сна, то утром даже крохотная порция овсянки вызовет резкий скачок сахара в крови. Результат будет неутешительным – завтрак уйдет прямиком в жир. Не стоит забывать и о том, что подобные скачки могут привести к сахарному диабету, если будут регулярными.

Что делать?

Если вы попадете на прием к квалифицированному диетологу и зададите вопрос не только относительно правильного рациона, но и о том, в котором часу должен быть последний прием пищи, он ответит – за 2-3 часа до сна. Идеальное время для легкого (!) ужина – 19:00-20:00. Если позже вас посетит чувство голода, отыщете в холодильнике кисломолочные продукты, например, творог или кефир. Также можно съесть низкокалорийный салат из бело-зеленых овощей (капусты, огурцов и пр.)

Ошибка 7: Пьете слишком много жидкости

Количество воды нужно рассчитывать исходя из веса.

Еще один миф, который сопровождает все диеты – пить как можно больше жидкости. Нормой действительно является 1,5-2 литра, но не более того. Не стоит бросаться из крайности в крайность и в день выпивать пятилитровую бутылку воды, иначе впоследствии вы рискуете столкнуться с заболеваниями почек, щитовидной железы, сердечно-сосудистой системы. К тому же, переизбыток жидкости в организме тормозит процесс окисления жира и, как следствие, процесс похудения. Лучше всего рассчитать оптимальное количество воды для своего веса по принципу, который рекомендует ВОЗ – 30 мл на 1 кг веса. То есть, если ваш вес составляет 60 кг, то в день вам нужно выпивать 1,8 литра воды.

Переходите на здоровое питание без особых усилий и не позволяйте различным мифам о полезности тех или иных продуктов свести на нет все ваши усилия.

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